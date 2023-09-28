iPhone 15 Pro鈦色超搶手　但有1致命缺點　果粉後悔：早知買白色

蘋果於9月13日凌晨舉辦發表會，會中發表iPhone 15系列的4款手機，還有Apple Watch S9以及專為高強度運動族群設計的Apple Watch Ultra 2。台灣15日晚間8時已開始預購，明（22）日開始供貨。不過，日前有民眾發文表示，自己猶豫許久後，決定預購原色鈦金屬，未料選購支援MagSafe功能的手機殼時，發現背面磁吸圈過於明顯，令他後悔不已。



iPhone 15與iPhone 15 Plus正如先前外傳擁有動態島，提供粉紅色、黃色、綠色、藍色及黑色，採用玻璃背板與全新弧形邊緣，並支援全新的人像模式，更搭載2倍望遠的4800萬像素主相機，以及USB-C。容量部分則有128GB、256GB和512GB的選擇。iPhone 15售價為HK$6,899起，iPhone 15 Plus的售價則為HK$7,699起。

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近日有民眾在匿名論壇「Dcard」以「#iPhone 好像後悔買了鈦色⋯」為題發文表示，自己在預售當天成功搶單，但仍在下單前猶豫要選白色或鈦色，參考許多資訊實體照及推薦後，選擇鈦色下單，「而當最近正準備開心選殼時，身為重度MagSafe（充電器，一貼就能進行無線充電）使用者的我，不得不選帶有磁吸充電的手機殼，然後發現鈦色的磁吸圈過於明顯。」他說，早知道就不要想太多，乖乖選擇白色。

不過，許多人並不領情，稱每種顏色各有特色及質感，自己就很期待原色，「鈦原色很像銀色老車的顏色」、「不能選有顏色的MagSafe的殼嗎？」、「退訂沒有這麼難」、「22日就會看到很多鈦原色開箱，看完實機說不定就不後悔或更後悔，我選白鈦但私心喜歡原鈦，但有了去年特殊色半年就膩，這次選白鈦」、「只好裸機」。也有人建議，可試著找能夠把磁吸環蓋住的圖案，或較不這麼違和的圖案即可。

而事實上，原色鈦金屬是國內iPhone 15最受歡迎的顏色。根據燦坤15日預購的數據統計指出，首次採用鈦金屬材質打造的頂規旗艦款「iPhone 15 Pro原色鈦金屬」榮新機預購第一名，其中以容量256GB佔比最高，其次則是藍色鈦金屬。至於iPhone 15及15 Plus系列，今年主打的夢幻粉色預購量最高，容量選擇以128GB為首選。此外，德誼數位DATA EXPRESS19日也公布最新數據稱，有80%的消費者皆選擇iPhone 15 Pro以上的機型預購，iPhone 15 Pro的鈦金屬原色最受民眾歡迎，有40%的消費者都選擇此配置；256GB的容量同樣受歡迎，有50%的消費者選擇。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：iPhone 15 Pro鈦色超搶手！果粉下單曝「1致命缺點」超後悔：早知買白色】