iPhone內建神秘表情符號擬似罵人　網民見聊天記錄感嘆：世紀鴻溝

許多人傳訊息都喜歡使用表情符號或顏文字，不過若是沒有領會符號內隱藏的含義，很有可能在傳出去的同時引發誤會！近日有賣家在網路上抱怨收到買家私訊傳來帶有「凸」字的表情符號，質問買家時，對方卻回應「沒有特別的意思」，引發網友熱烈討論。



「凸」字代表比中指？賣家收買家訊息錯愕：哪裡惹到您

一名賣家在Dcard網路購物版上以「真的有人用這種表情符號嗎......」為題發文，原PO表示自己在購物網站販售盒玩，一名買家私訊詢問是否有全新包裝，賣家回應因為要確定內容物所以包裝已經全數拆掉，賣家事後好心提供買家購買店舖，買家卻突然傳訊回覆「好的 謝謝您～凸＾＿＾凸」。

▼▼▼「凸」字引發大誤會......▼▼▼

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由於中文「凸」字放在顏文字內有「比中指」的意思，賣家看到顏文字後錯愕回覆「不好意思，請問我有哪裡惹到您嗎？因為這個顏文字，不是在比中指的意思嗎？這樣我有點錯愕」，買家卻不以為意表示「不是喔，這個是我在iPhone上面用的表情符號，沒有特別的意思」，原PO也難過表示「我朋友說他可能是不知道MDM是一家店，以為我在罵他」。

年紀差異影響判讀？網友猜測：可能現在小朋友不知道

網友也緩頰表示「感覺他是真的沒別的意思，是不是以為這個符號是笑臉的意思」、「還是他以為是讚的意思？」、「感覺他是真的不知道那個是在比中指耶，看他其他回覆都很正常有禮貌」、「他說謝謝『您』而且還有波浪欸，感覺沒有別的意思」

有網友認同原PO想法，「要是我會回他好喔凸＾＿＾凸」、「是比中指，對方蠻幼稚的」、「拍拍你，能理解當下你的錯愕，畢竟還沒交易就收到中指我也會疑惑」、「遇到玻璃心小猴子而已別在意，封鎖就好」、「他該不會以為這圖是遮臉裝可愛笑的意思吧」、「如果真的是誤用，那對方跟他說這是比中指的當下第一個反應，應該會是很驚訝然後趕快道歉吧！怎看他超淡定說那只是他習慣用法，這點我就覺得很故意啊」，也有人認為是年紀差異，「沒有貶義，但感覺對方很像未成年」、「我覺得凸這個字可能現在小朋友不知道...」、「呃，我在看這篇文章以前不知道這是比中指的意思欸」。

原PO事後也更新，除了向買家說明情況，也透露自己可能年過30歲，年紀太小的人可能不懂這個意思，「沒有回覆他一樣的，純粹覺得不論是不是誤用，做生意都不能跟客人一般見識啦！」

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