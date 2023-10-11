iPhone 15/Galaxy 23/Z Fold5/Pixel Fold暴力測試：結果有點意外

近日，Allstate Protection Plans對售價分別為1199美元的iPhone 15 Pro Max和Galaxy S23 Ultra以及售價為1799美元的Galaxy Z Fold5和Pixel Fold進行了耐用性測試。



所有四款旗艦機型都通過了浸泡測試，它們在6英尺深水下浸泡30分鐘後撈出後，仍能正常工作。然而，在跌落測試中，iPhone 15 Pro Max和Galaxy S23 Ultra兩款手機都出現了碎裂的情況。

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具體而言，iPhone 15 Pro Max在正面朝下跌落時即碎裂，且無法使用；而Galaxy S23 Ultra在正面屏幕向下跌落時也發生了同樣的情況。

此外，Z Fold5和Google Pixel Fold在屏向下跌落兩次後，會使其框架損壞、屏幕凹陷和磨損，Allstate Protection Plans將其歸咎於每個顯示屏內邊緣周圍的凸起邊緣。

Allstate Protection Plans每年都會對iPhone進行耐用性測試，儘管蘋果在玻璃方面已經升級，但其效果並不明顯。蘋果如今使用的是堅固的背面玻璃和正面超級陶瓷面板，但在落地地面時，仍然會出現碎裂現象。

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