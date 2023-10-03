傳iPhone 16將有重大進化　從三眼變六眼怪　4項升級功能更值得買

蘋果才剛結束今年度的秋季發表會，新推出的iPhone15系列擁有許多升級的功能，其中包括全系列皆配置4800萬畫素的主鏡頭，而最高規格的iPhone15 Pro Max更是擁有5倍光學焦段鏡頭，相機畫素的大幅提升讓果粉都心動不已。



但近期網上又有關於iPhone16規格的傳言，指出iPhone16最高配置將一次擁有6顆鏡頭，比現在我們所熟知的3顆鏡頭再加上3顆小鏡頭。

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知名爆料客「Majin Bu」近期在X平台上發文表示，根據他的消息來源， 蘋果下一代iPhone的頂級規格將被命名為「iPhone 16 Ultra」，並會增添3個小鏡頭，雖然目前還不清楚這些小鏡頭的用途，但他們很有可能跟頭戴型裝置Vision Pro有關。

事實上，目前正推出的iPhone15已經和Vision Pro有關聯，包括iPhone15 Pro和iPhone15 Pro Max都可以拍攝「空間影片」，並在Vision Pro上播放。

另外Majin Bu也表示，下一代的iPhone16 Pro將會迎來極大的變化，使其成為最值得購買的機型，而標準版的iPhone16則被預期會引進ProMotion自適應更新率技術，並支援最高120Hz的螢幕刷新率，其螢幕邊框也有可能變得更薄，而在美國販售的機型還有可能配置可切換毫米波模式的按鈕。

雖然目前關於iPhone16系列機型的全新配置僅是猜測階段，尚沒辦法得到證實，Majin Bu也強調未來可能還會有變數，但由於他的消息來源過去在iPhone15發表前，也成功預測許多功能，因此這次iPhone16的傳言也被認為有一定程度的可信度。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：三鏡頭不夠看！iPhone 16傳將進化成「六眼怪」，再升級4功能成最值得購買機型】