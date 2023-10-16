華為Mate 60國內激活量近300萬　分析師指明年出貨量更可達這數字

華為Mate 60的橫空出世只是個開始，接下來還會有更多基於麒麟晶片的新機。據供應鏈消息稱，華為已經備足了4000萬-4500萬片麒麟9000S晶片，這足以滿足Mate 60系列未來幾個月的生產供應需求。



儘管備貨量有些誇張，但華為確實準備了很多庫存，並計劃在未來推出更多搭載麒麟9000S處理器的手機。除此之外，還有人預測華為將在2024年開始全面採用自家設計的新麒麟處理器。

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據估計，如果高通在中國手機品牌SoC出貨量方面保持現狀，那麼華為採用新麒麟處理器的舉動至少會減少5000-6000萬顆訂單。這一趨勢可能會持續下去。

另外，關於華為手機的未來走勢也備受關注。天風國際證券分析師郭明錤指出，預計華為手機在2024年出貨量將翻倍達到7000萬部，並且該趨勢將會持續。然而，在國內激活量方面似乎與之前報道的消息並不相符。

綜合來看，雖然備貨量有些誇張，但華為已經為Mate 60系列和其他未來的機型做好了充足的準備。同時，預計華為手機將在未來幾年繼續保持快速增長的勢頭。

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