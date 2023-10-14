家電｜激光電視五大選購標準　畫質內藏學問　螢幕尺吋幾大先夠？

隨著用戶對於家庭觀影需求的不斷提高，激光電視逐漸成為用戶的新選擇，不僅能夠獲得更大的觀影尺吋，而且價格相對於大螢幕電視而言也更為友好。 所以本期內容我們就跟大家聊聊如何選購一台不錯的激光電視，簡單易懂，建議收藏！



▼▼▼激光電視點揀好？▼▼▼

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1）螢幕尺吋

首先，要根據自己的需求選擇適合的螢幕尺吋。為了適應不同空間大小的用戶，激光電視推出了多種尺吋版本，如75吋、80吋等。選擇時，主要依照觀影距離來選擇適合的螢幕尺吋。 如果是液晶電視，3.5m適合入手85吋以上的電視；那麼激光電視，3.5m完全可以入手100吋以上的了，如果距離只有2米多，那也建議選擇65吋以上，75-85吋的版本。

2）畫質表現

想要獲得好的畫質表現，需要優秀的雷射光源和高色域支援。

市面上的激光電視主要分為三種：單色雷射、雙色雷射和三色雷射。 依照目前的方案，三色雷射是最優選，但三色雷射需要廠商出色的色彩調教實力，否則會出現畫面偏色、紅色溢位等問題。 不過目前三色雷射的激光電視也不多，主要定位高端。

而色域數值越高，畫面色彩越豐富。 目前激光電視上的色域標準主要有三種：BT.2020、DCI-P3和Rec709。 這三種不同的色域標準各有特點，需依需求選擇。 目前DCI-P3的色域標準較為成熟，支援DCI-P3色域的激光電視不僅能提供較好的色彩體驗，而且色準也相對好一些。

3）亮度

激光電視的本質其實還是投影，所以畫面亮度也是重要因素。 一般來說，亮度越高的激光電視，在白天觀影時，陽光帶來的負回饋就越弱。 選購時，2000-3000ANSI流明就能帶來不錯的觀影體驗。 如果亮度太低，那麼在白天光線直射時，顯示效果就會比較差了。

4）晶片

在上一個環節中我們也說到了激光電視的本質是投影儀，所以晶片也是極為重要的部分。 晶片越好解析度越高。 目前激光電視採用的畫質晶片主要是德州儀器的DMD晶片。 在選購時，也要注意分辨率，而影響分辨率的關鍵是畫質晶片。 目前德州儀器針對DMD晶片分為大於等於0.47吋的標準版DMD晶片和小於等於0.47吋的pico版本DMD晶片。 0.47吋版本的DMD晶片可以帶來1080P分辨率及以上的物理分辨率，成像更加細膩；而0.47英吋以下的pico版本DMD晶片往往不能帶來1080p的物理分辨率，是通過抖動成像實現1080p分辨率的，這點需要仔細甄別。

5）抗光性

最後，要關注激光電視的抗光性表現如何。 抗光性的優劣除了亮度表現外，關鍵還要看布幕。 激光電視的幕布主要分為軟屏和硬屏，軟屏指的是黑柵幕布，硬屏指的是菲涅爾屏。 價格較低的激光電視會附帶黑柵幕布，因為成本較低，但抗光性表現較差；而現在主流的激光電視都附帶菲涅爾硬屏，它的最大優勢在於抗光性好，同時 能提升畫質體驗。 部分激光電視也會在菲涅耳螢幕上進一步優化，支援螢幕發聲功能。

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