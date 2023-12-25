智能機械人越來越像人類了？馬斯克展示出能捏雞蛋做深蹲的新版本

這兩天特斯拉（Tesla）突然更新，發佈了他們家最新版本的人形機器人，Optimus Gen 2，來了一次腹瀉式升級。



以前聽説馬斯克做機器人還當他又在開腦洞，看到這次升級，覺得它確實有點像「人」了。新一代的「擎天柱」在顏值方面有了飛躍式的提升，少了那種半成品的機械風，線條更加流暢圓滑了一些，也更精緻了。尤其是相比2022年早期版本的特斯拉機器人，從頭到腳都有着明顯的變化。

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去年的時候像是在打草稿，今年加了一堆圖層，現在總算是上色完成，不再是初具人形，反而有點好看了。

另一位擎天柱在手機刷到這個消息後，估計也欣慰地笑了。

而且功能方面的提升也有不少，例如增強了靈活性，脖子的扭動更加絲滑：

從手臂到雙手都能靈活轉動，結合脖子的擺動，像是一個人類在觀察自己的手掌：

一直以來製作機器人都很難模仿人類的手，畢竟不僅需要一定的力量實現「手」的功能，同時也要足夠精確，讓五根手指發揮價值，能夠實現細節操作。擎天柱二代在這方面看着就不錯，手指的自由度很高，反應也很迅速：

兩個手指一夾，輕鬆拿捏雞蛋：而且整套動作很流暢，單手用手指把雞蛋拿起來，再傳遞到另一隻手上，最後放置到托盤裏：

感覺距離幫你端茶倒水做早飯不遠了。

雙足機器人最重要的功能之一就是走路，而現在的它走路的速度比上一代提升了30%，雖然看起來還是挺慢，但現在更加穩定：腳掌的各種細節也在向人類靠攏。

新一代的機器人在平衡性方面也有所提升，它可以在保持平衡的同時完成深蹲這類動作：

扎馬步的樣子讓我感覺它可以揹着我走路。

最關鍵的整活兒環節，直接讓兩台機器人原地尬舞，這手臂的舞動還真挺有節奏感的。

這次新一代Optimus的發佈依然引起了一些討論。例如有人懷疑真實度，特斯拉的工程師在一旁給網友吃定心丸，表示視頻裏的內容沒有用加速或者動畫特效。

悲觀的網友認為機器人造型越來越接近終結者了，等以後走路利索了估計就要圖圖人類，好日子沒幾天了。

對此梗圖老哥表示準備先下手為強，趁着馬斯克的機器人腿腳不行，見一次打一次。

因為這次新一代的機器人減重了10KG，所以有人感覺它是不是在偷摸喝無糖可樂瘦身，貌似還用AI做了一張圖。

還有人在問機器人的鞋在哪買的。

有老哥對目前的機器人造型依然不滿意，呼籲抓緊研發更多類型。

下次升級希望老馬能和機器人合體。

而樂子人吐槽最多的還是它這次的走路表現，總覺得哪裏眼熟？美國老哥一拍大腿，好傢伙，這走路的步伐不就是登子麼？

還有人説是折騰一夜後，虛脱自己。

樂觀老哥則在幻想未來，先進的機器人配合AI，科幻大門又要打開了。

説起來，馬斯克的機器人「大餅」一直畫得很大，他的目標之一就是用機器人接管人類那些重複性勞動，而且在2020年還説未來人們可以用不到兩萬美元的價格買到他的機器人。

就像有的觀點認為可以把汽車看作是帶輪子的機器人，人們只需要汽車變形，變成人的樣子來做其他工作，到那時候它也將是生活必需品。

但冷靜一些的網友認為想要做到這一步還早着呢，畢竟如果你真讓它勞動，電力的續航就是一個問題，只能維持工作幾個小時的機器人和玩具沒什麼區別。

但也有人因此感嘆馬斯克的機器人進步其實挺快的，這才過去兩年，説不定三五年後真有所突破。回顧當初，他的機器人還是穿着制服的人類，在舞台上尬舞：後來上舞台還需要人們攙扶着。

結果等到前幾個月，它已經可以開始嘗試幹活兒了；甚至可以做瑜伽；而到了練習時長兩年半後的現在，算是一直在進步。

這麼一看，倒是確實很期待以後用機器人來測試特斯拉的汽車了。

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