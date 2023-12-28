華為電動車問界M9　售價近50萬仍能吸引關注　暢銷秘訣是憑這幾點

華為終於發布了讓大家苦等大半年的「1000 萬內最好的 SUV」問界 M9。本次發布會華為調整了內容順序，將 NOVA 12 等產品放在前面，但大家都更關注起售價 46.98 萬元的問界 M9，這台豪華 SUV 有多種配置可供選擇，但無論選擇哪種配置都需要加錢，隨便選選就要 50 萬左右。



問界 M9 的車內空間寬敞，雖然不如 MPV，但比 M7 六座版寬敞得多。尤其是第三排，M9 的第三排將近 1m，比同級車的第三排更寬敞，標配電動調節，靠背最大可調節 45°。在二排調節到能翹二郎腿的情況下，第三排腿部空間仍有一拳，還有杯架、Type-C 充電口。

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作為一款售價超過 50 萬的豪華車型，問界 M9 憑藉其獨特的定位和強大的產品吸引力，在發布後的短時間內就吸引了大量消費者的關注和預訂。根據華為官方發布的消息，僅僅一個晚上，問界 M9 的大定訂單就已經突破了 1.5 萬，這一數字足以證明消費者對這款車型的高度認可和強烈購買意願。M9 作為華為旗下的一款高端智能電動 SUV，採用了最先進的技術和設計理念，為消費者提供了更加舒適、便捷和安全的駕駛體驗。

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