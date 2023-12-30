選購SSD要注意什麼？5大基礎常識要先認清　TLC NAND性價比最高

M.2、NVMe協議、MLC、TBW……面對SSD眾多複雜的規格參數，許多小夥伴表示頭都要大了，就沒有一種簡單易懂的方式來讓我挑選到一塊適合自己的SSD嗎？如你所願，接下來告訴你選購SSD必備的五大常識！



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一、SSD三大部件

市面上流行的固態硬盤大都由三大部件構成，主控晶片、閃存顆粒（Nand Flash）和緩存。

我們可以把固態硬盤的工作，看成是在倉庫存取物品，主控是倉庫管理員，數據是物品，他管理著倉庫內物品的同時，還負責控制倉庫的物品進出；顆粒相當於倉庫的貨架，用來存放貨物；緩存則是用來搬運物品的小推車，大大提升了出庫入庫的效率。

二、質量看顆粒和主控

其中，作為貨架的顆粒，當然要選牢固堅挺的，否則容易引起塌方，導致物品損壞。目前市面上常見顆粒有四種，SLC、MLC和TLC、QLC。前兩者因價格昂貴且穩固，一般用於高端工業存儲中，TLC顆粒則因性價比高而成為消費級SSD的主流選擇，而QLC雖然擦寫壽命最短，但便宜大碗的它依舊能滿足大部分消費者的需求。

主控則跟顆粒一樣，同樣需認準有質量保證的產品，如今主流的主控有三星、慧榮、群聯等均是不錯的選擇。

三、還要看懂組合技

固態硬盤連接主板傳輸的方式大致有兩種：SATA接口和M.2接口。SATA接口好比停車場的小門，出入較侷促。M.2接口則是大門，出入方便。

而數據傳輸的總線和協議相當於通往CPU的馬路和交通工具，SATA總線路窄，行駛需小心速度受限制，PCI-e路寬可飆速；AHCI協議相當於自行車，速度放以前還算可觀，但放現在就沒法和汽車似的NVMe協議相提並論了。於是乎，M.2+PCI-e+NVMe的組合，便拔得固態硬盤界當之無愧的頭籌。

四、容量與TBW壽命掛鈎

按照固態硬盤TBW（固態硬盤所能寫入的數據量）的計算公式（TBW=容量*PE次數/寫入放大*1024），由該公式的分子可知，固態硬盤的容量越大，TBW值也越大，理論上的使用壽命更長。因此，在預算充裕或價格合適的情況下，購買大容量固態硬盤更具優勢。

五、性能看4K讀寫速度

4K/隨機讀寫性能是固態硬盤的關鍵指標，其單位為IOPS，即每秒進行讀寫（I/O）操作的次數。若4K讀寫速度夠快，便能影響日常使用電腦的流暢度，提升遊戲加載、小細零碎文件拷貝等速度，故4K/隨機讀寫數值越大，性能自然便越好。

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