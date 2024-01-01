高顏值便攜數碼相機Canon/Ricoh/Sony/Nikon選購攻略　誰是最好？

手機拍攝性能的提升，讓攝影概念深入人心，隨手拍逐漸成為一種生活方式。當對手機性能不甚滿意的時候，就有了購買相機的打算。但對於絕大多數用戶來說，性能強大的全畫幅或專業機型確實沒有必，使用不便且性能過剩。



大家更青睞於小巧精緻的高顏值相機，作為EDC設備隨身攜帶隨手拍攝。今天我們就為大家推薦幾款這類產品。

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Canon EOS R50

這是一台很受女性用戶和年輕人喜歡的微單相機，它的白色機身小巧精緻，圓潤的造型更像是一台數碼潮玩。而在時尚造型下的EOS R50卻擁有強大的拍攝性能。它搭載的APS-C畫幅圖像傳感器，不僅可以帶來2420萬像素的高畫質成像能力，而且還可以實現6K超採樣的4K 30P超高清視頻。

EOS R50搭載了第二代全像素雙核自動對焦系統，可以快速、精準的進行對焦操作。而「EOSiTR AF X（智能追蹤和識別系統）」，可使EOS R50檢測識別包括人物、貓、狗、鳥、摩托車或汽車在內的多種被攝體類型，並可自動檢測識別，對焦追蹤。簡單來說用這台相機拍攝，你不用再為對焦的事情發愁，EOS R50會很好的完成這一工作。

EOS R50還具備15張/秒的高速連拍功能，用它來拍攝運動畫面，或者拍攝孩子和家中的小動物，都非常好用，可以記錄下最精彩的瞬間。

在視頻性能上，EOS R50的表現也是很優秀的。它支持無裁切6K超採樣4K 30P短片，可以呈現更多細節。除了4K視頻外，EOS R50還具備FHD 120P升格視頻拍攝。也就是說，這台相機可以當做攝像機使用，記錄出遊、家庭Vlog視頻都可以的。

Ricoh GR3

Ricoh GR3是一台文藝青年們特別鍾愛的便攜相機，它的外形初看之下平平無奇但會越看越順眼。簡約古拙的造型很有膠片便攜相機的神韻，也許就是因為現在很多產品數碼味太重，所以GR3的外形才會受到大家的喜愛。

Ricoh GR3只是外形復古性能卻是非常出色的，它搭載了一枚2400萬像素的APS-C畫幅圖像傳感器，畫質表現自然可以令人滿意。28mm F2.8的定焦鏡頭，適合拍攝風光、建築、人文等題材的照片，適用面還是很廣的。混合對焦系統在精度和速度上都沒有問題，機身防抖系統也可以在手持拍攝時獲得清晰影像。

視頻這塊是GR3的弱項，1080 60P的規格放到現在實在是不太行，但考慮到它的定位，估計也沒有人用它來記錄動態影像。GR3內置了2GB的存儲空間，即使忘記放置存儲卡也可以保證拍攝。

觸摸屏幕使用提升了操控性，支持USB充電也是現在新相機的標準配置了。另外目前GR3還有一台兄弟機型，那就是GR3x，兩款產品僅僅是鏡頭有區別，GR3是28mm焦距鏡頭，而GR3x是40mm等效焦距鏡頭，28mm前面我們已經說過了，拍攝題材還是比較多的。40mm焦距則更擅長人文題材，需要用戶喜歡拍攝這個題材且攝影經驗豐富才能駕馭。而在其他性能上兩者完全相同，且價格都是相差無幾的。

目前這台相機最大的一個問題就是貨源比較緊張，本來是不到七千元的價格 ，但因為缺貨目前第三方經銷商的實際售價已經有很大的漲幅。我的建議是設置提醒功能，蹲一蹲京東或者淘寶的官方店。

Sony ZV-E10

Sony ZV系列的機型更側重於視頻拍攝，但這並不意味着ZV-E10在照片拍攝上不行，只是因為現在的市場定位更偏精準。

Sony ZV-E10搭載一枚APS-C畫幅2420萬像素圖像傳感器，大尺寸傳感器可以帶來高畫質的表現，特別是在細節、色彩、高感控噪和寬容度方面。而作為一款以視頻拍攝為主要特點的微單機型，ZV-E10不僅可以拍攝高分辨率的4K視頻，而且還可以2.4倍的數據量超採樣來獲得更高畫質的4K視頻。

ZV-E10還具有眾多專為Vlog拍攝而設計的易用功能。比如新的模式切換鍵，可以快速地在照片、視頻和S&Q（慢動作和快動作）模式間一鍵切換。無需在電腦上進行後期編輯即可獲得高清畫質的慢/快動作視頻。

ZV-E10擁有可用於視頻拍攝的快速混合自動對焦和實時眼部對焦功能，並且支持實時追蹤功能，在移動拍攝和複雜環境中也能準確鎖定拍攝對象的面部和眼睛。用戶可使用ZV-E10的觸碰對焦功能，輕觸屏幕直觀地設置對焦位置。無論在拍照還是視頻模式下，只需輕輕一觸，即可快速將焦點切換至畫面所需位置。

ZV-E10的顯示屏不僅效果出色，而且支持側向翻轉，視頻拍攝需要高、低角度取景時可以更加的方便。自己單人錄製視頻時，也可以將屏幕180°向前翻轉，隨時從顯示屏中看到自己的拍攝狀態。

Nikon Z 30

下面為大家介紹的也是一款便攜且性能表現全面的微單相機。Nikon Z 30搭載了2088萬像素的APS-C畫幅傳感器，以及EXPEED6圖像處理器。

Nikon Z 30搭載了複合相位偵測/對比偵測的自動對焦系統，在單點AF情況下可用對焦點數量為209個。同時在使用低光照自動對焦系統時，可在-4.EV至+19EV情況下實現自動對焦功能，昏暗光線條件下也可以輕鬆對焦。同時對焦系統在寬區域自動對焦 (L) 和自動區域自動對焦時支持人物眼部和動物眼部偵測對焦功能。

Nikon Z 30支持4K 30P的超高清視頻錄製，同時還可以記錄FHD 120P的升格視頻。得益於大尺寸傳感器以及各種類型的鏡頭，Z 30的超清視頻有着出色的畫質表現和背景虛化效果，可以幫助用戶更好的表現視頻主題。

Nikon Z 30搭載了全功能的3英寸觸控屏幕，用戶不僅可以在這塊屏幕上調整拍攝參數，點選調整菜單選項以及照片回放時的切換與放大、縮小。還可以在屏幕上點選來確定焦點位置，焦點選擇的同時相機即完成了合焦。

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