蘋果iPhone 15 Pro被曝　後玻璃蓋板黏合劑滲出　引發用戶擔憂

近日，蘋果公司發布了一則聲明，承認部分 iPhone 15 Pro 可能存在後殼溢膠問題。



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據蘋果公司透露，這一問題可能導致後殼與邊框之間出現縫隙或膠水滲出，給用戶帶來了極大的不便和困擾。蘋果公司表示，他們已經開始調查這一問題，並承諾會為受影響的用戶提供免費維修服務。蘋果公司強調，他們正在與供應商合作，以確保這種問題不再發生。

然而，對於這一問題，用戶們並不買賬。許多用戶認為，蘋果公司在產品設計和質量控制方面存在嚴重的問題。他們指出，iPhone 15 Pro 是一款高端手機，價格昂貴，用戶們對其質量和性能有着很高的期望。然而，蘋果公司卻在這樣一款高端手機上出現瞭如此低級的問題，這讓用戶們感到非常失望和憤怒。對於用戶們的質疑和批評，蘋果公司並沒有給出明確的回應。

他們只是表示，他們會盡快解決這一問題，併為受影響的用戶提供免費維修服務。然而，用戶們認為，蘋果公司應該採取更加積極的措施，不僅要解決這一問題，還要加強產品設計和質量控制，以避免類似的問題再次發生。總的來說，蘋果公司的回應並沒有讓用戶們感到滿意。他們認為，蘋果公司應該更加重視用戶的反饋和意見，採取更加積極的措施來解決問題，以提高產品的質量和用戶的滿意度。

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