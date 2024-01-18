App Store終於作出改變　允許外部鏈接下載支付　但有一要求條件

蘋果公司近日宣佈對App Store政策進行重大調整，允許美國開發者在應用程序內提供外部鏈接，使用戶能夠進行應用內購買。這一變化被視為蘋果公司在該領域的重大讓步。



儘管蘋果公司仍將繼續對支付進行嚴格控制，但根據最新發布的指南，開發商需要獲得其批准才能使用新規定中的外部鏈接功能。例如，開發商只能在應用程序中顯示鏈接一次，並且必須在一個特定位置顯示該鏈接。此外，開發商也不能使用彈出窗口或在App Store中提及外部支付方式。

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值得注意的是，即使沒有實際進行交易，開發商也必須每月提交報告給蘋果，並接受審計。此前，蘋果曾辯稱，在他們的平台上收取佣金「極其困難，在許多情況下是不可能的」。然而，在最新向開發商發出的通知中，該公司表示他們有權審計所有記錄，並要求他們每月提交報告。

就在幾周前，美國最高法院駁回了一項訴訟請求，該請求要求重新考慮一個下級法院的決定，該決定要求蘋果允許開發者引導用戶使用其他支付方式。這一判決可能會對蘋果公司在未來的關係產生影響。

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