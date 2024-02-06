投入Apple Vision Pro世界　打碟、看演唱會、玩遊戲甚至還能吸塵

在全新的 App Store 中，Vision Pro 已經有超過 600 種第三方應用程序體驗可供用戶探索，包括 OpenAI 的 ChatGPT。



切洋葱不用怕辣眼睛、吃油條不用怕弄髒鍵盤、吸塵不用怕無聊…… 誰能想到，一下子解決這麼多問題的居然是蘋果 Vision Pro。

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在剛剛過去的幾天，第一批用戶已經從蘋果零售店拿到了自己的 Vision Pro，第一個拿着它走出來的人甚至享受了明星般的待遇。

第一個拿着Vision Pro走出來的人甚至享受了明星般的待遇。（機器之心提供）

這一天，蘋果 CEO 庫克也親自到場，為取貨的人打開大門。

蘋果 CEO 庫克也親自到場，為取貨的人打開大門。（機器之心提供）

有人說，買家現在的心態就像這樣：

買了Vision Pro就像是身份象徵（機器之心提供）

因為選錯提貨方式還沒拿到的人只能等着，即使你是技術大牛 Andrej Karpathy。

有人購買時選錯了送貨方式（機器之心提供）

當然，樂極也可能生悲。

已有人率先把自己的Vision Pro摔壞了（機器之心提供）

隨着越來越多的用戶拿到真機，Vision Pro 的各種可能性也被逐步解鎖。有人在拿到它的第一時間就看了場黴黴的現場會，這下電影票都省了。

看演唱會當然更投入（機器之心提供）

就像 Vision Pro 剛剛發布時大家所預測的那樣，這款頭顯最大的優勢可能不是硬件，而是開發者生態。憑藉在 iOS 和 iPadOS 等硬件上打下的基礎，Vision Pro 的生態構建有着明顯的優勢：開發者可以使用 iOS 和 iPadOS 上已有的框架 ——SwiftUI、RealityKit、ARKit，來構建適用於 Vision Pro 的沉浸式 AR 和 VR 體驗。這是其他 VR 廠商所無法比擬的。

據了解，在全新的 App Store 中，Vision Pro 已經有超過 600 種第三方應用程序體驗可供用戶探索，包括 OpenAI 的 ChatGPT。

到底哪些應用比較出彩，大家在拿到貨後可以慢慢體驗，不過，那些早早開箱的用戶已經迫不及待地開始分享了。

比如這位用戶將特斯拉應用程序與 Apple Vision Pro 配合使用，Vision Pro 瞬間化身手機鑰匙，讓你隔空對車進行操作：

沒有設備也能上手玩遊戲：

還能讓你身臨其境地玩桌面經典遊戲，如國際象棋、紙牌等，這麼看來擁有一台 Vision Pro，以後買設備的錢都省了：

藉助 JigSpace（一種交互式 3D 演示應用），不受物理限制，用戶可以隨時隨地展示產品：

Vision Pro 充當你的翻譯官，實時將語音翻譯成英文還帶字幕，做到這些只需添加一款 Navi 程序：

和小怪獸進行互動，當你觸摸到小怪獸的眼睛時，它會像真實的動物一樣眯起眼睛， 這種功能是通過 Lumo 實現的：

閒着沒事，可以玩玩 3D 拼圖，給自己搭建一座漂亮的城堡：

戴上 Vision Pro，讓你領略不同的風光，比如鯊魚在羅馬鬥獸場裏游起來了：

那些想看房的用戶也不用親自到場，有了 Vision Pro，你可以全方位無死角地實地看房，就連房屋周圍環境都看得清清楚楚：

Vision Pro 還能讓你體驗前所未有的 DJ 狂歡，現場打碟、隨着音樂勁舞、挑選唱片等無所不能：

藉助 Apple TV 應用，用戶還可以體驗其中的 200 多部 3D 電影：

不過，並非所有應用廠商都對 Vision Pro 持樂觀態度。在最近的一次採訪中，網飛（Netflix）聯合首席執行官 Greg Peters 說，該公司目前不打算開發 Vision Pro 應用程序，因為該設備「規模太小」，對大多數網飛會員來說「並不是特別相關」。他還說，網飛需要謹慎花錢，確保資源不會投資在沒有回報的領域。

（機器之心提供）

同樣沒有推出 Vision Pro 版 APP 的還有 YouTube 等媒體應用。不過，有位開發者表示，他自己做了一個。

（機器之心提供）

甚至沒買 Vision Pro 的人也來投幣支持，或許這就是蘋果的生態號召力。

（機器之心提供）

當然，從目前的評測結果來看，Vision Pro 還是有一些「硬傷」的，比如頭顯太重，長時間佩戴不舒適；續航時間不夠長，插電使用活動範圍受限；虛擬鍵盤點擊不方便；視場角小，畫面有黑框等等。這些問題的存在會讓人產生疑問：等這波熱情退卻，已經購買 Vision Pro 的人會不會讓這款設備在自己架子上吃灰？

但有件事是毋庸置疑的，那就是當前的虛擬現實設備正變得越來越好。在 2017 年的一篇文章中，AI 技術大牛 Andrej Karpathy 曾經描述過自己在上世紀 90 年代試戴 VR 頭顯的經歷，並表示整個過程非常糟糕。

（機器之心提供）

當時，他從頭顯中看到的畫面大概是這樣的：

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但現在，他看到的畫面將是這樣的：

Karpathy 表示，雖然還沒有哪款頭顯可以讓他日常使用，但他不會放棄嘗試這些新產品，因為總有一天它們會變得很棒。

好消息是，他的快遞已經在路上了。

延伸閱讀：Vision Pro 3天爆賣18萬台但開發者冷淡？3大平台封殺成Apple隱憂

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【本文轉自「機器之能」，微信公眾號：almosthuman2017】