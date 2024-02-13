如果手機品牌僅剩三家你認為誰能競爭到最後？有自研OS最具優勢

縱觀目前整個手機市場，硬件配置幾乎已經卷到頭了，各家廠商只能在AI、自研系統特色功能上投入研發打出差異化，低迷的市場銷量也讓廠商危機感十足，似乎機圈大佬預測的「未來只有三家到四家智能機廠商能夠存活下來」正在逐漸應驗。今天，我們就來聊聊我認為手機廠商能存活的重要因素：自研系統。



為什麼說自研系統才能具備更強的生存底氣呢？個人認為有以下三個原因：

自主可控：擁有自研操作系統意味着廠商能夠完全控制產品的生命周期和技術迭代，不受第三方的限制，可以更快地響應市場需求，及時修復安全漏洞，提供定製化服務。

生態構建：建立自己的軟件生態系統有助於整合硬件設備與雲端服務，實現跨設備協同，從而提升整體產品價值，構建更全面的智能生活解決方案。

戰略安全：面對技術封鎖風險，擁有自研系統意味着廠商在面臨供應鏈中斷或其他不可預見的挑戰時，具有更大的韌性與適應能力。

因此，如果非要決定哪些廠商能夠「笑到最後」，這三家廠商幾率可能更高：

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1、華為

今年1月，華為召開了鴻蒙生態千帆啟航儀式，會上HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版操作系統與大家正式見面。鴻蒙星河版實現了全棧自研，拋棄了傳統的Linux內核和AOSP安卓開放源代碼，僅支持鴻蒙內核和鴻蒙系統應用。

一款獨立操作系統想要成功，廣泛的應用生態支持是核心中的核心。時至今日，已有超過200家合作伙伴積極響應並全力投入到為鴻蒙系統開發原生應用的工作中，而相機、圖庫、日曆、天氣預報、音樂播放器、視頻軟件、運動與健康監測工具、瀏覽器以及閲讀應用等大眾日常高頻使用的功能模塊，均已完成針對鴻蒙系統的原生版本開發。

據餘承東介紹，目前首批200+鴻蒙原生應用已啟動開發，其中100+完成了鴻蒙原生應用Beta版本」。除此之外，還有205所高校學生參與鴻蒙活動，286家企業參加鴻蒙生態學堂，共有超過38萬開發者通過了鴻蒙認證，還有150多個產學合作項目，持續為鴻蒙提供新鮮血液。有這些應用做支持，華為能帶來的差異化體驗將越來越出眾。

2、蘋果

蘋果有自己的iOS系統，每年都會在WWDC開發者大會上發布最新的功能。去年6月的iOS 17系統就帶來了聯繫人海報、iMessage新增語音轉錄文字、NameDrop分享郵箱和地址、打字糾正等等創新技術，從生活中的各個方面提升用機體驗。

目前iPhone系列的銷量在全球市場持續保持領先，根據國際數據公司（IDC）最新報告顯示，iPhone手機於23Q4國內市場份額達到20.0%，固然這有大幅度促銷刺激購買需求，但產品本身的競爭力也不容小覷。

3、小米

和iOS系統不同，小米的澎湃OS是靠着米粉群策群力迭代完成的，很多好用的功能集成到了系統之內，更加的人性化。就比如通話錄音可以自動整理成文字、滾動長截屏、豐富的相冊功能、玩法頗多的計算器（如親戚計算器、五險一金、房貸計算器等等）。

小米澎湃OS力圖整合和支持小米旗下的各種設備和應用，為「人、車、家」生態系統提供統一的操作平台。隨着小米汽車的上市，小米手機的銷量或許也會隨之提升。

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