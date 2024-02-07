Apple公布iOS 17實際裝機率偏低　數據顯示大量用戶仍堅守舊系統

蘋果近日公布了關於iOS 17系統的裝機率數據。數據顯示，在過去四年發布的一系列iPhone手機中，僅有76%的用戶安裝了最新的iOS 17系統，而仍有20%的設備在使用舊版本的iOS 16系統。另外，更早期的版本也有4%的設備正在運行。



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相比而言，這一數據表現並不如人意，畢竟去年同期時，iOS 16系統的安裝率達到了81%，這意味著消費者並沒有積極地接受iOS 17系統。根據統計顯示，在所有活躍設備中，有66%的設備正運行著iOS 17系統，而另有23%運行的是iOS 16系統，並且剩餘11%還在運行較早版本的iOS系統。

值得注意的是，儘管iOS 17正式版已經於去年6月份亮相併開始逐步推出，但其升級率卻僅僅為23%，這主要是因為一些小問題所導致。許多消費者表示，在此次更新中並沒有發現令人驚豔的新功能或者優秀的優化改進。

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