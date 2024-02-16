手機電池健康值狂跌？或許是因為你叉電方法有問題　這4點要留意

撰文：中關村在線
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隨著智能手機行業的快速發展，手機已成為現代生活的核心工具，扮演著工作、生活的關鍵角色。續航能力是確保手機高效運作的關鍵因素之一，然而在關注電池容量和快充功率的同時，人們常常忽視了電池安全問題。

由於不規範使用充電設備而導致的意外事件屢見不鮮，因此確保自身安全需從源頭抓起。接下來，本文將揭示日常生活中最易被忽略的四大充電安全事項，對照自查。

首先，電池老化及鼓包問題不容小覷。儘管當前手機電池技術持續進步，用戶可能認為電池老化的風險已逐漸降低，但放鬆警惕則可能導致問題發生，例如小米6等舊款機型曾出現過電池膨脹導致後蓋翹起的情況。

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01-鋰電池

目前主流手機普遍採用鋰電池，因其高電壓、高能量密度、無記憶效應及低自放電率等特點而受到青睞。鋰電池正常使用壽命通常為5年左右，取決於電池質量和充電次數，一般可承受至少500次以上的循環充電。隨著時間推移，iPhone等手機的電池可能出現老化、續航下降甚至鼓包的現象。

02-混用充電設備

其次，隨意混用充電設備也是安全隱患之一。各品牌手機廠商推行自家的充電協議，如早期的5W標準充電已升級至如今的快充技術，包括高通QC協議、聯發科PE協議、OPPO VOOC閃充以及華為FCP協議等。雖然許多手機接口外觀相似，但不同品牌間的充電器混用不僅無法實現官方宣稱的快充效果，還可能大大降低充電效率，加速電池老化，並對主板造成額外負擔，尤其是對於不支持快充的老款手機而言，大功率充電可能導致電池過載。

03-低溫環境

此外，在低溫環境中使用手機也可能對電池產生不良影響。低溫環境下，鋰電池內部化學反應變慢，導致充電速度減緩、可用容量減少，且部分手機系統會在低溫時自動限制充電速度和電量上限。遇到因低溫導致的手機關機情況時，切勿反覆嘗試開機，應先讓手機回到正常溫度環境再重新啟動，以防止水汽凝結進入主板引發故障。

04-邊充電邊玩手機

邊充電邊玩手機的行為同樣存在安全隱患。儘管大部分用戶對此有所耳聞，但仍有許多人習慣於在充電過程中使用手機，這不僅會放大手機輻射，而且在電流活動頻繁的情況下，若出現短路現象，甚至可能發生爆炸。同時，充電時玩手機會導致手機嚴重發熱，因為充電過程會產生熱能損耗疊加到正常使用產生的熱量上，長期如此不僅損傷電池壽命，更可能帶來安全隱患。

總之，手機使用的安全性至關重要，特別是在出行期間要密切關注手機電池狀況，及時發現並妥善處理異常問題。隨著手機硬件性能的提升，一部手機的使用壽命正逐漸延長，擺脱了「一年一換」的消費模式。只有注重日常維護和合理使用，才能讓手機保持長久穩定的工作狀態。

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