ASUS Zenfone 11 Ultra上手實測+售價+香港推出日期｜ASUS年初推出ROG Phone 8 Pro電競級手機時，無論性能及打機體驗都非常出色，吸引不少喜歡打機的玩家選購。相對以商務為用家，機身設計較為時尚的Zenfone系列才是目標。最新一代Zenfone 11 Ultra正式公布推出，無論性能及功能大幅提升外，屏幕亦加大至6.78吋，相信可以吸引更多喜歡大屏的用家。筆者已經提前獲得港版新機作上手實測，以下為Zenfone 11 Ultra的開箱評測報告。



Zenfone 11 Ultra香港正式推出

Zenfone 11 Ultra 有4款新色選擇，包括藍色、灰色、珊瑚粉及黑色。（蘇煒然 攝）

由上代的5.92吋升級至6.78吋，雖然屏幕加大，但邊框收窄之下，就算單手操作都沒有問題。（蘇煒然 攝）

設計提升典雅視聽享受更卓越

Zenfone 11 Ultra運用細緻沉穩的金屬雕塑工藝，融合磨砂和光澤兩種質感，機背在光線折射下呈現高雅風範。其6.78吋E6 OLED屏幕擁有94%屏佔比，邊框更幼之下，屏幕更大之餘，手感亦不會太誇張地大。而且它支援最高2500流明高亮度，120Hz高頻率更新，觀看影片及遊戲都十分流暢愜意。整體手感輕薄，只有8.9mm厚、重量更僅224g，單手操作不成問題。

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攝影方面，Zenfone 11 Ultra的三鏡頭系統，配合光學防震技術，攝影表現大幅提升。主鏡頭採5000萬像素IMX890感光元件，可拍攝細緻銳利的照片；1300萬像素超廣角鏡頭更覆蓋122度廣闊視野；還有一個3200萬像素3倍光學變焦鏡頭，可實現30倍数碼變焦。此外，前鏡頭採用較寬視角設計，自拍及視頻效果也大大優化。而且它擁有6軸混合式雲台穩定器 3.0及以全新的Super HyperSteady防震技術，在拍攝影片時更為穩定。

自拍鏡頭質素提升，就算光線不足的地方仍可自拍質素不錯的相片。（蘇煒然 攝）

人像拍攝AI功能相當不錯，可感知環境自動調整多項數值，讓人像拍攝淺景深的效果呈現最佳狀態。此外還新增了光軌拍攝功能，可輕鬆捕捉煙花、星空軌跡等夜景，操作更加簡單。

試拍人像拍攝



效能全面提升

Zenfone 11 Ultra配置最新Qualcomm高通Snapdragon 8 Gen 3處理器，配合16GB LPDDR5X記憶體以及512GB UFS4.0快閃儲存，無論運算速度還是讀寫效率都是頂尖水準。筆者利用Geekbench跑分測試，CPU單核心得分約2400，多核心得分約7500；GPU得分約1.7萬，與其他旗艦性能相當。此外，5500mAh超大電池加持，官方指它可達26小時超長續航。充電方面，Zenfone 11 Ultra支援65W快充，以及15W無線充電，可提供全天的電力供給。

AI人性化 助手功能打造

Zenfone 11 Ultra的AI人性化功能也令人驚豔。如即時通話翻譯可實時翻譯雙方對話，支持多國語言包括廣東話，十分貼心。另外還有AI轉錄功能，可將語音記錄快速轉換成文字並生成摘要，使用上非常方便。記者實測下，廣東話辨認率大約6-7成，感覺還好。實測英文、普通話及日語的即時語音辨識會較準確，大約有9成準確率。

AI錄音轉文字、即時通話翻譯功能實試：

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AI wallpaper生成功能也很有特色，可根據個人喜好設置元素資料，自動生成獨特壁紙。此外還有語言搜索功能，輸入自然語言即可快速搜尋圖片、應用及系統設定，新機加入大量AI支持為用戶提供更人性化的使用體驗。最重要時，官方指AI多項功能暫時仍未有收費的打算，各位新機用家購機後，可安心繼續使AI功能來提高工作效率。最後，新機更對應ASUS GlideX app功能，可以直接Mirror鏡像手機畫面至PC電腦之上，而且可以在電腦及手機之間簡單互相傳輸文件以及操作，更可以share cam作視像會議之用。

香港版售價＋推出日期及資訊

ASUS Zenfone 11 Ultra 12GB/256GB版本（藍／黑／灰／珊瑚粉）售價：$7498

ASUS Zenfone 11 Ultra 16GB/512GB版本（藍／黑）售價：$8498

2款新機3月15日起現貨正式發售。

3月15日至4月1日期間限定購買將會有更多禮品。

總結

新一代Zenfone 11 Ultra換上了更時尚型格的機身設計，而且加大了屏幕，無論睇戲及打機都比上代更爽。加上換上最強的Android手機處理器以及更出色的拍攝功能下，的確是選擇ROG Phone 8的以外最好選擇。記者就最深刻是它對應廣東話AI功能，尤其是錄音轉文字功能，在工作時常都會用到，非常實用。不過AI功能仍只是beta階段，相信要等之後優化更新後，才可更準確的翻譯。

（蘇煒然 攝）

今次記者實試的時間不多，所以不少新功能都只是試了一下，之後實機入手將會花有更多時間實試，到時再為大家帶來更詳盡的評測。