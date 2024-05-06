國泰機票買一送一｜5.6起開賣！半價飛東京/大阪/福岡　4步教你搶

國泰航空推出機票買一送一激筍優惠！不過今次並非在國泰官網搶飛，而是在微信的「同程旅行」小程式訂機票。是次優惠有17個目的地可選，包括大阪、東京、名古屋、首爾、紐約、巴黎、曼谷、峇里島、新加坡等港人熱門旅遊地點，而且每位旅客免費托運兩件不超過23公斤行李！搶飛日期由5月6日至5月12日，機票數量有限，先到先得！即睇下文話你知如何搶飛／航線／搶飛注意！



國泰機票買一送一優惠 ，航點包括港人熱門旅遊點東京。（資料圖片）

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國泰機票買一送一｜搶飛時間

搶飛日期由5月6日至12日。機票數量有限，先到先得！

國泰機票買一送一｜旅行時間及航線

旅行日期限5月6日至12月31日。航線包括香港往返大阪、札幌、東京、福岡、名古屋、首爾、紐約、阿姆斯特丹、巴黎、洛杉磯、奧克蘭、悉尼、曼谷、峇里島、布吉、新加坡、吉隆坡。

旅客須在目的地最短停留2天。 其中大阪、札幌、東京、福岡、名古屋、首爾、曼谷、峇里島、布吉、新加坡、吉隆坡最長停留7天（例，如2024年6月9日出行，則返程最早為2024年6月11日，最晚為2024年6月16日）；紐約、阿姆斯特丹、巴黎、洛杉磯、奧克蘭、悉尼最長停留30天（例，如2024年6月9日出行，則返程最早為2024年6月11日，最晚為2024年7月8日）。

國泰機票買一送一｜搶飛方法4步驟

1. 打開「同程旅行」微信小程式機票頁面，搜尋對應的航線和航班後點選下一步。（需注意，本次活動航線均為往返行程，且需符合對應的目的地停留有效期限限制。）

2. 在挑選航班介面選定含有「買一送一，人均價」字樣的票價點選預訂。

3. 填寫乘客相關資料。

4. 下單支付，等待出票成功的簡訊。

符合優惠的航班會標示「買一送一，人均價」。（同程旅行微信小程式截圖）

國泰機票買一送一｜搶飛注意5件事

1. 機票優惠適用於兩人同行的場景，展示價格優惠後的單人價格，優惠僅包含票面價部分(不含稅費），兒童和成人同價。

2. 所有乘客需保持行程完全一致，必須同時預訂、出票、更改、出行或退票。

3. 機票一經預訂，不可以更改航線或轉讓。 所有機票改期須於原定出發日期前辦理，並支付改期手續費及稅費，且受限活動艙位供應情況。

4. 如發生誤機（因為乘機手續問題或因其旅行證件不符合規定而未能上機），視為放棄機票，不得重新預訂機票，僅能退還未使用的稅費。

5. 本活動機票不可以現金或任何飛行常客里數提升客艙等級。

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國泰機票買一送一｜額外送國泰航空專屬50元優惠券

用戶在「同程旅行」微信小程式機票頁面，進入國泰航空買一送一活動專題頁，可領取50元機票優惠券，僅限購買國泰航空同程授權店買一送一活動使用，即買一送一活動的香港始發的來回航班，付款時可抵扣50元。

國泰航空專屬50元優惠券



可領取時間：5月6日至5月12日



優惠券有效期限：5月6日至5月12日



購買航班時間：5月6日至12月31日



適用航線：香港始發，抵達大阪、札幌、東京、福岡、名古屋、首爾、紐約、阿姆斯特丹、巴黎、洛杉磯、奧克蘭、悉尼、曼谷、峇里島、布吉、新加坡、吉隆坡的來回行程



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