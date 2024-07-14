旅遊注意｜日本燒肉放題CP值高？前員工曝店家3招 食回本唔容易
撰文：聯合新聞網
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日本街頭有許多燒肉餐廳，有些店家還能以相當低廉的價格，就能夠享用放題，高CP值吸引許多饕客。不過這些店家為了防止客人吃回本，其實也有一些特殊招式。有一位前燒肉店員工，就在日本媒體「日刊SPA！」透露了這類店家的套路。
報導指出，有些吃到飽放題燒肉店會在客人坐好後，就先送上幾盤小菜招待。其中的重點在於椰菜（高麗菜），由於椰菜是相對能獲得飽足感的蔬菜，因此客人在吃過之後，對肉量的需求就會減少。
如果是不喜歡吃椰菜又點了很多肉，直到結帳離開椰菜動都沒動過的顧客，就會被店家特別注意到。
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其次，有些人覺得光吃肉不過癮，總是想配點白飯，但畢竟胃的容量有限，為了多吃一點肉，也不想吃太多飯。然而，有時廚房看到客人點了飯，會故意裝多一點，目的同樣在於讓客人容易有飽足感。
為了防止這樣的狀況，報導建議客人點飯時，最好選擇「小碗」來點，比較不容易被動手腳。同時，這樣也比較能讓手裡的飯，一直維持在熱騰騰的狀態。
最後，有些燒肉店會提供能吃到高級肉品，但價位也較高的選項。不過報導提醒，或許一開始在決定要吃哪個價位時，店家會提供菜單參照，然而一旦菜單收走，客人得自己按平板點餐。
平板上往往不會顯示哪些餐點是高價格的肉品，令有些顧客雖然多花了錢，卻可能從頭到尾都沒點到任何高級品項，本來以為賺到了，沒想到其實吃了不少暗虧。
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