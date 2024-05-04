旅行注意｜日本燒肉店「外國人菜單」食物份量縮水但更貴：沒違法

香港人喜歡到日本旅遊，但卻有網友抱怨，近期到日本東京某燒肉店吃飯時，由於看不懂日文，店員便拿出「外國人菜單」，不僅食物售價變貴，份量也較少，忍不住氣得直呼「極度令人作嘔的餐廳」。



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一名女網友以「日本燒肉菜單有分日文和英文不同價錢？」為題在Dcard發文稱，她最近想去日本旅遊，便上網搜尋當地燒肉餐廳評價，發現有台灣遊客指控某餐廳有分日文與英文菜單，本以為是體諒外國人看不懂日文，沒想到兩份菜單上的商品售價與份量天差地遠，於是她立刻將其從口袋名單中移除。

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根據Google評論，該名遊客透露，自己和男友到餐廳後，點了兩份8000日圓的牛肉，但份量卻非常少，連女生都吃不飽。後來，兩人看見隔壁桌日本人的菜單略有不同，便立刻和一旁的外國遊客討論，「店員極力將我們拉開，不讓我們交談」。

遊客說明，自己仔細比對後，發現「外國人菜單」只有8000日圓和10000日圓兩種套餐能選，但內容物卻完全配不上價位；「日本菜單」有4500日圓和6000日圓兩種價格，內容物包含豐盛的海鮮。對此，店家解釋，外國人就應該拿到外文菜單，而這是店家推出適合外國人的套餐，讓該名遊客很不能接受。

Google評論中有台灣遊客指控東京某燒肉店有分日文與英文菜單，兩份菜單上的商品售價與份量天差地遠，氣得留下1星負評「極度令人作嘔的餐廳」。（Google網站擷圖）

遊客表示，詢問當地警方後，對方稱「在日本，如果店家按照菜單上的項目出菜就不算違法」，於是自己只好認賠。遊客提到，在警局的過程中，該店店長還不停對男友叫囂、作勢打人，並且還要求兩人把負評和照片刪除，讓該遊客氣得留下1星負評「極度令人作嘔的餐廳」。

貼文一出，許多台灣網友紛紛怒批：

「這間店1年前的評論，就有人在說專門騙外國人了……評5星的基本上都是日本人，外國旅客基本都是給1星」

「什麼爛店啊……」

「只要你不懂日文，他就會騙你的錢，用不同於日文的菜單騙取較高的餐費，這是一個非常無恥的行為」

「果然不管是哪個國家都有這種黑店」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】