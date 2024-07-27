旅行注意｜日本古惑居酒屋7大特徵曝光！放題、店員拉客要小心
撰文：TVBS新聞網
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日本是不少人假期出國的首選，定居台灣多年的日本作家「日本人的歐吉桑」分享，日本人避免遇到地雷居酒屋店的7個判斷方法，包括會有店員在街頭拉客、介紹的店家，也要盡量減少前往。
「日本人的歐吉桑」在Facebook Page上發文提到，7個可能是地雷居酒屋的判斷方法：
若是符合至少3個以上的條件，可是連熟悉鬧區的日本當地人，也不太敢去。
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7個地雷居酒屋的判斷方法
首先是位於東京新宿、新橋、澀谷、池袋，或者名古屋市榮、錦三、大阪難波等鬧區的非連鎖居酒屋。
第2個條件是，店家位置在地下室，或者二樓以上的樓層。
第3個是寫著「OO吃到飽」招牌的最危險，通常是肉壽司跟生火腿的店。
第4個是「全室個室」座位的店家，都是單間、隔間，沒有吧檯的座位。
第5個是海報上的店名有更改過的痕跡，或者常常改店名的居酒屋。
第6個是會有店員站在街頭拉客或介紹的店家。
最後則是居酒屋的店名，有著非常豪華的漢字或漢字單詞。
文章一出紛紛引來不少人留言：
「特別便宜的店，會結合吃到飽、喝到飽的形態，可是品質根本達不到客人想要的」
「一個人出國只會超市、餐飲店家、便利店吃飯」
「台灣人去都吃連鎖的比較多啦」
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