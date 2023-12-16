日本人投票最愛迴轉壽司店排行榜！壽司郎HAMA-SUSHI都被這間擊敗

壽司是日本的經典美食之一，後來更發展出迴轉壽司的文化，就連香港也隨處可見迴轉壽司店，像是壽司郎、元氣壽司等，但是在日本本地最受歡迎的迴轉壽司究竟是哪間呢？



日本週刊《女性自身》早前進行了「日本最受歡迎連鎖迴轉壽司店」的調查，想要知道在日本人心中，哪間迴轉壽司才是TOP1？

沒想到常常大排長龍壽司郎居然被「這間」打敗👇👇👇

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日本票選最愛迴轉壽司店

第八名：海鮮三崎港 0.8%

第七名：がってん壽司 2.4%

第六名：壽司銚子丸 6.0%

第五名：河童壽司 7.0%

第四名：魚べい 7.8%

第三名：HAMA壽司 18.6%

HAMA壽司又稱滨壽司，在日本擁有500多家分店，是日本規模最大、分店最多的迴轉壽司店，不單在台灣開了許多分店，今年亦已登陸香港，HAMA壽司每碟100日元起，以平價美味的風格贏得許多老饕的胃，網友也表示：

「三文魚的口味選擇很多，醬油的種類也很多，可以品嚐看看三文魚和各種調味料的搭配」

「這間勝在餐點豐富多元」



第二名：壽司郎 20.0%

對於香港人來說十分熟悉的壽司郎這次登上第二名！基本上日本本地的菜單和香港的無異，壽司郎每月也會推出新菜單，據壽司郎官網表示，壽司郎成立於1984年的大阪，目前全球開設超過一千間門市。喜愛壽司郎的網友們表示：

「刺身是我吃過所有平價迴轉壽司店裡口感最好的」

「燒豚骨拉麵一點都不輸專門的麵店」



第一名：藏壽司 25.0%

發源於大阪的藏壽司這次一舉奪下第一！有在台灣開設門店的藏壽司很受台灣人喜愛，也是日本人最常吃的迴轉壽司店之一，而藏壽司除了餐點美味之外，最受歡迎的便是店中「以回收壽司碟換取扭蛋機會」的遊戲，而扭蛋也不時與不同品牌聯名，讓許多大小朋友都喜愛不已。對於藏壽司，許多網友也表示：

「桌上的機關很有趣，吃飯感覺很像玩遊戲」

「炙燒系列是我的最愛」



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：日本人最愛的迴轉壽司店排行榜出爐！第一名連台灣人也愛吃，竟然不是壽司郎】