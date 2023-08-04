深圳美食｜福田最chill燒肉酒場　專人炭火烤肉！必食和牛包海膽

藏在深圳福田的融合燒肉酒場，和牛、海膽、黑松露，每一口都講究。炭火直烤，燒酒、清酒、啤酒隨意配搭，趕緊跟朋友來喝酒吃肉！



看這四點，我就知道來對了

．木炭網烤，原汁原味炭火香

．嚴選好肉，高品質

．專人烤肉，只管享受

．美式環境，享受Chill時間



在深圳從來不缺喝酒吃肉的餐廳，但能把燒肉與高級食材融合，搬進美式復古酒吧裏的並不多見，而萬燒．現代炭火燒肉酒場將充滿煙火氣的燒肉與美式chill氛圍相結合，太適合需要放鬆的人啦！

來這別錯過幾道招牌菜👇👇👇

+ 10

1. 兩人和牛海膽燒

一口吃下和牛和海膽，同時品嚐到兩種高級食材的美味，這是什麼豪華的體驗？！

使用天然木炭將和牛微微烤制到半熟，保留了和牛軟嫩的口感，還增添了一份炙烤的香氣。

雪花分佈均勻的澳洲和牛鮮嫩多汁，包裹着新鮮的海膽，搭配清爽的蘿蔔薄片和紫蘇，香氣四溢。

一口咬下去，和牛的油脂在口腔中擴散，海膽的鮮美在舌尖化開，蘿蔔清爽，紫蘇提升了鮮味，食材之間就這樣默契合作，香氣層層遞進。

2. 柚子鹽牛五花

吃燒肉怎麼少得了牛五花呢，五花肉呈現出如大理石花紋般的紋理，柚子鹽還能減少入口的油膩感。

五花肉在炭火上炙烤到滋滋冒油，一邊烤一邊往下嚥口水，烤後的牛五花肉質肥美，太誘人啦！

這一款牛五花老闆推薦沾柚子醋吃，雙重柚子的清香滲入牛五花中，越吃越開胃，還可以搭配店內自製的果味烤肉醬或海苔乾料，又是另一番滋味！

3. 意式黑松露沙律

這道菜使用了牛牡蠣肉（牛板腱肉），牛牡蠣是牛肩胛骨後的一塊肉，因上下兩片的形狀像牡蠣便有了這個名字，這個部位運動較少，所以口感更嫩。

軟嫩的牛牡蠣肉搭配黑松露醬汁帶來從未有過的絕妙口味，吃完燒肉來上幾口沙拉，真是意猶未盡~

4. 抹茶布丁

店裏的抹茶布丁也是老顧客們的必點之一，手工製造布丁搭配新鮮水果，清甜解膩剛剛好！

5. 紫蘇雞脆骨

雞脆骨金黃酥脆，還有濃濃的紫蘇香氣，擠上檸檬汁，雞肉香味更上升了一個層次！

6. 藤椒扇貝裙邊

喝酒當然少不了下酒小菜啦，來上一份藤椒扇貝裙邊，邊喝酒邊聊天，真的不要太愜意！

美式環境，別樣的燒肉體驗👇👇👇

+ 8

超多種類酒水，不定時更新

作為一家燒肉酒場，店內不定時更新酒單，清酒清冽甘甜，還不會壓制住食物的本味，歷史悠久的清酒與燒肉一直是對和諧CP。

還有店家自己製作的酸奶酒非常適合女孩子喝，口感清爽酸酸甜甜，淡淡酸奶香。

各類啤酒、燒酒，酒水品類非常齊全，喜歡小酌的人來這小心挑花眼！

黑金色調，隨時上演一部美劇大片

想吃燒肉又想享受安靜舒服的環境來這就對了，黑色與金色相互映襯，美式的裝修風格，走進來彷彿穿越美劇片場。

牆面的裝飾畫、樓梯的轉角，細節精緻度拉滿，與三五好友約上，在這裏享受愉快的空閒時間吧~

萬燒．現代炭火燒肉酒場

地址：深圳市石廈北二街35號12商鋪

營業時間：11:30A.M. ~ 14:00 P.M.、17:00 P.M. ~ 22:30 P.M.

電話：17062226688



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