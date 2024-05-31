深圳福利｜港人返深圳免費驗腸癌/洗牙/脫毛　即睇資格＋預約方法

深圳醫療｜港人返深圳可以免費腸癌篩檢、洗牙、脫毛！深圳市寶安區人民醫院港澳居民健康服務中心已經啟用，即日起至今年年底，合資格港澳居民可享免費腸癌篩檢、洗牙、脫毛等服務，長者更可用每次¥100的優惠價看診。即睇下文，了解服務詳情、受惠資格、預約方法、地址、交通！



深圳市寶安區人民醫院港澳居民健康服務中心今年3月啟用。（寶安人民醫院集團微信公眾號）

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深圳市寶安區人民醫院港澳居民健康服務中心今年3月啟用，並推出「港澳居民健康計劃」和「港澳長者關懷計劃」，為港澳居民、外籍人士及深圳本地居民提供港式醫療服務。

港人免費腸癌篩檢、洗牙、脫毛

即日起至2024年12月31日，港澳居民持身份證或回鄉證到該中心就診，即可參加「港澳居民健康計劃」，可享免費腸癌篩檢、洗牙、脫毛（唇毛或腋毛）。每月有名額限制，每人每個項目限體驗一次。

港人可享免費腸癌篩檢、免費潔牙、免費醫療美容。（寶安人民醫院集團微信公眾號）

60歲或以上長者看診每次¥100

香港大灣區醫療集團亦推出了「港澳長者關懷計劃」，凡60歲及以上港澳居民到該中心就診，可享每次¥100的優惠看診服務。診金包含診療所需的基本檢查費及藥費，醫師將基於病患狀況給予專業檢查及用藥指引。

60歲及以上港澳居民到該中心就診，可享每次¥100的優惠看診服務。（寶安人民醫院集團微信公眾號）

設廣東話陪診服務

據該中心介紹，港澳居民健康服務中心設於寶安區人民醫院門診大樓5樓，由醫護人員出診，也會邀請香港醫師不定期出診，提供專業的港式診療服務，如港式全科、港式體檢、慢病管理、赴港疫苗接種，以及國語、粵語、英語陪診等服務，並結合醫院優勢，提供專科轉診、住院手術、影像化驗等服務。

香港醫師不定期出診，提供專業的港式診療服務。（寶安人民醫院集團微信公眾號）

微信小程式預約掛號

該中心採取預約制的方式，有需要人士可掃瞄以下微信二維碼，進入深圳市寶安區人民醫院預約掛號小程式，或聯絡大灣區醫療集團客服查詢詳情。

深圳市寶安區人民醫院港澳居民健康服務中心

地址：深圳市寶安區人民醫院門診樓5樓

交通：深圳地鐵12號線新安公園站A出口



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