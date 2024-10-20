空姐分享旅行心得：航班訂第一班 機票買這2個月 隨身帶5樣物品
撰文：聯合新聞網
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旅遊風氣日盛，出國人次也屢屢攀升；近日有空姐便透露了預訂機票時間、地點的省錢妙招與建議，大家可以將此列入旅行時的考量因素，為開支做出最好的計劃。
根據外媒報導，29歲的空姐Bernice Padilla擁有6年的飛行經驗，飛過44個國家。日前她於SWNS受訪時表示，「5月和9月是最佳的旅行時機」，因為剛好避開了暑假檔期，人群較少，可以用更經濟實惠的價錢買到等值的機票，而且天氣也還不錯。
Bernice建議在預約任何行程之前可以先查一下當地的淡旺季，畢竟每個國家的放假時間都略有不同，錯開當地假期，可以讓旅途更順暢，也能用更優惠的價格預訂到住宿房間與機票。
除了時間，Bernice也提到，歐洲一些赫赫有名的大城市會吸引許多人造訪，諸如倫敦、巴黎、羅馬等地，但她也推薦可以去人相對較少的阿爾巴尼亞及沿海城市，或是南美洲的阿根廷，都是觀光客相對較少，不過也頗具異國風情的好地方。
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此外，Bernice說她喜歡訂第一班航班，如此可以降低班機被延誤許久的可能性，
如果航程上有任何一班飛機延誤，這會導致排在後面的班機也通通延遲，就像是骨牌一樣；前一班飛機還沒起飛，後一班就不可能先飛。
至於如何打包行李，Bernice也提供了她的小妙方，「壓縮袋永遠是你的好幫手」，只要衣物塞入袋中後將空氣擠出，行李箱就能瞬間多出許多空間。
Bernice也分享，她的行李中一定會帶著水壺、一件薄毯或是長袖、一支筆（方便出入境時需要填寫表格）、抗噪耳機、行動電源。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：長途飛機必備物品？坐哪裡最舒服？24年空服員曝「最佳位置」：加價也值得】