旅行心得｜自由行會安排「睡午覺」？兩派各有支持　這情況要午休

每個人出國旅遊的步調不同，有些人會規劃從早到晚的行程，有些人則偏好舒服、想休息就休息的模式。一名女網友詢問，有聽過不少人去日本玩會睡到中午，但很好奇「有沒有人去日本旅遊會睡午覺？」引發網友兩派立場，也有人點出1情況「一定要排午休時間」。



原PO在PTT發文表示，最近準備到日本旅遊，她本身有午睡的習慣，因此排行程時，希望能夠「中午累了就回旅館小睡一下，可能一覺到晚上，或瞇一下下午再出門」，但原PO只有聽過別人出國晚起床、睡到中午，很少聽說有人出國玩會睡午覺，不禁好奇：

有人去日本旅遊抽空睡午覺過嗎？

貼文引發熱議，掀起網友兩派爭論，有人認為出國舒服最重要：

「會，不想那麼緊湊」

「會欸，中間要回飯店休息一下」

「我之前有一次是這樣，很鬆散、很好」



但也有不少人反對，認為還要回酒店太花時間：

「不會，早上出門就是晚上回」

「出國就是要從清晨玩到晚上

「不會，浪費時間」

「出國玩就是充實地玩一天，然後回飯店累到睡死，隔天繼續奮鬥」

「回旅館很花時間耶，喜歡睡覺就跟團，上車就能睡」



相關文章：酒店雙人床為何有4個枕頭？內行曝細節 專家教3大用法👇👇👇

+ 3

也有人提出折衷方案，旅遊途中如果想休息，不一定要回酒店，可以找地方坐下補充體力：

「不會，但我會找間可以放鬆的餐廳好好休息，或是晚上不排行程」

「如果中途累了，反而會選特色咖啡廳去坐著休息，享受下午茶補充體力」



此外，有網友指出，若是帶父母出國旅遊，可能就一定要排午休時間：

「孝親行，除非是自駕或跟團，一律要排午休時間」

「我去日本沒睡覺，但之前帶爸媽去英國玩，就是上午一個點，午餐後睡覺，睡醒一個點、吃晚餐，很舒服又很開心的旅遊」



延伸閱讀：酒店房最多人偷物品Top20 床褥電視都有人偷？第一名竟不是拖鞋👇👇👇

+ 13

延伸閱讀：

台北市立動物園竟成外國觀光客必逛行程 網曝「這原因」很強

崩潰！全家出國16天「沒關冷氣又開窗」 內行人揭關鍵：小錢免驚

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】