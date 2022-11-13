為何酒店房間有體重磅？內行人解釋是「這原因」　網民提出有妙用

隨著酒店等級不同，提供的相關服務和設施也不同，住客可以依照自己的需求進行訂房。日前一名女網友在Facebook發文，針對該酒店提供體重磅，讓她感到非常不滿，而貼文曝光後也掀起討論。



日前一名女網友在臉書「爆怨公社」上發文，從照片中可以看見地板上有一台體重計，疑似是擺在廁所的梳妝台下方，提供有需要的住客使用。不過，原PO卻對於酒店這項服務感到不滿，「我就抱怨一下，為什麼酒店的浴室需要放一台體重機？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「因為一般早餐都是吃到飽的，要讓妳早餐不要吃太多，另類的省成本妙招」、「我住過的酒店大部分都有耶」、「在廁所脫光量體重很正常」、「很棒欸，我天天都需要量體重，之前去三天兩夜都想帶出門了」。

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也有內行人解釋，「比照國外旅館常態，就像酒店都會放聖經的意思，酒店星級評鑑也有這一個項目」。

另外，有網友提到，「可以測量行李箱有沒有超重」、「給要上飛機的旅客量行李重量的」、「出國的人很需要，我出國必帶量重量的工具」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】