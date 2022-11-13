為何酒店房間有體重磅？內行人解釋是「這原因」 網民提出有妙用
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
隨著酒店等級不同，提供的相關服務和設施也不同，住客可以依照自己的需求進行訂房。日前一名女網友在Facebook發文，針對該酒店提供體重磅，讓她感到非常不滿，而貼文曝光後也掀起討論。
日前一名女網友在臉書「爆怨公社」上發文，從照片中可以看見地板上有一台體重計，疑似是擺在廁所的梳妝台下方，提供有需要的住客使用。不過，原PO卻對於酒店這項服務感到不滿，「我就抱怨一下，為什麼酒店的浴室需要放一台體重機？」
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「因為一般早餐都是吃到飽的，要讓妳早餐不要吃太多，另類的省成本妙招」、「我住過的酒店大部分都有耶」、「在廁所脫光量體重很正常」、「很棒欸，我天天都需要量體重，之前去三天兩夜都想帶出門了」。
相關圖輯：酒店浴室備品大盤點，哪些品牌是不可錯過的？👇👇👇
+45
相關文章：住過300+酒店 旅遊達人必帶走的浴室備品盤點 原來不只Hermes
也有內行人解釋，「比照國外旅館常態，就像酒店都會放聖經的意思，酒店星級評鑑也有這一個項目」。
另外，有網友提到，「可以測量行李箱有沒有超重」、「給要上飛機的旅客量行李重量的」、「出國的人很需要，我出國必帶量重量的工具」。
【懶人包】一個圖輯看清酒店最髒物品排行榜👇👇👇
+15
相關文章：台醫生揭酒店最髒物品排行榜 清潔車成最強病毒傳播源
最佳旅行月份！日韓東南亞歐英澳紐各不同 唔同月份唔同靚景Staycation｜香港諾富特世紀酒店住宿體驗 職員服務態度超出預期2022澳門5間新酒店盤點 Versace、LINE、L’Occitane各有特色酒店廁所裝鐵環網民以為用嚟玩SM 真正用途考你常識隨時一估就中Staycation｜精選六間有精緻浴室浴缸酒店 輕鬆打卡拍出呃like相Staycation｜英皇駿景酒店住宿體驗 性價比高交通方便「世界最危險酒店」爛蓉蓉如噩夢？1.2萬一晚極偏僻卻預約爆滿Staycation｜歷山酒店住宿飲食體驗 硬件配套一般但性價比高Staycation｜中環文華東方酒店米芝蓮餐廳出眾 套房附橢圓形浴缸盤點世界頂尖豪華特色酒店自助餐 過百菜式每週換這間開足24小時Staycation｜美麗華酒店套房70住宿體驗 房間富空間感晚餐有驚喜Staycation｜香港美利酒店住宿體驗 房間配套均高質滿意無投訴酒店客房小電器極講究 Dyson風筒成噱頭 這款如螢火蟲打卡必備酒店行政酒廊揭秘 免費美食加管家服務 6大集團Club Lounge介紹Staycation｜高性價比兼享維港海景 尖沙咀YMCA酒店套房住宿報告最奇葩不單止中國套娃酒店 盤點世界各地「挑戰極限」的酒店設計
延伸閱讀：
妹妹撞臉新垣結衣她卻很平凡 網紅變美後人生扭轉「整形不是壞事」
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】