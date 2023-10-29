酒店住宿貼士｜房間Upgrade不是夢！內行網友分析客房獲升級原因

無論是搭飛機或是酒店住宿，不時都會耳聞他人被免費升等upgrade的體驗，也有許多人期盼能有這樣的好運氣。一名網友近日發文，指出常看到其他人的升等經驗，納悶「到底是怎麼被升的」。對此，引來不少網友分享，更有網友點出被升等的關鍵。



一名網友在Facebook群組「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」發文，表示時常看到其他人的upgrade體驗，「平日升等就算了，還有那種連假、假日被升的」，並說自己住過的酒店、民宿、汽車旅館也不少，卻沒有遇過。原PO因此好奇，「到底是怎麼被升的，可以教教我嗎？」

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文章一出，引來不少網友留言，認為靠運氣成分居多，但也有網友提出可能的原因：

「如果你是飯店會員高卡（高級會員），就很有機會啊！」

「其實常客就容易被直接升等了」

「平日入住、官網訂購，升等機率比較高」

「每家飯店經營型態都有所不同，去換位思考後把自己成為那樣特質的消費者，就自然很容易被升等」

「在入住的時候真誠關心問候櫃台人員，尤其是繁忙的大節日，一點點的體貼對他們來說都會覺得很溫暖，然後就被升等了」



另有網友歸納出四類型的升等條件，包括政策性、技術性、人性化及被迫性升等。

「政策性」包含鎖定VIP、會員及常客，或是與酒店密切往來的廠商、客戶，提供他們升等服務。另外，若當天住房率低，酒店會為了節省成本而將旅客集中在同一層或同一棟管理，也因此淡季平日的升等機會較高。

「技術性」涉及酒店為了衝住房率，將使用率低、沒賣出去的高階房型給予會員或常客等；或是業務爭取團體客業績，因此高價團、散客有較大的升等機會。此外，當客人訂房時，有同樓層、相鄰房等要求，酒店也會技術性調房升等其他人。

「人性化」包含有小孩、年長或行動不便者同行即給予升等，或是遇特殊節日升等等情況。

「被迫性」則涉及房間超賣、嚴重投訴、有故障房無法賣等酒店自身問題。

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該網友也提到，升等排房相關工作，有些酒店歸訂房組，有些由櫃檯負責，但排房會牽涉房務工作順不順，「所以升等這件事，大部份很吃人性」，不管是訂房組還是櫃檯人員，業務都較繁忙，還需與房務相互配合，「所以有升等要心存感激，沒升等給句辛苦了」。該留言也引來不少網友大讚「專業」、「只能給讚」、「謝謝解答，很完善耶！」、「專家！佩服佩服」、「這段太精闢」。

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