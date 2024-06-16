台灣自由行景點｜頂尖老街網民推「這2個」必打卡：好逛又有味道

撰文：風傳媒
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台灣的老街有得吃喝，也能購物，更能逛古蹟，是許多人旅遊首選。一名網友好奇，台灣幾乎每個縣市都有老街，而這些大大小小的老街中，哪個老街最厲害？

問題一出，掀起熱議，網友紛紛點名2地，直言景觀、氛圍都超讚。

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全台灣最頂尖的老街在哪？

一名網友在PTT發文，表示台灣從北到南、幾乎每個縣市都有老街，而他逛了幾個老街，「感覺老街都不老街了，賣的吃的喝的用的都跟現代差不多」，而且各老街逛起來也雷同，只有建築物不太一樣，因此讓他感到好奇，在這麼多老街之中，「各位心中最頂的老街是哪一個呢？」

文章曝光後，引發網友討論，紛紛留言：

「（雲林縣）西螺老街不到頂，不過算有特色還不錯」
「（台北市）迪化街的老街味也不錯，喜歡」
「（嘉義縣）奮起湖海拔1400，應該很頂」
「（新北市）淡水交通便利最好逛」
「（南投縣）埔里，水好空氣好，老房子都不會髒髒的」
「（台北市）大稻埕是唯一還有延續實用用途的吧？其他都是觀光用」
「台灣老街就是夜市攤換地方擺而已」
「台灣老街樣子都一樣，停一堆機車，鐵皮屋加蓋有夠醜」

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九份、鹿港呼聲最高

綜觀網友留言，最多人點名新北市九份老街👇👇👇

+11

「下雨九份老街氛圍很強，少去卻記憶深刻」
「九份最頂，但請坐車去，開車去只會找氣受」
「九份真的味道比較濃，其他老街都現代化」
「九份建築幾乎不是原貌了，漂亮的是自然風景，而非老街」
「九份的氣氛是最好的，早一點上去一定有的停，有一個大停車場」
「九份，千與千尋都有取景」
「九份老街的景觀我覺得是最頂的」
「九份吧！只是樓梯很多」

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彰化縣鹿港老街也備受網友稱讚👇👇👇

+7

「鹿港老街不錯啊！超大的又有氣氛」
「鹿港老街要逛老房子……然後吃包子」
「鹿港摸乳巷」
「鹿港最古色古香」
「鹿港吧！我覺得很漂亮」
「鹿港啦，去鳳珍餅舖就值得了」
「鹿港打趴」
「鹿港，很大好逛又保有古房子味道」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：台灣哪個老街最厲害，只知道淡水就太遜了！內行狂推「2地」景色超頂，沒去過會後悔

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