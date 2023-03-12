台北自由行｜雙層巴士餐車享用酒店美食兼觀光　啱家庭旅行親子遊

以往來台北旅遊大部分都是搭捷運、公車、遊覽車亦或是自行開車，今天小編要來推薦遊台北的全新方式——搭雙層巴士！台北雙層巴士是由三重客運、台灣租車旅遊集團和三普旅行社共同成立的全新觀光工具，使用QRCODE票證系統及多元的付款方式，搭乘則採隨上隨下制，致力打造快速又方便的智慧城市，車上還有多國語言導覽功能，讓從世界各地來的遊客都能輕鬆遊玩～

而除了有雙層巴士，還有全台第一輛雙層餐車哩！



台北雙層巴士

台北雙層巴士車身為紅色底搭配台北知名景點的彩繪，特別亮眼可愛！台北雙層巴士的特點是兩層式的設計，上下層皆有室內區，而最搶手的就是上層室外半露天式座位，坐在上面能乘著微風吹拂、一覽周邊風景，若遇到雨天，巴士上也設有活動雨棚和一次性輕便雨衣可以使用，不過室內座位區上才有提供USB充電座，所以選擇位子就看個人需求囉！

乘車須知：

1. 車上禁止飲食、吸煙及嚼食香口膠。

2. 乘車時嚴禁站立、隨意走動或將頭手伸出車外，且務必繫上安全帶。

3. 若天候不佳，將以台北市政府公告為依據並考慮行車安全狀況下，決定是否停止營運。



台北雙層巴士票價

台北雙層巴士的購票方式分為線上購票及現場購票，線上購票可享有9折優惠。

付款方式：

線上購票 信用卡（VISA、萬事達卡、JCB、中國銀聯）

現場購票 現金、信用卡（VISA、萬事達卡、JCB、中國銀聯）、悠遊卡、一卡通



按圖一覽票價詳情，及巴士路線等資料👇👇👇

台北雙層巴士路線

台北雙層巴士分為紅、藍兩條觀光路線，兩條路線皆以臺北車站雙層觀光巴士站牌（忠孝西路捷運M4出口）為發車起始站。

紅線：

台北車站（捷運M4出口）→捷運西門站→小南門往（南）→捷運龍山寺站→小南門往北→中正紀念堂→信義永康街口→捷運大安森林公園站→捷運大安站（信義）→信義敦化路口→信義通化街口→101國際購物中心→松壽路口→捷運市政府站→捷運國父紀念館站→捷運忠孝敦化站→頂好市場→捷運忠孝復興站→華山文創園區



藍線：

台北車站（捷運M4出口）→捷運北門站→延平一站（南京）→圓環（鈕扣街）→圓環（南京）→捷運中山站→國賓飯店→大同公司→台北市立美術館→圓山飯店→捷運劍潭站→銘傳大學→士林官邸→故宮博物院



台北雙層餐車

台北雙層餐車車身以黑色為主，低調而奢華，分為上下兩層，下層為備餐區，用餐區則在上層，共有26個座位，車內有電視、音響、無線麥克風等設備，最特別的是採全景玻璃天窗的設計，完全不會遮擋到視野，搭乘雙層餐車能在車上一邊吃著台北晶華酒店Regent Taipei的精緻美食，一邊欣賞台北周邊美景，享受超chill的極致饗宴！

按圖看看雙層餐車內外觀，還有來自酒店的美食下午茶和晚餐👇👇👇

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菜單資訊：台北雙層餐車每一季皆會與不同餐廳合作，本季是與台北晶華酒店攜手合作。

下午茶套餐：

葷食菜單：

蒔蘿酸奶冷燻鮭魚夾心

燻雞布里歐

鮮蝦酪梨普切塔

香草沙拉

栗子歐培拉

可麗露

焦糖可麗露

棉花糖柚子捲

水果沙拉



素食 / 蛋奶素菜單：

紅蘿蔔葡萄乾三明治

魔鬼蛋布里歐

番茄起司普切塔

香草沙拉

歐培拉

可麗露

焦糖可麗露

棉花糖柚子捲

水果沙拉



晚餐套餐：

葷食菜單：

精選麵包

火腿堅果起司捲

栗子濃湯

慢燉美國帶骨牛小排佐波特酒醬 或 慢燉豬肋排佐波特酒醬

法式經典草莓慕斯



素食 / 蛋奶素菜單：

精選麵包

櫛瓜堅果起司捲

栗子濃湯

時蔬野蕈筆管麵

法式經典草莓慕斯



搭乘須知：

1. 用餐時間為下午茶1.5小時，晚餐2小時（下午茶時段：14:00 ~15:30、晚餐時段：17:00~18:30/19:30~21:00）

2. 須三天前於網路預訂，兩人以上方可訂位

3. 每人低消一份套餐

4. 週一公休



台北雙層餐車票價：

下午茶套餐（一桌）：雙人原價2000台幣、四人原價4000台幣

晚餐套餐（一桌）：雙人原價3600台幣、四人原價7200台幣



台北雙層餐車路線

台北雙層餐車為獨立路線，上下車地點皆為捷運市政府站3號出口。

行經路線景點：

捷運市政府站→陶朱隱園與富邦A25大樓→威秀影城與信義A13旗艦店→台北市政府西大門與彩虹廣場→台北天空塔→台北101與微風南山→國父紀念館→仁愛路林蔭大道與仁愛敦南圓環→東區商圈→大巨蛋



熱門景點推薦

故宮博物院

故宮博物院有「中華藝術寶庫」之稱，裡頭的收藏品涵蓋了五千多年的中國歷史，除了豐富的展覽外，故宮博物院也有提供專業的導覽，並會定期舉辦各式文物研習課程及演講等活動。來到故宮不能錯過的故宮三寶為范寬－谿山行旅圖、郭熙－早春圖和李唐的萬壑松風圖三幅北宋巨碑式水墨畫，而由民間知名度衍生的民間故宮三寶則為翠玉白菜、肉形石和毛公鼎，因造型相似而將它們形容成華人民間小吃－酸菜白肉鍋，透過幽默風趣的介紹，也使其獲得超高人氣！

乘車資訊：搭乘台北雙層巴士「藍線」至「故宮博物院」下車即可抵達。

門票資訊：

普通參觀券（外籍人士）：350台幣

外籍團體參觀券（10人以上團體）：320台幣（另加收語音導覽系統租金30元）

18歲者以下、身心障礙者及其陪同者一人：免票



開放免費參觀節日：1/1元旦、元宵節、5/18國際博物館日、9/27世界觀光日、10/10國慶日及10/17台灣文化日

台北101

台北101是台北最精華的地段，購買門票就能搭乘超高速電梯登上382公尺高的89樓觀景台，從5樓到89只要37秒，上升速度更是每分鐘高達1010公尺！位在89樓的無限天際觀景台則是透過特殊的鏡像原理層層反射，360度全視野的景觀，彷彿伸手一抓就能得到全世界～另外還有世界最大、最重的風阻尼球、101紀念品店等可以參觀，傍晚時到91樓的戶外觀景台看夕陽，美好浪漫的體驗一生至少要來一次！

乘車資訊：搭乘台北雙層巴士「紅線」至「101國際購物中心」下車即可抵達。

門票資訊：

一般票：可參觀88F、89F、91F

成人：平日300台幣，假日420台幣

學生／當月壽星（憑證、壽星可攜1位同行同享優惠）300台幣

Skyline 天際線460票：可參觀88F、89F、91F、101F

票價：3000台幣／雙人



華山文創園區

華山文創園區是充滿藝文氣息的休閒園區，不定期有各種展演可以購票觀賞，周圍也有許多文創商品店、電影院和美食餐廳，例假日幸運的話還能看到街頭藝人的表演，而後方的華山大草原也是野餐的好地點，近年還新建了一座遊戲場和小攤販，非常適合假日來走走逛逛、放鬆心情～

乘車資訊：搭乘台北雙層巴士「紅線」至「華山文創園區」下車即可抵達。

士林夜市

台灣的夜市文化相當盛行，而位在台北的士林夜市則是台北市最具規模的夜市之一，各種傳統特色小吃和異國美食在這裡通通找得到，也因為地理位置鄰近多間學校，而擁有不少平價美食，即使是平日也能看到許多學生前來，想當然例假日的士林夜市更是人山人海～

乘車資訊：搭乘台北雙層巴士「藍線」至「捷運劍潭站」下車，步行約五分鐘即可抵達。

中山站商圈

中山站商圈是以捷運中山站為中心，結合附近各個商家形成的小商圈，營造出流行時尚的購物環境。周邊有許多服飾店、電影院、百貨公司和文藝場所等等，不只好逛好買，還有眾多知名美食，非常適合假日來走走逛逛！

乘車資訊：搭乘台北雙層巴士「藍線」至「捷運中山站」下車即可抵達。

不曉得有多少人跟小編一樣還沒有搭過雙層餐車，有別於一般的交通工具，雙層巴士能以不同的視角飽覽台北市的風貌，而雙層餐車甚至還能在欣賞美景的同時享用五星級美食，如此兼具視覺與味覺的雙重饗宴，介紹完連小編都想親自去體驗了呢！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【雙層巴士/餐車】路線圖、票價懶人包，帶你體驗台北新玩法！】