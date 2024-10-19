旅行住宿心得｜酒店房務員認證最佳住客4行為：毛巾請放「這裡」
撰文：TVBS新聞網
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旅遊出差到酒店過夜，享受乾淨的住宿空間，其實退房前的幾個小動作，能讓旅館的房務、清潔人員相當感謝。
日本旅館業就透露幾個只有酒店從業人員才知道的秘密，像是使用完的毛巾該放哪？沒有喝完的飲料甚至礦泉水，千萬別放在桌上，丟入垃圾桶才是最佳的處理方式。
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根據日媒《ねとらぼ》報導，在日本經營約170家酒店的「SUPER HOTEL」一名房務從業人員表示，旅客退房後，任何未放入垃圾桶的物品都將被當作「遺留物」暫時保管，除了易腐爛的食物之外。如果旅客能在退房前，倒掉那些瓶子丟進垃圾桶，那麼將對清潔人員幫助很大。如果垃圾桶滿了，丟不進去，請將瓶子內的液體倒掉，放在垃圾桶旁邊。
另外，在退房前，可以協助貼上「已退房」的標誌。房務人員表示，「如果從門外就能知道旅客是已離開，就更方便清潔人員打掃。」不過根據酒店，做法可能有所不同，若入住的酒店有「已退房」標誌，將其貼在門外，清潔人員會相當感謝。
至於酒店內用過的毛巾到底該放在哪裡？日本房務員也拍攝了TikTok影片解答，其實正確應該把所有的毛巾、浴巾、浴袍、腳踏巾蒐集起來，掛在浴缸的邊緣，若沒有浴缸，則可集中放在浴室的置物架上，這會對他們幫助很大。
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房務人員也提醒，其實旅客退房前最重要的，還是檢查自己的隨身物品是否帶齊，翻開棉被、枕頭看一看，有餘力的話，再協助把吹風機、遙控器等房內公物歸位。
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