酒店冷知識｜客房床尾凳床尾巾有段古　星級酒店不能缺少鞋抽？

酒店冷知識，多知道些沒壞處。



如今旅遊業大復甦，大家再也按捺不住想要出去旅行的心，紛紛預訂機票和酒店，規劃自己下一站的精彩旅程。

酒店作為旅程中不可或缺的一部分，在我們享受舒適的住宿和細緻的服務時，不知道大家有沒有留意到，酒店客房那些常見卻不常用的物件。

今天就和大家分享幾件酒店客房中最容易被忽視的物品，一起來看看它們隱藏的用途吧。👇👇👇

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床旗，不只虛有其表

很多人住酒店的時候都會發現床上多了一塊彩色的綢緞布，它還有另外一個名字叫床旗，亦稱床尾巾。

床旗，最初起源於美國，因為很多美國人習慣不脱鞋就跳上床，被子很容易髒成一團。於是美國的酒店就在床尾多放了一塊布，讓客人注意衞生，以免弄髒白色床品。

沒想到這一舉動風行全世界，幾乎所有的酒店都開始配備一塊床旗。不過每家酒店各有各的特色，甚至不同酒店品牌的床旗在圖案設計、材質選擇方面都會有所不同。

比方説，位於日本日光市的温泉酒店「界．鬼怒川」就選用黑羽藍染的床旗來增添典雅，搭配深色大谷石做的傢俱盡顯沉穩內斂，更有益子燒陶板藝術品、壺等引出濃濃禪意。

而杭州良渚君瀾度假酒店的床旗設計的簡約大方，抱枕與床旗上紅棕色的條紋圖案盡顯民族風情。

金普頓布萊斯伍德廣場酒店就更厲害了，直接用羊毛被取代床旗，搭配枕套的格紋，整體給人的感覺就是電視劇裏成功人士的家。

據説很多酒店控可以從床旗判斷出酒店品牌，所以説床旗在側面也起到了一定的宣傳效果。

除此之外，床旗壓在被子尾部，客人睡覺的時候就不會下意識的蹬被子了，這樣就不會因為被子鬆散而導致客人感冒受涼了。

MISS自己住酒店的時候也深有體會，由於舟車勞頓，懶得脱鞋就想直接上床休息一會兒，這時候就深深體會到床旗的最大優點。

隨着床旗的不斷創新和變化，寶格麗和艾迪遜等一眾酒店都將傳統床旗換成了毯子，不僅好看而且實用。

尤其冷的時候，毯子直接拿過來披在身上，慵懶繾綣的度假氛圍直接拉滿。被包裹在温暖的毯子下人也更加容易放鬆，宛如在自己的家裏。

床尾凳的前世今生

經常住酒店的朋友還會發現，室內空間比較大的酒店一般會在床尾擺一張長長的凳子，也就所謂的床尾凳。

床尾凳在古時叫「春凳」，最早是女子出嫁時的陪嫁之物。在不斷的更新迭代下，就演變成了現在酒店的床尾凳。

和上面我們提到過的床旗一樣，各家酒店的床尾凳也是風格迥異。

深圳鵬瑞萊佛士酒店的床尾凳看起來好似寶箱一般等待被打開。搭配床頭背景牆上水墨畫般的杉樹叢煙霧繚繞，頗有意境，使客房整體氛圍温暖，華而不奢。

和深圳鵬瑞萊佛士一樣，沙迦藝博度假酒店也選用百寶箱一般的床尾凳，只是他更顯富貴，也更能展現出室內空間的對稱美。

而倫敦海德公園文華東方酒店的床尾凳與床頭背景板用皮革相呼應，襯托出兩盞床頭燈也散發着女性珠寶般的光澤。

很多人會覺得床尾凳不實用，除了穿脱鞋子的用途，只能像上面提到的那樣是個擺件，起到裝飾性作用。除此之外，床尾凳還有防止被子滑落，擺放雜物等等的用途，也都可以充分利用起來。

當然，不是所有高星級酒店都配有床尾凳的。比方説，蘇州洲際酒店、東京的安達仕酒店和上海悦榕莊酒店都是沒有床尾凳和床旗的。

今年六月份煥新升級後的曼谷洲際酒店也選擇撤掉床尾凳和床旗，整個客房空間看起來寬敞明亮了不少。

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是晾衣繩，還是報警器？

很多常住酒店的人會發現在酒店洗手間，離排風扇不遠的牆上，會有這樣一個東西，長得像是報警器或者學校上下課的鈴鐺。其實，它只是一個小小的晾衣繩。

這個隱藏的小功能，我隨機問了身邊的朋友，住酒店居然有多半人並不知道，甚至從來沒有使用過這根晾衣繩。

它的使用方法其實很簡單，像這樣輕輕把繩子拉出來，掛到對面的掛槽，然後旋轉一下便能把繩子牢牢固定緊。

對於喜歡晾曬東西的人來説，它可太方便了，有了它再也不會覺得在酒店晾曬衣物是件很棘手的事情了。

除了這種比較原始的晾衣繩風格，不同酒店也會推出不同的晾衣設施。

比方説上海靜安瑞吉酒店，酒店除了會配有面積很大的浴室，獨立浴缸旁也會配備金色晾衣架，方便客人晾曬衣物。不僅如此，晾衣架還具有自動加熱功能，以用來對付上海潮濕的雨季，實在是太享受了。

但一般像這樣配備自動加熱功能的晾衣設備在北方地區的酒店比較常見，或者當地氣候比較潮濕的酒店也會選擇配備。入住的時候不妨多留意一下，體驗不一樣的居停享受。

孤單的鞋抽

也許對大部分人來説，鞋抽（又稱鞋拔子）是一個可有可無、用不用都行的東西。但它在星級酒店中卻有着舉重若輕的地位，甚至歐洲11國星級酒店聯盟的評定標準中有一條就是每個房間都要有鞋拔子。

以前MISS也有一樣的想法，直到使用過幾次鞋拔子之後，發現真的再也回不了頭了。出門不管穿球鞋還是皮鞋都得用一下鞋拔子，優雅地將鞋跟輕輕撬動、上提，鞋子就這樣嚴絲合縫地被穿上了。頓時感覺這麼多年穿鞋簡直白費勁了。

如果你有高級的皮鞋，那就更加推薦鞋拔子了。把鞋拔子放入腳後跟，只要踩一下，就可以輕易、快速地把鞋子穿好，避免雙手直接接觸鞋子，不僅衞生、方便還能保護鞋子後跟不會被踩變形。

還有老人和孕婦，不方便彎腰穿鞋的，更是需要鞋拔子的幫助呢。