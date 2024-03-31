旅行住宿心得｜預訂這些奢華酒店　你住基礎房就足夠好了

有的酒店基礎房，很能打。



MISS先前發佈的文章《預訂這些奢華酒店 勸你別貪平揀「乞丐房」》引起了廣泛討論。有讀者認為所有酒店房型自然是越貴越好，基礎房都不值得入住體驗。

其實不然，並非所有酒店都要一昧選擇高級房型。有些酒店裏的基礎房配置過硬，入住體驗同樣優秀，可放心選擇。

下面MISS將和大家分享，什麼類型的酒店，住基礎房就夠了。

嘉佩樂就是翹楚

有些酒店在設計之初，就有意縮小房型之間的差距，不讓基礎房與高級房型間出現斷層。客人無論入住何種房型，都能感受到酒店的特色，獲得舒適的休旅體驗。

譬如常年位居三亞熱門榜的海棠灣天房洲際度假酒店，絕大多數基礎房都有海景，面積甚至能達到88平。這在其他酒店已經達到高級套房的規格，並且天房洲際全部房間都有陽台與泡池，如此厚道的客房配置難怪會收穫一眾旅客的青睞。

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MISS大愛的澳門麗思卡爾頓，作為品牌裏少有的全套房酒店，233間套房近乎一致，高一級的卡爾頓套房只是客廳與過道更寬敞些。

同樣全套房配置的澳門倫敦人、北京王府半島、香港奕居等酒店，他們「入門即頂級」，住基礎房即可縱享奢華。

嘉佩樂Capella等頂奢品牌更是將保障所有客房體驗標準的承諾刻入DNA，創刊號新加坡嘉佩樂將基礎房設置為77平起步，奢侈程度在寸土寸金的獅城可見一斑。

海南土福灣嘉佩樂90平的庭院房、曼谷嘉佩樂的湄南河全景客房無一不是當地基礎房頭牌，更不用説品牌在上海建業里的石庫門私人別墅與巴厘島烏布的野奢私宅，可謂獨一檔的存在。

新開出的河內、悉尼兩家分號受限於建築本身，無法帶來超大的空間，但基礎房型在設計師的巧思下依舊可圈可點，奢華感與高級房型別無二致。

高級房型不代表好體驗

MISS注意到，有的酒店控認為城市酒店沒必要選擇高級房型，去公共區域參觀感受一下就足夠了。

確實，城市酒店主要以商務活動為主，房間設計板正平淡。多數高級房型僅僅是基礎房換個朝向，即使是多了間客廳的套房，沒有會客需求也頗為雞肋。

在這類酒店，驚喜通常藏在公共區域裏。如果想欣賞市中心的迷人景色，公共區域的各個角落都能化身為絕佳觀景機位。

廣闊空間讓公共區域的景觀比客房更全面，不少景觀房的視野有限，不如在大堂吧或樓頂酒吧選一個好位置，小酌一杯陶醉於面前的萬千廣廈。

有的酒店在康體中心與泳池下功夫，將美景留在一片碧波中。

上海浦東麗晶就是如此，天際泳池佔據了酒店最高層，在007同款泳池邊上欣賞陸家嘴的迷離夜景，可不是在房間裏就有的體驗。

值得一提的是，許多城市酒店會設有行政酒廊，這裏私密、優雅，又不囿於客房，不失為提升酒店體驗的另一選擇。作為尊貴客人的私人會所，行政酒廊通常佔據建築的核心區域，全天候供應茶水小點，特別時段還有美食酒水享用。好的行政酒廊，在裏面待一天都不成問題。

歸根到底，房型的選擇終究是看該房型的體驗感是否值得。倘若昂貴的套房不能帶來獨一無二的入住感受，不如一間簡單的基礎房。

畢竟房型好壞並不完全取決於價格，住自己感覺最舒適的房間，才是最重要的。