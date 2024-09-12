英國入境新規定｜ETA申請步驟／費用／時間5大須知！必答4條問題

遊英國對於港人一向都是輕鬆事，一本特區護照或者BNO就能免簽證入境英國，可是英國政府於日前（10日）宣布2025年的新入境規定，港人在2025年1月8日或之後入境英國便需要持ETA（Electronic Travel Authorisation）電子旅行授權。其實，除了英國還有多個熱門國家需申請ETA入境，《香港01》好食玩飛記者為大家整理了申請ETA詳情，立即看下文啦！



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ETA是什麼？

ETA（Electronic Travel Authorisation）一般是指電子旅遊授權，是英國推出的入境許可制度，無論是特區護照或BNO持有人前往或過境英國時要事先申請ETA，但BNO簽證持有人，如工作簽證和留學簽證者可獲豁免。

英國申請ETA 5大須知

倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）第5客運大樓入境護照檢查區。（Reuters）

英國ETA申請須知１｜申請前準備文件

1. 有效護照（與旅行時攜帶的護照相同）

2. 個人照片（符合證件要求的近照）

3. 電郵地址

4. 支付方式（信用卡、金融卡、Apple Pay 或 Google Pay）

5. 申請者臉部（申請時需掃描樣貌）

英國ETA申請須知２｜申請所需時間

申請者可由2024年11月27日起下載應用程式（UK ETA）或英國入境網站申請，申請所需時間一般在三個工作天內。

英國ETA申請須知３｜費用及步驟

每次申請費用為10英鎊（約102港元）。

第一步：拍一張護照照片



確保手機相機聚焦在頁面上的文字上，頁面底部的2行數字和字母都必須在框架以內。（英國政府官網）

申請者須使用手機拍攝護照照片頁，整頁必須位於螢幕上的框架內，包括頁面底部的兩行數字和字母。

第二步：掃描護照



如果護照封面上有以下符號，則可以透過應用程式進行掃描。

如果護照封面上有此符號，則可以透過應用程式進行掃描。（英國政府官網）

取下護照和手機上的所有外殼或封面，然後將手機放在護照上，把手機頂部對準護照中間。

將手機放在護照上，手機頂部對準護照中間。（英國政府官網）

如果護照沒有該符號或應用程式無法讀取它，應用程式會從護照照片中讀取護照詳細資訊，要仔細檢查細節，若讀取功能所讀取的內容跟護照上內容不符，申請將被延遲或拒絕。

第三步：臉部掃描



把手機的相機放在臉前，直至掃描完成；如果為其他人申請，則需要掃描他們的臉部，以及年滿 9 歲或以下者，系統不會要求掃描臉部。

第四步：自拍一張



1. 光線均勻、背景樸素、淺色

2. 保持頭部挺直並直視攝影機

3. 除下眼鏡並確保眼睛睜開

4. 照片範圍需包括頭部和肩膀

5. 不可戴頭巾（宗教或醫療原因除外）

6. 身後不得有任何陰影、物體或人

第五步：回答問題以完成申請



第六步：支付申請費用（10英磅）約港幣$102



註：若替別人申請，可在本人在場時申請預計到達時間、為他們拍照並掃描他們的臉部。但如果本人不在場的話，則要線上申請。

英國ETA申請須知４｜必答問題

申請過程中除了填寫個人資料外，還須詳細回答以下４條問題：

1. 地址證明

2. 工作證明

3. 犯罪史

4. 其他國籍（如有）

英國ETA申請須知５｜有效年期

申請所需時間一般是三個工作天內，獲審批後，可於兩年有效期限內多次來往英國。

除了英國需要申請ETA外，其實也有其他熱門國家一直都需申請ETA方可入境，例如加拿大、澳洲、新西蘭等。另外，大韓民國的K-ETA暫時在2024年也不需申請才可入境。

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