英國遊學｜倫敦10大好去處　必去白金漢宮／歷史博物館附交通住宿

撰文：陳映蓉
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倫敦遊學好去處2024！倫敦是英國最熱門的遊學城市，擁有超過兩千年歷史，在經濟、教育、文藝等方面亦領先於其他城市，大學的密集度更是全歐洲最高！在倫敦遊學，可以一邊學習一邊旅遊，了解當地生活文化。《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家推薦倫敦遊學10大好去處，有知名旅遊景點，亦有隱世好去處，附交通及住宿資訊，讓你體驗不一様的倫敦！

倫敦是遊學的熱門城市，設施及交通網絡非常發達。（圖片來源：小紅書＠孔孔）

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倫敦４大主要交通工具　免費穿梭倫敦市中心

倫敦的交通非常完善且方便，主要交通工具有火車、地鐵、巴士及單車。英國火車可以穿梭整個英國，倫敦地鐵則分為地下鐵（Underground）及地上鐵（Overground），在倫敦市中心皆為地底運行，郊區在地面運行，以移動區域（Zone）收費，使用Oyster Card會較買單程票划算。

倫敦巴士為劃一票價，在Zone 1 至Zone 6內移動，單程票價僅需£1.75，不過倫敦巴士不收現金，上車前還是要準備好晶片感應信用卡或Oyster Card。此外，單車亦是英國人的主要代步工具，如果想遊覽倫敦亦可以使用共享單車，一般收費為首30分鐘免費，其後每30分鐘£2，不同公司收費略有不同，不過只要有信用卡便可以租借，非常方便！

倫敦遊學10大好去處　必去博物館／復古市集

倫敦遊學好去處【1】白金漢宮（Buckingham Palace）

白金漢宮（Buckingham Palace）坐落在西敏寺，是英國皇室官邸及主要辦公的地方。白金漢宮最為人知的是皇室衛兵交接儀式以及軍樂隊演出，軍樂隊更會演奏時下流行曲！此外，白金漢宮在每年夏季亦會開放予公眾參觀，可以進入白金漢宮國事廳，白金漢宮更會舉辦不同主題的展覽。若前往白金漢宮，亦可以順道參觀女王美術館以及皇家馬廄，欣賞各式各樣的皇家馬車！

白金漢宮（Buckingham Palace）
如何前往👉🏻搭乘倫敦地鐵至「St. James's Park」站步行8分鐘

倫敦遊學好去處【2】倫敦塔（Tower of London）

倫敦塔（Tower of London）是倫敦市中心泰晤士河北岸的一座城堡，同時亦是被列入世界文化遺產的景點之一。塔內劃分了血腥塔、皇冠珠寶珍藏庫、白塔、皇家動物園等不同區域，陳列出戰爭用兵器、刑具以及歷年來的皇冠、權杖、長袍等貴重寶物。倫敦塔橋的部分城牆亦有開放參觀，更可以與倫敦塔橋打卡留念！

倫敦塔（Tower of London）
如何前往👉🏻搭乘倫敦地鐵至「Tower Hill」站步行8分鐘

倫敦遊學好去處【3】大英博物館（British Museum）

大英博物館（British Museum）是世界上大規模的博物館之一，擁有800多萬件藏品。大英博物館位於羅素廣場（Russell Square）旁邊，館內分為10大展區，包括古埃及和蘇丹館、亞洲館、希臘和羅馬館、硬幣和紀念幣館、便攜古物和珍寶館等，當中羅塞塔石碑、亞迅巴尼拔獵獅圖、凱特貝特木乃伊、摩艾人石像更是必看展品！博物館除了是免費入場外，在館內亦可以購買紀念品及展品的周邊商品，絕對值得到訪！

大英博物館（British Museum）
如何前往👉🏻搭乘倫敦地鐵至「 Tottenham Court Road 」站步行5分鐘

倫敦遊學好去處【4】國家美術館（The National Gallery）

國家美術館（The National Gallery）位於特拉法加廣場（Trafalgar Square）旁邊，國家美術館展出超過兩千件13世紀至19世紀的繪畫作品，更有梵高、莫內、達文西等知名畫家的著作，像梵高的《向日葵》、「Van Gogh's Chair」；達文西的《岩間聖母》等畫作都值得駐足觀賞。美術館是以免費參觀的方式向大眾開放，並設有紀念品店，售賣一系列周邊商品及紀念品。除了國家美術館外，旁邊亦有國家肖像館可以免費參觀！

國家美術館（The National Gallery）
如何前往👉🏻搭乘倫敦地鐵至「Charing Cross Station」站步行1分鐘

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倫敦遊學好去處【5】自然歷史博物館（Natural History Museum）

自然歷史博物館（Natural History Museum）擁有超過八千萬件生物和地球科學標本以及水晶礦石礦物等展品。博物館分為四大區域，跟別是Red Zone、Blue Zone、Orange Zone、Green Zone。其中Blue Zone的恐龍館最為特別，因為收藏品有很多巨大的恐龍化石，天花板上更懸掛著不少恐龍骨架！博物館是可以免費入場的，但入場需要事先預約，憑電子門票才可進場。在自然歷史博物館旁邊亦有其他博物館、公園以及世界頂尖學府–倫敦帝國學院，可以順道去參觀！

自然歷史博物館（Natural History Museum）
如何前往👉🏻搭乘倫敦地鐵至「South Kensington」站步行2分鐘

諾丁丘（Notting Hill）是一個打卡拍照的旅遊景點，整條街都是維多利亞式建築的彩色房子，連帶諾丁丘波特貝羅市集（Portobello Market）亦有文藝復古氣息！據說波特貝羅市集是倫敦最古老的市集，有售賣特色古玩、古董相機、惡搞復古海報等攤位，亦有古著、碗盤杯具、配件包包等英倫風格濃厚的商品。在波特貝羅市集更有美食攤位，海鮮燉飯、熱紅酒、各式面包蛋糕都是必試推介！如果喜歡文青、復古風格的人就更加要去！

諾丁丘波特貝羅市集（Portobello Market）
如何前往👉🏻搭乘倫敦地鐵至「Notting Hill Gate」站步行8分鐘

倫敦遊學好去處【7】紅磚巷市集（Brick Lane Market）

紅磚巷市集（Brick Lane Market）是由Sunday Upmarket、Boiler House Food Mall、Backyard Market、Tea Room、Vintage Market共5個不同主題的市集組成，是英國非常著名的文青市集。紅磚巷市集主要販賣古董古著、二手飾品、黑膠唱片等。紅磚巷市集外圍建築更有很多不同風格的街頭塗鴉，亦有街頭藝人表演，在這裡邊聽歌邊「掏寶」感受懷舊英倫氛圍！

紅磚巷市集（Brick Lane Market）
如何前往👉🏻搭乘倫敦地鐵至「Shoreditch High Street」站步行5分鐘

倫敦遊學好去處【8】波羅市集（Borough Market）

波羅市集（Borough Market）鄰近泰晤士河，是倫敦最大、歷史最悠久的美食市集，據說已經有過百年以上的歷史！波羅市集主打的是新鮮的海鮮美食，有即開生蠔、龍蝦、海鮮燉飯等，亦有蘇格蘭蛋、椰漿小餅、法式油封鴨肉捲等各種異國料理。波羅市集的食物較一般餐廳便宜，像12隻新鮮生蠔以不過£1；一份蘇格蘭蛋亦只需£4.5，又可以慳錢又可以嘗試不同美食，一舉兩得！

波羅市集（Borough Market）
如何前往👉🏻搭乘倫敦地鐵至「London Bridge Station」站步行5分鐘

倫敦遊學好去處【9】小威尼斯（Little Venice）

小威尼斯（Little Venice）是英國工業革命時代的黃金水路，在大聯盟運河和攝政運河交匯處的一個小社區。小威尼斯的河上兩旁停泊著不同的船屋，亦有船改裝成咖啡館跟餐廳，在船上吃飯欣賞運河景緻，讓人一瞬間忘了自己在倫敦！在運河邊有步道可以沿著運河散步，亦可以到附近的福爾摩沙街（Formosa Street）閒逛，渡過遠離煩囂的一天！

小威尼斯（Little Venice）
如何前往👉🏻搭乘倫敦地鐵至「Warwick Avenue」站步行4分鐘

倫敦遊學好去處【10】荷蘭公園京都庭園（Holland Park - Kyoto Garden）

荷蘭公園京（Holland Park）的正中央有一個日本的京都庭園（Kyoto Garden），是京都在1991年送贈予英國的特別禮物。在京都庭園裡種植者櫻花和楓樹，每年賞花季都會呈現出不同色彩！京都庭園面積雖然不大，但亦有溪澗石橋、松木鯉魚、日本盆景等，而且更有機會見到松鼠！如果厭倦了英倫風情的紅磚建築、懷舊博物館，在這裡感受一下日本文化、好好放鬆亦是不錯的選擇！

荷蘭公園京都庭園（Holland Park - Kyoto Garden）
如何前往👉🏻搭乘倫敦地鐵至「Holland Park」站步行10分鐘

倫敦住宿9大推薦　最快3分鐘到地鐵站／人均$373起

雖然倫敦物價比香港高，但亦有不少平價抵住的住宿值得推薦，有部分更鄰近熱門景點，可以步行至泰晤士河、大英博物館等，能省下不少交通費！有酒店則鄰近主要車站，房價最平人均只需$373！如果使用優惠碼訂房，更可以節省旅費！👉 Trip.com優惠碼2024 Booking.com優惠碼2024

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倫敦遊學好去處【6】諾丁丘波特貝羅市集（Portobello Market）

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