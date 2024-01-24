英國遊學｜劍橋10大好去處　體驗康河撐篙／市內住宿及交通一覽

劍橋遊學好去處2024！劍橋最為人知就是世界排名前五的劍橋大學，31個學院分布在市內不同區域，擁有世界級學術環境！除了可以感受英國傳統學術氣氛，從劍橋前往倫敦僅需乘坐約1小時火車，非常方便。《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家整合劍橋遊學10大好去處，並提供交通住宿攻略，立即睇文了解詳情啦！



康河撐篙是劍橋當地獨有的遊覽方式。（圖片來源：小紅書＠Monicannn）

劍橋3大主要交通 觀光巴士不限乘坐次數

劍橋是一座小城市，主要有兩家巴士公司提供10條巴士線路，Stagecouch主要行走於劍橋市中心，busway則會行走劍橋市中心及近郊，巴士每程£2.8起，一日票則由£5起。由於交通選擇少，不少當地居民會以自行車的方式出行，遊客想租用自行車亦可以到劍橋火車站附近租借，租金大約為£10／日。

除了自行車及普通巴士外，遊客亦可以乘坐City Sightseeing或Golden Tours等雙層觀光巴士（Hop-on Hop-off Bus Tour），觀光巴士幾乎涵蓋所有著名景點，在車票的使用時限內可以在各個站點都自由上、下車，乘坐次數不限。 觀光巴士的24小時車票劃一收費，成人票為£16.5；小童票為£11；家庭票為£40，最多可供2位成人及3位小童使用。

劍橋遊學10大好去處 體驗康河撐篙遊大學城

劍橋遊學好去處【1】康河（River Cam）

康河（River Cam）貫穿劍橋大學城，康河撐篙是劍橋必體驗的活動之一，在Magdalene Bridge 旁邊有一處名為「Scudamore’s Quayside Punting Station」的乘船點，前往乘船點便可以體驗康河撐篙。在45分鐘的船程中會經過七座橋，包括嘆息橋、廚房橋、數學橋等著名景點，亦可沿途欣賞校園及劍橋風景，船夫亦會在沿途進行導覽講解。

康河（River Cam）

如何前往👉🏻搭乘City Sightseeing觀光巴士到「Bridge Street」站下車步行3分鐘

劍橋遊學好去處【2】劍橋大學三一學院（Trinity College, Cambridge）

劍橋大學三一學院（Trinity College, Cambridge）是劍橋大學規模最大的學院，物理學家牛頓及英國王室查爾斯王子都是三一學院校友。在學院內有一棵名為「牛頓的蘋果樹」的蘋果樹，雖然這棵並非砸中牛頓的蘋果樹，以往這個地方亦只是小花園，但牛頓當時經常在小花園逗留，牛頓的宿舍亦在附近，是一個值得打卡的地方！旁邊的Trinity Lane 亦是打卡熱點之一！

劍橋大學三一學院（Trinity College, Cambridge）

如何前往👉🏻搭乘City Sightseeing觀光巴士到「Bridge Street」站下車步行2分鐘

劍橋遊學好去處【3】再別康橋石碑（Memorial Stone for Xu Zhimo）

再別康橋石碑位於劍橋大學國王學院的草坪上，當時國王學院為了徐志摩而特意打造紀念石碑，更將《再別康橋》的中文詩句刻在石碑上，是來到劍橋必須打卡的地方！來到國王學院，亦可以順道參觀國王學院內超過450年歷史的禮拜堂，歷經百年才建成的哥德式建築，內裡的穹頂天花板及彩繪玻璃窗更是非常壯觀！

再別康橋石碑（Memorial Stone for Xu Zhimo）

如何前往👉🏻搭乘City Sightseeing觀光巴士到「Bridge Street」站下車步行10分鐘

劍橋遊學好去處【4】劍橋大學植物園（Cambridge University Botanic Garden）

劍橋大學植物園（Cambridge University Botanic Garden）開放於1846年，是被列為世界文化遺產的花園。植物園內擁有超過一萬種植物，有巖石植物區、玫瑰園、湖泊、温室、冬園和噴泉等區域，在園區內更可欣賞到曼陀羅和黑鳶尾花等特別的花種，以及來自世界各地的植物。此外，植物園亦設有紀念品店，售賣園藝相關的周邊產品、紀念品等，如果時間許可，在植物園內的咖啡店享受一杯咖啡亦是不錯的選擇！

劍橋大學植物園（Cambridge University Botanic Garden）

如何前往👉🏻搭乘City Sightseeing觀光巴士到「Trumpington Road」站下車步行2分鐘

劍橋遊學好去處【5】費茲威廉博物館（The Fitzwilliam Museum）

費茲威廉博物館（The Fitzwilliam Museum）是位處劍橋大學城內的大型綜合性博物館。博物館外型建築有如古羅馬時期宗教建築，萬神殿般的設計，內部則展示了來自埃及、希臘、羅馬的珍貴文物，以及18世紀以前的畫作、雕塑等展品及古董。在不同展區中亦有沙發區，可以一邊休息一邊欣賞展覽及建築。此外，費茲威廉博物館是免費開放供鐘入場的博物館，非常值得去看看！

費茲威廉博物館（The Fitzwilliam Museum）

如何前往👉🏻搭乘City Sightseeing觀光巴士到「The Fitzwilliam Museum」站下車步行1分鐘

劍橋遊學好去處【6】計算機歷史博物館（The Centre for Computing History）

計算機歷史博物館（The Centre for Computing History）是一個別具特色的小型博物館，展示了各個時期計算機與電子遊戲發展及歷史，有古董電腦、歷史悠久的手機、遊戲機等超過四萬件收藏品，亦有互動區域可以體驗不同復古電子遊戲等。博物館亦設有禮品店，主要售賣紀念品、博物館周邊產品、兒童遊戲機及服飾配件等。

計算機歷史博物館（The Centre for Computing History）

如何前往👉🏻搭乘19號巴士到「Romsey Town, Brampton Road」站下車步行5分鐘

劍橋遊學好去處【7】The Cambridge Gin Laboratory

The Cambridge Gin Laboratory是一個品酒互動空間，提供各種工作坊及課程，了解Gin的製作過程，以及應該如何品嘗Gin，參與工作坊更可以在導師的指導下調配屬於自己、獨一無二的Gin，在過程中會使用燒杯和試管等容器，是非常特別又有紀念價值的體驗！

The Cambridge Gin Laboratory

如何前往👉🏻搭乘City Sightseeing觀光巴士到「Bridge Street」站下車步行5分鐘

劍橋遊學好去處【8】劍橋市集廣場（Cambridge Market Square）

劍橋市集廣場（Cambridge Market Square）亦稱為Market Hill，自中世紀早期已經是一個小型的露天市集。劍橋市集廣場主要售賣新鮮蔬果、海鮮、肉類等食材，亦有鮮花、衣服、珠寶等手工藝品。市集亦有不少美食攤位，有麵包、熱狗、手作蛋糕、泰式河粉等小吃。市集旁邊亦有大型購物中心Lion Yard，吃喝玩樂還是購物都一樣方便！

劍橋市集廣場（Cambridge Market Square）

如何前往👉🏻搭乘City Sightseeing觀光巴士到「Bridge Street」站下車步行6分鐘

劍橋遊學好去處【9】All Saints Garden Art and Craft Market

All Saints Garden Art and Craft Market是一個小型手作品及工藝品市集，不少當地人都會特意前往「掏寶」尋好物！市集主要銷售由本地藝術家親自製作的皮革製品、木製工藝品、手作飾品、畫作、陶器等藝術品，亦有流動咖啡車，可以一邊品嘗美味的即磨咖啡一邊逛市集！

All Saints Garden Art and Craft Market

如何前往👉🏻搭乘City Sightseeing觀光巴士到「Bridge Street」站下車步行4分鐘

劍橋遊學好去處【10】Grand Arcade

Grand Arcade是劍橋市中心的一座百貨公司，雖然商場內沒有售賣名牌的商店，但亦有不少大家耳熟能詳的品牌，包括Dr Martens、Hollister、Levi's等，亦有英國起家的咖啡店Costa Coffee，如果不想一直逛歷史景點及博物館的話，在Grand Arcade閒逛半天亦是不錯的選擇！

Grand Arcade

如何前往👉🏻搭乘City Sightseeing觀光巴士到「Downing Street」站下車步行2分鐘

劍橋10大住宿推薦 人均$366起／前往景點超方便

劍橋雖然只是一座小城市，單一有不少特色住宿，而且大部分鄰近熱門景點或車站，出行及交通同樣方便！記者是次亦為大家推薦10間劍橋住宿，有特色酒店、有遠離市區的酒店，亦有包早餐的高性價比酒店推薦，最平人均更只需HK$366！如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的 Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情，幫你同時節省旅費及交通費！

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