英國遊學｜牛津旅遊10大好去處　哈利波特經典場景　附交通住宿

牛津遊學好去處2024！牛津位於英格蘭東南部，擁有豐富的歷史及文學底蘊，英國歷史最悠久的牛津大學更被列為世界頂尖學府之一。此外，從牛津來搭火車僅需約1小時便可以輕鬆到達倫敦遊玩，交通往來非常便利！《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家整合牛津遊學10大好去處及交通住宿資訊，助你輕鬆遊牛津！



牛津大學基督堂學院是《哈利波特》電影中的經典場景之一。（圖片來源：小紅書@Poppie）

牛津當地2大主要交通 搭觀光巴士可以隨時上落車

牛津是一座小城，牛津市中心面積不算大，大多市中心景點都在10分鐘步行範圍內。牛津當地人大多以單車代步，或者搭乘巴士，要前往近郊則會搭乘火車，遊客則可以選擇乘坐觀光巴士遊覽這座大學城。牛津巴士主要有三大營運公司，行駛路線遍布牛津市中心。牛津巴士票價根據移動區域（Zone）而定，一日票由£4.20起；七日票由£17.00起。遊客亦可以購買團體票，票價為£9／日起。乘客透過應用程式購票會最為方便，其次可以搭乘巴士時直接向司機購票，購票後可以搭乘大部分營運公司的巴士。

此外，遊客亦可搭乘Golden Tours或City Sightseeing的觀光巴士（Hop-On Hop-Off Oxford），兩種觀光巴士分別會有固定巴士路線，途經大約20個著名景點，乘客可以在24小時或48小時內隨時下車、上車，根據自己的步伐及行程漫遊牛津！觀光巴士24小時車票由£18起；48小時車票由£22起，另外亦可以購買家庭車票（包括2位成人及3位小童），24小時及48小時車票分別為£49及£57起。

牛津遊學10大好去處 必去牛津大學重溫哈利波特經典場景

牛津遊學好去處【1】牛津大學（University of Oxford）

牛津大學（University of Oxford）為英語系國家中歷史最悠久的學府，亦是世界頂尖學府之一。除了中世紀的建築特色外，《哈利波特》電影中霍格華茲魔法學校的飯堂更是取景自牛津大學基督堂書院內的學院餐廳！此外，牛津大學內亦有多所別具特色的博物館，包括阿須摩林博物館、科學史博物館、牛津大學自然歷史博物館等，全部都非常值得參觀！

牛津大學（University of Oxford）

如何前往👉🏻搭乘City Sightseeing觀光巴士到「Wadham College (Stop W2)」站下車步行1分鐘

牛津遊學好去處【2】牛津故事博物館（The Story Museum）

牛津故事博物館（The Story Museum）是一個以「故事」為主題的互動性博物館，高度的互動性適合不同年齡層的觀眾。館內除了有話劇、裝置藝術外，亦以互動方式展出了《小熊維尼》、《哈利波特》、《納尼亞傳奇：獅子．女巫．魔衣櫥》等不同年代的英國經典故事，像撥開衣櫃裡的衣服時，會看到魔衣櫥裡的冰雪世界，完美呈現電影內的情節！在離開博物館後更可以到旁邊的咖啡店喝杯咖啡、到紀念品店掃貨！

牛津故事博物館（The Story Museum）

如何前往👉🏻搭乘City Sightseeing觀光巴士到「St Aldates (Stop G1)」站下車步行1分鐘

牛津遊學好去處【3】卡爾法克斯鐘塔（Carfax Tower）

卡爾法克斯鐘塔（Carfax Tower）坐落在牛津市中心的心臟地帶、商業區和學院區之間的邊界，是11世紀聖馬丁教堂僅存的遺跡。鐘塔上的鐘每15分鐘會敲鐘一次，塔高23米，而且有99級台階可以步行到塔頂，亦因為牛津市中心規定不可以興建高度超過它的建築物，因此在塔頂可以無死角輕鬆飽覽整個牛津城市的景色！在鐘塔樓下更有標誌性的英倫風紅色電話亭，亦可順道打卡留念！

卡爾法克斯鐘塔（Carfax Tower）

如何前往👉🏻搭乘City Sightseeing觀光巴士到「St Aldates (Stop G1)」站下車步行4分鐘

牛津遊學好去處【4】牛津城堡（Oxford Castle & Prison）

牛津城堡（Oxford Castle & Prison）是一座英國一級保護建築諾曼中世紀城堡，因為大部分建築在英國內戰時被摧毀，現在只剩下部分建築仍然被保留，而監獄的部分則改建為酒店。牛津城堡已經有近千年歷史，在內部參觀可以了解以往的監獄生活、展示刑具，更可以欣賞城市美景！牛津城堡亦設有紀念品店，可以購買有關牛津城堡的書籍以及周邊等商品。

牛津城堡（Oxford Castle & Prison）

如何前往👉🏻搭乘City Sightseeing觀光巴士到「New Road (Stop D3)」站下車步行3分鐘

牛津遊學好去處【5】赫特福德橋（Hertford Bridge）

赫特福德橋（Hertford Bridge）亦稱為嘆息橋（Bridge of Sighs），因為被認為與威尼斯著名的嘆息橋相似而得此名。赫特福德橋是連接赫特福德學院南北的人行通道，設計非常獨特，而且具有歷史價值，絕對值得到訪打卡！赫特福德橋（Hertford Bridge）旁邊就是牛津大學博多利圖書館（Bodleian Library），是英國第二大的圖書館，亦可以順道去參觀！

赫特福德橋（Hertford Bridge）

如何前往👉🏻搭乘City Sightseeing觀光巴士到「Wadham College (Stop W2)」站下車步行2分鐘

牛津遊學好去處【6】牛津帳篷市場（The Covered Market）

牛津帳篷市場（The Covered Market）是一個歷史悠久的室內美食市集，亦是當地人愛逛的傳統市集。市集自1774年已經開放，有生鮮蔬果、熟食小吃、咖啡廳餐廳、手工藝品、花店等，而且價格相宜。知名手工餅乾品牌「Ben's Cookies」更是源自於牛津，在這個市集亦有實體店，傳統英倫風格的裝潢更非常打卡able！

牛津帳篷市場（The Covered Market）

如何前往👉🏻搭乘City Sightseeing觀光巴士到「High Street (Stop T3)」站下車步行4分鐘

牛津遊學好去處【7】牛津異國美食市集（Gloucester Green Market）

牛津異國美食市集（Gloucester Green Market）是一個傳統的露天市集，位於牛津市中心Gloucester Green廣場的空地，雖然市集不大，但可以找到不同的異國料理，例如日式煎餃、中東的Kebab、韓式飯卷等，另一邊則有售賣懷舊小物、自家製飾品、古董、古著的攤檔，而且價格不算貴，是尋寶的好地方！

牛津異國美食市集（Gloucester Green Market）

如何前往👉🏻搭乘City Sightseeing觀光巴士到「High Street (Stop T3)」站下車步行10分鐘

牛津遊學好去處【8】Ｗestgate Oxford

Ｗestgate Oxford是牛津市中心的大型購物商場。商場有很多知名品牌進駐，例如：Uniqlo、Pandora、COS、Dr.Martens等，亦有餐廳、咖啡店及紀念品店。商場設計非常特別，屋頂採用全玻璃設計，在商場內除了可以享受冷氣，亦設有半露天的平台可以一邊享受日光浴一邊喝咖啡，商場中心更會因應不同節日設置不同藝術裝置，增添不少節日氣氛！

Ｗestgate Oxford

如何前往👉🏻搭乘City Sightseeing觀光巴士到「Westgate (Stop S3)」站下車步行4分鐘

牛津遊學好去處【9】比斯特購物村（Bicester Village Outlet）

比斯特購物村（Bicester Village Outlet）位於牛津近郊，是全英國最大、品牌最齊全的outlet。比斯特購物村除了有恆常的折扣優惠外，亦有大規模打折的折扣季、sample sale等活動，在這裡購入英國本土品牌非常划算！比斯特購物村內有Dior、BV、Celine、Loewe等名牌，亦有Under Armour、UGG、The North Face、lululemon等時尚及運動品牌。逛累了可以到美食區品嘗各式美食，主打全手工麵條的意大利餐廳更是必食之選！

比斯特購物村（Bicester Village Outlet）

如何前往👉🏻搭乘火車到「Bicester Village」站下車步行7分鐘

牛津遊學好去處【10】邱吉爾莊園（Blenheim Palace）

邱吉爾莊園（Blenheim Palace）正式名稱為布萊尼姆宮，位於牛津近郊。布倫海姆宮是世界文化遺產，亦是英國唯一一座非宗教但卻擁有「宮」稱號的官邸，因為英國前首相邱吉爾在這裡出生，故獲得「邱吉爾莊園」的稱號。在布萊尼姆宮內可以參觀金碧輝煌的國事廳、秘密走廊、房間、花園、宮殿員工的生活等，沿途欣賞相關文物，包括照片、書信、藝術品等展品。

邱吉爾莊園（Blenheim Palace）

如何前往👉🏻搭乘巴士S7號線到「Blenheim Palace」站下車步行10分鐘

牛津酒店10間推介 鄰近熱門景點／人均$147起

牛津城市面積雖然較小，但亦有很多特色酒店，而且鄰近熱門景點，要在市中心觀光都非常方便！記者是次亦為大家推介10間牛津酒店，最平人均更只需HK$147！如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的 Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情，幫你同時節省旅費及交通費！

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