蓮塘口岸商場9推介｜出關即到！人氣芝士蛋糕／盒馬超市／電影院

蓮塘口岸商場推介｜每逢週末假日，不少香港人都喜歡經蓮塘口岸北上深圳一日遊。蓮塘口岸除了過關方便快捷，周邊的商場配套更是愈來愈精彩！《香港01》好食玩飛記者就整理了9座鄰近蓮塘口岸的商場，從步出關口即達的便利商業城、主打性價比的街坊社區型商場，到坐擁藝術感十足的超大型旗艦購物中心，通通都能一網打盡。即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

蓮塘口岸商場【1】景福安薈鄰——地鐵直達社區型商場

景福安薈鄰是深圳蓮塘口岸片區，於2025年11月底全新開幕的社區型商場，從地鐵「蓮塘站」A出口就能直達！商場商業面積約3萬平方米，樓高3層，進駐的店舖定位親民！匯聚超過30個品牌，涵蓋餐飲美食、零售服飾、兒童親子及休閒娛樂等。

+ 1

當中包括主打性價比高的時裝店「7號衣庫」、牙科診所「鼎植口腔」、按摩店「潤今生」、糖水舖「江記甜品」、麵包舖「麥安研」、主打煲仔飯的「煲仔正」、茶樓「悅得閑」、西餐「名典炭烤牛扒」、雪糕店「野人先生」、「朋朋潮汕火鍋」等。

景福安薈鄰

地址：羅湖蓮塘街道國威路與畔山路交匯處西南側

交通：深圳地鐵2、8號線蓮塘站A岀口步行50米



蓮塘口岸商場【2】蓮塘口岸商業城——通關即到

一出關就想逛街，緊鄰口岸的蓮塘口岸商業城是不少港人通關必到商場。商業城不僅佔盡地理優勢，更是食玩買一應俱全，美食林林總總，包括人氣咖啡連鎖店「瑞幸」、重慶麵食專門店「遇見小麵」等，另外亦有外賣之選餃子店「粵餃皇」、燒味、「魚家王‧脆肉鯇火鍋」等。因此假日不難看到香港人大手購物的蹤影。

蓮塘口岸商業城

地址：羅沙路4089號新世界四季御園

交通：蓮塘口岸出關步行直達



蓮塘口岸商場【3】蘭亭國際Mall——必買KUMO KUMO芝士蛋糕

同樣鄰近蓮塘口岸的還有蘭亭國際Mall，主要是食肆林立，是個抵達後回程前醫肚的好地方。場内有人均不用100元人民幣的啫啫雞煲「啫火啫啫煲」、潮汕牛肉火鍋「大牛火鍋」，又有手信必買的「KUMO KUMO」芝士蛋糕，這個價格真的很難在香港吃到！

蘭亭國際Mall

地址：羅沙路4099號（蓮塘口岸地鐵站A3口旁）

交通：蓮塘口岸出關步行直達



蓮塘口岸商場【4】羅湖萬象城——中高檔老牌商場

連接蓮塘口岸的深圳地鐵大劇院站有兩個熱門商場，其一就是羅湖萬象城。羅湖萬象城屬於老牌商場，消費走中高價位路線，不乏國際奢侈品牌，亦有不少裝修典雅的餐廳，例如非常適合周末放鬆一下的輕食咖啡廳「Gaga」、網紅麵包店「B&C黃油與麵包」等。不過，喜歡走性價比路線的你亦不用擔心，部分店舖亦是親民價格的連鎖店，例如手信必買的「KUMO KUMO」、主打手工意粉及地中海風味的意大利餐廳「Pennehut」，該店在深圳極受歡迎！

羅湖萬象城

地址：深圳市羅湖區寶安南路1881號

交通：深圳地鐵1/2/8號線大劇院站F出口



蓮塘口岸商場【5】KKmall京基百納空間——人氣生活百貨NITORI

有共超過200間店舖的KKmall，同樣位於蓮塘口岸幾個地鐵站之隔的大劇院站，除了多種類美食，例如牛扒、燒肉、烤鴨等，零售店亦非常符合港人興趣，其中有日系過江龍家具日用百貨品牌「NITORI」、盲盒巨頭「POPMART」、運動及戶外用品「迪卡儂」等。保證你可以逛足一天！

KKmall 京基百納空間

地址：深圳市羅湖區深南東路5016號

交通：深圳地鐵1/2/8號線大劇院站B出口



蓮塘口岸商場【6】深業東嶺——社區型購物中心

從黃貝嶺地鐵站A出口出站，就可到達深業東嶺。商場佔地面積約4萬平方米，為一個開放式的社區型購物中心，配備電影院、健身中心、連鎖食肆，如「四季椰林」、「煲仔正」、「遇見小麵」等熱門餐廳，更有港人熱愛的「盒馬生鮮奧萊」，而步行約3分鐘，還有「沃爾瑪」（中山店）和黃貝嶺肉菜市場，可順道買餸回家。

深業東嶺

地址：深圳市羅湖區黃貝街道深南東路1002號（近黃貝嶺村牌坊）

交通：黃貝嶺地鐵站A出口出站直達



蓮塘口岸商場【7】歲寶鄰裡——地道商場大型超市盒馬鮮生

位於地鐵2號線蓮塘站的歲寶鄰裡雖然不及以上所提及的商場大，像街坊商場，但正所謂麻雀雖小，五臟俱全，如果不想逛大商場，這裏或許更適合你！這裏有大型超市盒馬鮮生，超市空間寬闊，有各類食材、日用品讓大家假日大手掃貨，食肆有牛肉火鍋、「奈雪的茶」等，也有日牌服飾「UNIQLO」、連鎖眼鏡店「LOHO眼鏡」。

歲寶鄰裡

地址：深圳市羅湖區蓮塘路168號

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D出口步行8分鐘



蓮塘口岸商場【8】喜薈城——飲茶逛街本地人推薦

喜薈城交通方面未及以上商場方便，最理想是搭的士前往，但勝在算近口岸，搭的士約人民幣12元就可到達，而且有大茶樓，適合一家先飲茶再逛街，而購物方面同樣有不少知名品牌，例如電子品牌小米之家、鞋履品牌「Dr. Kong」、「crocs」等，難怪不少本地人都推薦！

喜薈城

地址：深圳市東湖街東樂社區太寧路8號

交通：深圳地鐵5/7號線太安站C出口



蓮塘口岸商場【9】羅湖益田假日廣場——一站式食玩買藝術大商場

從蓮塘口岸搭的士只需約13分鐘車程，就能到達位於翠竹站附近的羅湖益田假日廣場。這裏佔地達12萬平方米，由主力購物中心、戶外區及文青必去的「益田樂都文化藝術中心」組成。商場設計現代化，採用大量玻璃幕牆與開放式空間，空間感十足，邊逛還能邊打卡！

商場預計有超過200個品牌進駐，由服飾美妝到餐飲娛樂應有盡有。當中包括人氣飲品「喜茶」、極具文青氣息的「覔」書店，以及大手掃貨必去的「永輝超市」，另外還有「西町村屋」、「JACK&JONES」等時尚品牌，非常適合喜歡一站式食玩買的港人！

羅湖益田假日廣場

地址： 深圳市羅湖區翠竹街道華麗路2038號

交通： 深圳地鐵3號線翠竹站B2出口，步行約700米



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略