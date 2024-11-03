旅行心得｜搭飛機想免費升商務艙？空姐分享有「這2點」易被選中

大客機常有頭等艙、商務艙、經濟艙等艙等，如果飛行時間長，狹窄的經濟艙坐起來實在不太舒服，但要加錢升級商務艙，又很心疼荷包。



資深空姐分享兩個容易免費升等的方法，想要不花錢又享受的人趕緊筆記。

相關文章：空姐分享旅行心得：航班訂第一班 機票買這2個月 隨身帶5樣物品（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 5

搭飛機容易被免費升等的方法

台灣資深空服員KOL「空姐姐」在Youtube頻道上以「免費升等商務艙的秘密」為題分享，想要免費升級商務艙有兩個方向可以努力。她表示網絡上曾傳出，送空姐Starbucks、小禮物能增加被選中去坐商務艙的機會，空姐姐表示升等和空姐一點關係也沒有，只要上機了，空服員沒有權限升等任何乘客。

如果說經濟艙客滿，必須幫乘客升等商務艙，決定權在地勤手上，多半會從優選擇兩類客人：

1.卡客

加入航空公司會員，努力累積里程，升級卡別，高貢獻值成就高卡別。卡客由高而低依序升等。

2. 衣著

不少人搭飛機時為了舒服，喜歡穿著寬鬆、搭配拖鞋，但空姐姐表示「先敬羅衣後敬人」，在還不了解一個人的水準之前，就是先判斷有無得體的穿著。因為當其他商務艙乘客，都是花大錢的人，總不能讓打扮邋遢檔次低的人坐在他們旁邊。

相關文章：搭飛機最怕寄艙行李消失 旅遊達人：7件物品要跟身（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 11

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：想搭商務艙嗎？空服員曝2招增加免費升等的機率，不多花錢享受當有錢人的感覺】