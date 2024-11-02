韓國旅行慳錢心得｜別在香港先唱錢？抵韓使用「它們」划算又方便

許多人會趁著假期出國旅遊，但您在出國前會先兌換好當地鈔票嗎？



有一名台灣女網友無奈表示，原來去韓國不用在出發前唱錢，最初還以為許多網紅都是來不及才去當地找換店唱錢，他表示，自己用了台幣1000元（約240港元）學經驗，果然不做功課吃大虧，崩潰坦言，「韓幣現換現虧」。

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去韓國不用在香港、明洞換錢！內行推1神物及時換匯超方便

一名台灣女網友在Threads上分享，原來去韓國不要在出發前換錢，還以為許多網紅都是來不及才去當地換錢所換錢，他表示，自己用了台幣1000元學經驗，果然不做功課吃大虧，崩潰坦言，「韓幣現換現虧」。

許多網友紛紛留言回應：

「但最聰明不是在韓國換錢，而是盡量用信用卡，匯率最優勝，只要換最低限可加值交通卡份量+α的韓圓即可，在韓國暢行無阻，全家四口去韓國五天換20萬韓幣現金還剩很多」

「明洞的換錢所匯率真的好很多，禮拜五我在明洞看匯率41.2，在機場看才36多，但不是每間匯率都好，要看一下」

「正常都是換一點夠坐地鐵就好，然後跑行程第一天就先去換韓幣」



其中，許多網友都推薦WOWPASS等支付方式，功能類似扣賬卡（debit card），也可以當交通卡搭乘大眾交通運輸，綁定信用卡隨時都能儲值，

「這邊推薦WOWPASS，類似扣賬卡，可以用機台存外幣現鈔直接轉韓幣，朋友說很推薦」

「在銀行換韓元根本給銀行送錢。 如果有常去可以買張wow卡，匯率好就用信用卡存些錢進去。之前，去都刷卡、或在當地換錢所換錢，或在背包客棧跟人換錢，這種較有風險」

「第一天去明洞換少許韓幣，有了WOWPASS等電子支付，就不用帶太多現金」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：去韓國不用在台灣、明洞換錢！內行推1神物「匯率好又方便」，網一看驚呼：現在才知道】