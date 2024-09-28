韓國自由行｜首爾必逛時尚購物攻略　從弘大潮牌到明洞美妝一次睇

首爾購物必逛景點店舖有哪些？韓國首爾最知名的逛街地點共有六大區，分別是弘大、明洞、汝夷島、漢南洞、新沙洞狎鷗亭、聖水洞，各區分別有不同的特色，弘大平價好逛、明洞是美妝天地、汝夷島現代百貨聚集最火品牌、聖水洞則必買設計師品牌等等。



今次編輯就為大家深度整理了首爾兩大商圈的超齊全逛街地圖，一起來看！

首爾兩大購物商圈必逛品牌一次整理，弘大、明洞共10間人氣潮牌好物店推薦，保證你逛到走不動！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

首爾弘大明洞必逛購物指南（01製圖）

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弘大必逛品牌

1. Granhand.

第一家「Granhand.」可以說是最近弘大討論度最高的品牌，韓國人自己也超愛，有許多不同的香味可以選擇，除了做成香水之外，護手霜、蠟燭、擴香一應俱全，最大的特色就是他可以現場客製化，挑好香水以後，店員會給你一張資料單，在單子上寫好香水資訊以及想印上的英文字，店員就會現場製作每個人獨一無二的香水，而且價格也很甜，大概都在港幣二三百元上下，是不是真的超值得買的！

2. OFFLINE DUTY FREE

第二家「OFFLINE DUTY FREE」從名字就能看出它最棒的地方就是免稅，這裡販售超多的種類，髮夾、墨鏡、服飾、飾品、錢包、帽子等等裝扮所需要的東西都一應俱全，每個品項都有很多顏色跟款式能選擇，大部分都是韓國最新流行的樣式，結帳還可以現場退稅，不逛真的不行！

3. object.

喜歡文創類商品的讀者你一定要逛「object.」，這裡有許多設計超可愛的小物，一定可以激發你滿滿的少女心，光用買的還不夠，這裡還能夠自己DIY動手做，選擇自己想要做的小物，護照套、零錢包或帆布袋，挑好自己喜歡的熨燙貼，將他們熨燙上去，就可以做出只屬於自己的款式，超級推薦跟姐妹一起去玩！

4. VISUAL AID

「VISUAL AID」是喜歡逛小眾潮牌的讀者一定要逛的，因為網羅了韓國在地許多的設計師品牌，Yuse、the open product、Insilence、osoi等等，因此衣服、包包、帽子都非常具有辨識度，如果你想要入手一些不會輕易撞款的特色單品，來這裡一定找得到你喜歡的！

5. Badblood

最後一家「Badblood」也是超級有名，這裡專賣辣妹風格的衣服、包包，如果喜歡Y2K、Y3K、歐美風格的女孩們來到這家真的會失心瘋，一整家店共有四層樓，內著、短版上衣、工裝褲所有款式一應俱全，價格也很平價，幾百元上下就能Get，有經過記得去逛一下喔！

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明洞必逛品牌

1. 3CE STYLENANDA

都說到明洞是美妝天堂了，那就不能不提到位於明洞、五層樓的「3CE STYLENANDA」，一樓就是新品展示空間，電梯入口旁邊的鏡子空間就超級好拍；二樓則是化妝品體驗區，可以在這邊是用韓國最新流行彩妝；三樓則是陳列很多的衣服、包包、鞋子；四樓則是復古飾品、配件；五樓則設有咖啡廳，每一樓除了商品之外，還會有許多適合拍照的小角落，整棟都是充滿少女心的粉色，可以邊逛邊拍超讚！

2. emis

「emis」的帽子不用多說大家都知道有多紅吧，是許多韓星的愛用品牌，emis明洞店有兩層樓，有衣服、包包、鞋子、衣服、配件等等，在這裡大家絕對不能錯過他們的帽子，帽子的版型超完美，顯臉小之外也有許多顏色可以挑選，價格也不貴，帽子控們絕對不能不逛！

3. Marithe

「Marithe」就在emis的隔壁，Marithe是帶有法式風格的韓國品牌，風格溫柔率性，可以正式也可以休閒，BLACKPINK Jennie、Red Velvet Joy等韓團女星私下都非常喜歡著用這個品牌，這裡有男裝、女裝、童裝，也有許多度假風的服飾，可以在裡面逛逛，一定能找到好看的單品！

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4. NYUNYU

「NYUNYU」就在明洞購物街，三層樓有許多品項非常好逛，包包、香薰、飾品、配件、襪子一應俱全，顏色、款式都超級多，價格都是批發價，在這裡消費滿三萬韓元還可以直接退稅，所以真的超容易在這裡失心瘋，跟姐妹一起去保證你們進去就出不來了！

5. ALAND

「ALAND」聚集了許多韓國本土設計師的服裝品牌，如果喜歡特別一點的風格就一定要來這裡逛逛，除了各類服飾之外，這裡也有家居品、文創用品及二手選品，可愛的小物讓人目不轉睛，男生、女生都能逛！

以上就次本次幫大家整理出的弘大、明洞商圈逛街攻略，記得穿好走的鞋子，才有精力走好走滿、買好買滿！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】