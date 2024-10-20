韓國手信｜15款必買低卡零食推薦　Jennie同款Bagel餅乾健康好食

到韓國有哪些必買零食？現在是到韓國旅遊的最佳時機，氣候涼爽舒適，趁這個舒服的天氣到韓國享受美食及大血拼再幸福不過了，但韓國除了有彩妝、服飾可以買，零食更是不容錯過。



近年因為大家對於自己的體態越來越要求，韓國現在甚至有很多零食都主打低卡、減脂期也能吃，一起來看看韓國的帥哥美女們都吃什麼好吃的零食卻能不發胖！

韓國旅行手信必買15款低熱量零食，BLACKPINK Jennie同款，努力減肥瘦身也能放心食！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

韓國旅行必買15款低卡零食（01製圖）

+ 29

1. Samlip蜂蜜藥果

第一個推薦給大家的是「Samlip蜂蜜藥果」，藥果是韓國傳統點心，由蜂蜜、芝麻油和小麥粉製成，推薦給大家的這款是在許多韓劇都有出現的，一大包裡有很多包獨立包裝，吃起來有點像迷你甜甜圈，淡淡的蜂蜜清香與鬆軟的糕體，肚子餓想吃小東西解饞這款很適合～

2. Olive young delight project低卡貝果餅乾

接下來這款是最近在韓國藥妝店Olive young超火的「delight project低卡貝果餅乾」，這款標榜非油炸熱量很低，一包不到300大卡，以整顆貝果切片烘乾，吃起來超級香脆又不油膩，網友評比出有幾個口味是最好吃的，分別是奶油濃湯、蜂蜜奶油、可可，只要走進Olive young就能看到很多人在大量掃貨，還有媒體曾經拍到BLACKPINK的Jennie也曾經手拿著這款貝果餅乾，Jennie同款餅乾一定要Get的吧～

3. CW可可豆風味年糕餅乾

你吃過年糕也吃過餅乾，但你有吃過餅乾裡有年糕的嗎！「CW可可豆風味年糕餅乾」絕對要吃吃看，這款餅乾吃起來比較鬆軟，有點像是美式餅乾，表層撒上了可可豆增加口感層次，裡面夾心包著Q彈年糕，把餅乾拉開裡面的年糕還會牽絲，朱古力味香濃不膩口，年糕口感軟糯，搭起來真的是神仙組合！

4. CU藥果餅乾

接下來這款是在社群媒體上大家都在哭喊搶不到的「CU藥果餅乾」，這款藥果餅乾跟第一款藥果不太一樣，它是一層藥果再加上一層餅乾的組合，厚度比較厚有點像是蛋糕，糕體鬆軟溼潤，最推薦朱古力口味吃起來很像布朗尼，但這款甜度稍高，建議可以搭配無糖茶或咖啡一起享用！

5. LOTTE Zero零糖低卡朱古力餅乾

「LOTTE Zero零糖低卡朱古力餅乾」從名字就可以知道無加糖熱量很低，簡直是減脂人的福音～這款餅乾入口不甜膩，後味有一點點微苦，吃起來很蓬鬆，外層餅乾跟夾心也融合得很好，好吃又不胖完全可以閉眼多入幾包！

6. LOTTE Zero零糖水果軟糖

「LOTTE Zero零糖水果軟糖」一樣是韓國樂天旗下的零糖零食，這款軟糖裡面有兩種口味，有水蜜桃跟奇異果，打開包裝就可以聞到濃濃水果香氣，吃起來口感Q彈、酸酸甜甜，連軟糖的形狀也做成了水蜜桃跟奇異果的形狀，是不是超可愛～吃軟糖怕胖的可以試試這款！

7. PEACOCK French牛奶朱古力夾心餅乾

「PEACOCK French牛奶朱古力夾心餅乾」是在韓國Emart裡販售的一款超人氣餅乾，這款餅乾口感很扎實，夾心是香甜濃郁的牛奶朱古力，帶著一點點朱古力的苦味所以吃起來不會過於甜膩，可以把它放到冰箱裡面冷藏或冷凍，裡面的朱古力會變得有點像冰淇淋，超級好吃喔！

+ 28

8. HAITAI海太卡樂B蜂蜜牛油薯片

這款「HAITAI海太卡樂B蜂蜜牛油薯片」也是很多人到韓國必掃貨的零食，不只包裝很可愛，內容物也很厲害～一打開包裝就會有撲鼻而來的蜂蜜牛油味道，薯片非常酥脆，嚼幾下蜂蜜跟牛油的香氣就會不停竄出來越嚼越香，當成追劇零食超適合！

9. CU HEYROO朱古力星星餅乾

「CU HEYROO朱古力星星餅乾」包裝跟餅乾都萌度破表～這款餅乾吃起來有點像是台灣零食「乖乖」，口感很酥脆，外層包裹著濃濃朱古力醬，很容易忍不住一口接一口全部吃光光，也很適合倒在牛奶裡面當成麥片，多買幾包沒問題！

10. 好麗友Orion MarketO薯仔脆條

「好麗友Orion MarketO薯仔脆條」這款餅乾有三種口味：甜辣口味、烤魷魚口味、香草鹽口味，每一種口味都很好吃，把薯仔削成細細的長條，咬起來超級酥脆，調味偏重所以吃起來超涮嘴，根本停不下來！

11. PEACOCK水果夾心軟糖

這款「PEACOCK水果夾心軟糖」有多種口味，荔枝、葡萄、芒果等等，每一款都可以吃到水果味超濃的夾心，QQ彈彈的軟糖口感加上超香濃的果汁味吃起來很清爽，喜歡軟糖的直接閉眼入！

12. GS25農心鹽可頌餅乾

「GS25農心鹽可頌餅乾」是最近在韓國很火紅的餅乾，有鹽味跟朱古力兩種口味，打開包裝就是一個個可愛的迷你牛角麵包形狀，吃起來很香脆，有香甜奶油跟朱古力的味道，也不會太甜膩，讓你不知不覺中吃掉一整包！

相關文章：韓國自由行8個APP推薦：地圖用NAVER Map和韓巢 翻譯有Papago（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 13

13. Dongwon紫菜脆片

對韓國有一定熟悉的讀者們一定知道在韓國大家都很常吃海苔，紫菜相關食品也非常普遍，這款「Dongwon紫菜脆片」一面是酥炸糯米，一面是紫菜，有不同口味，打開包裝就能問到濃濃的紫菜香味，吃起來酥脆涮嘴，熱量也沒有薯片這麼高，貪嘴怕胖的吃這個就不會有罪惡感了！

14. Olive young delight project蝴蝶餅乾

像上面的貝果餅乾一樣，這個蝴蝶餅也是美妝店Olive Young的低卡系列零食，「Olive young delight project蝴蝶餅乾」一包才300多卡，吃起來是有鹹味的奶油味道，餅乾本身是偏硬的脆感，搭配鹹奶油的香味，吃了絕對停不下來！

15. 好麗友Orion SUN粟米片

最後一款是在小紅書上被推到爆的「好麗友Orion SUN粟米片」，這款有兩種包裝，紅色是香辣味、綠色是蒜味，餅乾是香脆的粟米片，所以吃的到穀物的香味，辣味調味粉的調味夠重，很均勻的附著在粟米片上，吃起來超過癮，難怪連韓國本地人都瘋狂回購！

以上就是本次推薦給大家到韓國必買的15款超好吃零食，很多都是低卡路里而且連Jennie也在吃，記得多買幾包不然怕你後悔！

相關文章：韓國自由行｜首爾市區10大景點推薦 景福宮必去 梨大好打卡（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 9

延伸閱讀：

2023 韓國旅遊 5 大必備 APP 推薦：NAVER Map、PAPAGO⋯載完這些不會說韓語也不用怕！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】