二世古酒店10間推介｜新開幕／近滑雪場／無邊際溫泉／人均$184起

二世古酒店推介2024！二世古的粉雪舉世聞名，有各式各樣的方式可以享受粉雪，每年冬季吸引不少人前往朝聖！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間二世古酒店，大部分鄰近滑雪場，更有酒店提供無邊際溫泉，人均只需$184起！



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二世古酒店推介【1】新雪谷花園日航尚格酒店（Nikko Style Niseko Hanazono）

新雪谷花園日航尚格酒店（Nikko Style Niseko Hanazono）將於2024年11月底正式投入營運，提供220間客房，房間內均設有浴缸、暖氣、景觀窗等，坐擁無敵雪景！酒店亦配備免費私人停車場、公共浴池、溫泉、健身室、桑拿等設施；滑索、攀岩、高爾夫球場、騎馬等活動，從酒店更可以直達滑雪場，非常方便！

新雪谷花園日航尚格酒店（Nikko Style Niseko Hanazono）

房價：人均HK$2,138起（高級雙床房）

地址：北海道虻田郡倶知安町字岩尾別328-51

交通：JR俱知安站車程9分鐘

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二世古酒店推介【2】穆瓦二世古（MUWA NISEKO）

穆瓦二世古（MUWA NISEKO）是2023年12月新開幕的滑雪酒店，更是Trip.com 2024 Global 100 滑雪酒店之一！酒店配備108間公寓式房間，均配備基本廚房、洗衣機、飯廳、客廳、乾濕分離浴室等，亦有設戶外平台及連接滑雪場的房型，可以直接滑雪進出房間！酒店亦提供無邊際溫泉、大眾溫泉、桑拿、Spa、免費車站接送服務等設施及體驗。

穆瓦二世古（MUWA NISEKO）

房價：人均HK$716起（豪華雙床房；包早餐）

地址：北海道虻田郡倶知安町山田204-19

交通：JR比羅夫站車程13分鐘

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二世古酒店推介【3】山翠二世谷（SANSUI NISEKO）

山翠二世谷（SANSUI NISEKO）於2022年開幕，是被勝景環繞的五星級酒店。酒店提供53間客房及套房，房間均配有設備完善的廚房、乾濕分離浴室、露台、客廳及飯廳等。酒店附設溫泉、健身室、浴場、Spa等設施，從酒店亦可直達滑雪場地，酒店更提供免費穿梭巴士來往車站及滑雪場，非常方便！

山翠二世谷（SANSUI NISEKO）

房價：人均HK$935起（Studio 客房；包早餐）

地址：北海道虻田郡倶知安町新雪谷比羅夫1喬4丁目5-32

交通：JR比羅夫站車程11分鐘

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二世古酒店推介【4】新雪谷麗思卡爾頓隱世酒店（Higashiyama Niseko Village, a Ritz-Carlton Reserve）

新雪谷麗思卡爾頓隱世酒店（Higashiyama Niseko Village, a Ritz-Carlton Reserve）於2020年開業，鄰近比羅夫滑雪場、山莊滑雪場、二世谷町河皮艇漂流、二世古冰雪樂園-粉雪天堂等景點。酒店僅提供49間房，房間均配備景觀浴缸，在冬天時更可以看著滿天雪景泡澡！酒店附設溫泉、健身室、Spa、桑拿、滑雪等設施及體驗。

新雪谷麗思卡爾頓隱世酒店（Higashiyama Niseko Village, a Ritz-Carlton Reserve）

房價：人均HK$1,493起（二世古儲備特大床房；包早餐）

地址：北海道虻田郡二世古町蘇我919-28

交通：二世古站車程10分鐘

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二世古酒店推介【5】二世古羊蹄樂水山旅館（Niseko Inn of Youtei Raku Suisan）

二世古羊蹄樂水山旅館（Niseko Inn of Youtei Raku Suisan）於2020年開業，位於羊蹄山腳下，鄰近新雪谷滑雪場、比羅夫滑雪場及二世古花園滑雪場等景點。酒店擁有18間房，房間均配備私人温泉浴池，可以一邊浸溫泉一邊欣賞羊蹄山及四季更替的景色！酒店亦配備足浴、健身室、按摩室、餐廳等設施，並提供免費穿梭巴士服務及車站接送服務。

二世古羊蹄樂水山旅館（Niseko Inn of Youtei Raku Suisan）

房價：人均HK$1,994起（山之間，禁煙／私人溫泉；包早餐）

地址：北海道虻田郡倶知安町字樺山119-1

交通：JR比羅夫站車程7分鐘

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二世古酒店推介【6】二世谷花園柏悦酒店（Park Hyatt Niseko Hanazono）

二世谷花園柏悦酒店（Park Hyatt Niseko Hanazono）在2020年開幕，坐擁安努普里山脈和約提山的壯麗景色，是一個全年山區度假勝地。酒店配備148間客房及套房，房間內均設有景觀浴缸、迷你吧、串流媒體服務等，部分房間亦設有私人溫泉、客廳及飯廳等空間。酒店附設室內游泳池、溫泉、健身室、桑拿等，亦設有高爾夫球場、滑雪場等。

二世谷花園柏悦酒店（Park Hyatt Niseko Hanazono）

房價：人均HK$1,484起（特大床一室公寓）

地址：北海道虻田郡倶知安町字岩尾別328-47

交通：JR俱知安站車程10分鐘

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二世古酒店推介【7】二世古昆布温泉鶴雅別莊杢之抄（Niseko Konbu Onsen Tsuruga Moku-No-Sho）

二世古昆布温泉鶴雅別莊杢之抄（Niseko Konbu Onsen Tsuruga Moku-No-Sho）於2013年開幕，距離滑雪勝地僅10至15分鐘車程，地理位置極佳！酒店提供24間和洋室房及套房，套房內均設有私人溫泉和露天風呂、按摩椅等設施，絕對可以好好放鬆！酒店亦配備溫泉、公共浴場、Spa等設施，並提供免費穿梭巴士、車站接送服務、私人停車場。

二世古昆布温泉鶴雅別莊杢之抄（Niseko Konbu Onsen Tsuruga Moku-No-Sho）

房價：人均HK$1,683起（和洋室房；包早餐）

地址：北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ393

交通：JR昆布站車程10分鐘

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二世古酒店推介【8】綾二世谷旅館（Aya Niseko）

綾二世谷旅館（Aya Niseko）在2016年開業，位處著名的旅遊觀光區比羅夫，鄰近比羅夫滑雪場。酒店配備79間客房，大部分為公寓式房型，最多可容納9人入住。公寓設有完備的廚房、飯廳、客廳等，浴室附帶浴缸，部分房型更設有平台及戶外風呂，在冬天時可以看著正面雪景浸溫泉！酒店亦配備溫泉、公共浴池、健身室、餐廳等設施。

綾二世谷旅館（Aya Niseko）

房價：人均HK$777起（阿特勒房；包早餐）

地址：北海道虻田郡倶知安町字山田195-1

交通：JR比羅夫站車程8分鐘

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二世古酒店推介【9】二世古北方安努普利度假村（Niseko Northern Resort, An'Nupuri）

二世古北方安努普利度假村（Niseko Northern Resort, An'Nupuri）於1985年開業，坐落在二世古町，鄰近安努普利國際滑雪場、新雪谷滑雪場、五色温泉等景點。酒店設有50間客房及套房，家庭房最多可供6人入住，均配備私人浴室及浴缸。酒店亦設有溫泉、公共浴池、桑拿、乒乓球室等設施，亦可參加滑雪、滑翔傘運動、皮划艇運動等體驗。

二世古北方安努普利度假村（Niseko Northern Resort, An'Nupuri）

房價：人均HK$184起（標準雙人房）

地址：北海道虻田郡新雪谷町字新雪谷480番地1

交通：JR昆布站車程14分鐘

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二世古酒店推介【10】新雪谷安達魯精選酒店（Andaru Collection Niseko）

新雪谷安達魯精選酒店（Andaru Collection Niseko）於2022年11月正式開幕，鄰近有多個滑雪場。酒店提供6間別墅，最多可容納4人入住。別墅配備廚房、客廳、飯廳、戶外平台等，提供串流媒體服務、音響、浴缸、高級床品及電器。酒店亦附設免費穿梭巴士及私人停車場，酒店外亦可參與滑雪、高爾夫球、騎馬、山地騎行、滑索等體驗。

新雪谷安達魯精選酒店（Andaru Collection Niseko）

房價：人均HK$2,108起（奢華別墅）

地址：北海道虻田郡俱知安町字樺山217-8

交通：JR比羅夫站車程9分鐘

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