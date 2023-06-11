韓國釜山自由行必備VISIT BUSAN PASS免費玩盡30景點｜附行程建議

自從各地回復正常入境措施之後，韓國釜山一直都是香港人不二選擇的旅遊景點。今次KKday向大家分享一個超方便、超著數、超抵玩的法寶，帶各位在有限預算內玩盡整個釜山景點！



這個法寶就是釜山觀光社推介的VISIT BUSAN PASS釜山通行證！只要擁有這件法寶，你必會在這趟釜山旅程中流連忘返，等我即刻為大家介紹一下使用攻略啦！

釜山通行證 VISIT BUSAN PASS 簡介

這張釜山通行證VISIT BUSAN PASS是在釜山旅行時讓你非常方便、著數、抵玩的小法寶，分別有現時型和限量型兩個版本，兩個版本是不同時限：24小時及48小時，遊客只需要手持這張卡就可以在時限內免費到超過30個付費釜山景點，當中包括：釜山塔、國立海洋博物館、松島纜車等釜山必去景點，你更可以將這張通行證成為你在韓國的交通卡，只要增值金額到通行證，就可以乘搭整個韓國的交通啦！

除了這30個景點無需付費之外，你可以憑著這張通行證獲取高達100個餐廳、購物、住宿、活動等旅遊設施優惠，這張釜山通行證無論是送人還是自用都非常實用又划算啊！在釜山怎麼可以沒有它！

釜山通行證免費使用釜山景點 / 設施

1. 博物館

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1. 釜山國立科學館

2. 國立海洋博物館（4D影院）

3. Museum1（博物館1）

4. 釜山美術館

5. 釜山電影博物館

6. 西面美術館

7. Cabinet de Poissons

8. Brick Campus Busan

9. 釜山特麗愛3D美術館

10. 釜山兒童博物館



2. 景點

1. 釜山塔

2. Running Man主題體驗館

3. 三井大廈激光競技場

4. 西面激光競技場

5. 釜山樂天世界冒險樂園

6. 松島龍宮吊橋

7. 松島纜車

8. Skyline Luge釜山

9. 釜山 X the Sky

10. 釜山Bomulsum

11. Hotel Aqua Palace Waterpark

12. 釜山瑞安假期

13. Ahopsan 森林



+ 11

3. 觀光遊輪

1. 城市觀光巴士

2. Danubi 火車

3. 鑽石灣遊艇

4. 藍線公園海濱小火車



4. 其他旅遊體驗

1. 租借甘川文化村韓服

2. 洛東江生態探索遊船

3. 三津魚餅體驗館

4. Centum Spa Land



如何使用釜山通行證慳錢玩釜山？

1. 玩樂型（Running Man主題體驗館＋釜山樂天世界冒險樂園＋Skyline Luge 釜山）

原本旅行費用：HK$532

使用「48小時VISIT BUSAN PASS釜山通行證」：HK$429

慳 HK$103！



Running Man主題體驗館

這裡絕對是和朋友來釜山必須要來遊玩的地方，這裡面有不同的關卡等著你來闖，每個關卡都需要各位朋友一起合作，你需要在一小時內通過所有的關卡，所以一般都建議可以多帶朋友一齊來闖關喔～如使用VISIT BUSAN PASS釜山通行證即可免費遊玩！

釜山樂天世界冒險樂園

喜歡到冒險樂園玩的你，一定不可以錯過釜山樂天世界冒險樂園！這是一個新建成的主題樂園，2022年開幕，佔地約50多萬平方公尺比首都首爾的樂園區更大！裡面不止有刺激的機動遊戲更有花車巡遊等表演，你一定不會想錯過！原價是47000韓元（約港幣$301），如使用VISIT BUSAN PASS釜山通行證即可免費遊玩！

Skyline Luge 釜山

這個設施對於香港人來講可能是一個較新體驗，又或者只是小編孤陋寡聞啦哈哈！在釜山可以玩斜坡滑車，感覺非常刺激！Skyline在新加坡、紐西蘭都有遊玩園區，飆車真的很正，你可以按照你所需選擇不同次數的門票，大家想嘗試下新玩意，真的非常歡迎去一試！原價是27000韓元（約港幣$173），如使用VISIT BUSAN PASS釜山通行證即可免費遊玩！

2. 打卡型（Museum 1(博物館 1)＋Cabinet de Poissons＋Brick Campus Busan＋藍線公園海濱小火車）

原本旅行費用：HK$354

使用「24小時VISIT BUSAN PASS釜山通行證」：HK$280

慳 HK$74！



博物館 1（Museum 1）

Museum 1展覽擁有多元化的藝術價值，有多達21位當代韓國藝術家參展，Museum 1 內更有約6000英吋的超大型LED螢幕播映著20多件的新媒體作品，非常適合大家前來影相打卡！原價是18000韓元（約港幣$92），如使用VISIT BUSAN PASS釜山通行證即可免費遊玩！

Cabinet de Poissons

這是一個通過媒體技術的藝術作品，充滿科幻，是一個將不同性質結合起來創造前所未有的藝術價值，結合自然、人類、過去、現在和未來，表達了ANANTI所追求的目的。如果你是充滿藝術感的人對這個藝術館就絕不會感到陌生，甚至可以得到更多的啟發！原價是15000韓元（約港幣$96），如使用VISIT BUSAN PASS釜山通行證即可免費遊玩！

Brick Campus Busan

Brick Campus即是很多人口中的積木校園，你可以在院內欣賞和體驗到積木藝術家的作品，通過由入學校園到畢業的故事引導你可以完成一個積木藝術作品，希望各位旅客離開積木校園時，已經成為了一名藝術家。原價是15000韓元（約港幣$92），如使用VISIT BUSAN PASS釜山通行證即可免費遊玩！

2022全新！藍線公園海濱小火車

看釜山的旅行照都不難看到藍線公園海濱小火車的蹤影，其實這就是鄰近沿海岸海雲臺藍線公園Blue Line Park的海濱小火車啦！從海雲臺尾浦站出發，開往松亭站，途中天空海岸的景色都一一盡收眼底，絕對是拍美照的好機會喔！原價是12000韓元（約港幣$74），如使用VISIT BUSAN PASS釜山通行證即可免費遊玩（只限 Beach Train）！

3. 觀光型（釜山 X the Sky ＋松島纜車＋鑽石灣遊艇＋釜山塔）

原本旅行費用：HK$389

使用「24小時VISIT BUSAN PASS釜山通行證」：HK$280

慳 HK$109！



釜山 X the Sky

「釜山 X the SKY」是一個高達411.6米的觀光大樓，是韓國最大的觀景樓。你可以在上面看到海雲臺海景，又可以觀賞這裡的都市夜景、廣安大橋迎月嶺等名勝景點！如使用VISIT BUSAN PASS釜山通行證即可免費遊玩！釜山X the Sky

松島纜車

松島纜車是釜山必去的景點這就不用多說了，在這個高達86米高的纜車享受全程長達1.62公里的觀光體驗，飽覽整個景色！夜晚還能夠欣賞到燈色夜景，纜車下還有天空步道，很多遊客都為此慕名而來！如使用VISIT BUSAN PASS釜山通行證即可免費遊玩！

鑽石灣遊艇

這個遊艇服務可以飽覽整個海景，這邊非常建議各位到二樓欣賞風景，視野比較完好喔～但是要注意的是，門票並不包括船上的飲食喔～大家也可以在船上的船長駕駛區上打卡拍照的。原價是30000韓元（約港幣$92），如使用VISIT BUSAN PASS釜山通行證即可免費遊玩！

釜山塔

釜山塔終於重開了！釜山塔重修後在2021年重新開放給各位前來觀光，你可以在上面看到釜山的全景，周邊是南浦洞商圈，去完釜山塔更可以在周圍大花一筆，是來釜山不可缺少的景點！原價是12000韓元（約港幣$77），如使用VISIT BUSAN PASS釜山通行證即可免費遊玩！

【本文獲「KKday」授權轉載。】