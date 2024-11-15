嬉野溫泉酒店10間｜新開幕／私人風呂溫泉／一泊二食／人均$324起

嬉野溫泉酒店推介2024！佐賀縣嬉野温泉，是「日本三大美膚温泉」之一，每年吸引不少人慕名而至。《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間嬉野溫泉酒店，大部分設有私人溫泉及一泊二食，亦有酒店鄰近車站，非常方便！一於趁冬天去浸溫泉啦！



如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

嬉野溫泉酒店推介【1】櫻花酒店-嬉野（Hotel Sakura Ureshino）

櫻花酒店-嬉野（Hotel Sakura Ureshino）於2023年開業，坐落在嬉野溫泉區，鄰近嬉野溫泉公園、新湯廣場、豊玉姫神社等景點。酒店提供55間客房及套房，房間均為和洋室房型，配備私人浴室，部分房間內帶有檜木風呂。酒店亦附設溫泉、公共浴池、餐廳及免費私人停車場。

櫻花酒店-嬉野（Hotel Sakura Ureshino）

房價：人均HK$389起（和室15榻榻米 禁煙）

地址：佐賀縣嬉野市嬉野町大字下宿字乙1021

交通：嬉野溫泉站車程6分鐘

櫻花酒店-嬉野搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

嬉野溫泉酒店推介【2】佐賀嬉野温泉萬楓酒店-萬豪旗下（Fairfield by Marriott Saga Ureshino Onsen）

佐賀嬉野温泉萬楓酒店-萬豪旗下（Fairfield by Marriott Saga Ureshino Onsen）於2023年7月開幕，距離嬉野溫泉站僅1分鐘步程，鄰近元祖忍者村、嬉野温泉、瑞光寺等景點。酒店擁有84間客房，房間配備乾濕分離的寬敞浴室、景觀窗、休息區等。酒店亦設有洗衣間及免費私人停車場。

佐賀嬉野温泉萬楓酒店-萬豪旗下（Fairfield by Marriott Saga Ureshino Onsen）

房價：人均HK$324起（標準特大床房）

地址：佐賀縣嬉野市嬉野町大字下宿甲4765-1

交通：嬉野溫泉站步行1分鐘

佐賀嬉野温泉萬楓酒店-萬豪旗下搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

嬉野溫泉酒店推介【3】吉田屋旅館（Ryokan Yoshidaya）

吉田屋旅館（Ryokan Yoshidaya）是佐賀縣有名的溫泉酒店之一，附近有温泉食堂、嬉野温泉、豊玉姫神社等景點。酒店僅提供17間客房，當中有部分為別墅式房型。房間均配備私人風呂，空間十分寬敞，景觀開揚。酒店亦附設溫泉、公共浴池、酒吧、餐廳等設施，且提供免費私人停車場，非常方便！

吉田屋旅館（Ryokan Yoshidaya）

房價：人均HK$668起（雙床房；包晚餐）

地址：佐賀縣嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲379

交通：嬉野溫泉站車程7分鐘

吉田屋旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

嬉野溫泉酒店推介【4】嬉野 八十八（Ureshino Yadoya）

嬉野 八十八（Ureshino Yadoya）八是一家高級旅館，以其奢華的設施和優質的服務聞名。酒店提供27間客房及套房，房間均配備私人風呂，部分更是露天溫泉浴池！套房亦配備小廚房、飯廳、客廳、戶外花園平台等，空間十分大，最多可容納4人入住。酒店的設施亦非常完善，提供桑拿、溫泉、公共浴池等設施，更可以免費泊車！

嬉野 八十八（Ureshino Yadoya）

房價：人均HK$922起（和洋式小型豪華房屋）

地址：佐賀縣嬉野市嬉野町大字下宿乙2400-30

交通：嬉野溫泉站車程6分鐘

嬉野 八十八搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

嬉野溫泉酒店推介【5】萬象閣敷島（Bansyoukaku Shikishima）

萬象閣敷島（Bansyoukaku Shikishima）距離嬉野溫泉站車程約6分鐘，鄰近温泉食堂、嬉野溫泉公園、新湯廣場等景點，地理位置優越。酒店於1973年已經開幕，曾於2013年翻新，設有34間房。房間舒適乾淨，空間十分寬敞，且均配備半露天或露天浴池，非常寫意！酒店亦提供免費停車場。

萬象閣敷島（Bansyoukaku Shikishima）

房價：人均HK$1,488起（敷島畫廊雙床房；包早餐及晚餐）

地址：佐賀縣嬉野市嬉野町大字岩屋川內甲114-1

交通：嬉野溫泉站車程6分鐘

萬象閣敷島搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

嬉野溫泉酒店推介【6】嬉野温泉 大正屋 椎葉山莊（Saga Ureshino Spa Shiibasanso）

嬉野温泉 大正屋 椎葉山莊（Saga Ureshino Spa Shiibasanso）位於嬉野市的黃金地段，鄰近熊野神社、轟之瀑布公園，環境十分清幽。酒店提供20間客房，房間均設有私人浴室，部分亦帶有私人檜木溫泉。酒店亦配備溫泉、公共浴池、高爾夫球場等設施，並提供免費停車場及免費車站接車服務，交通十分方便！

嬉野温泉 大正屋 椎葉山莊（Saga Ureshino Spa Shiibasanso）

房價：人均HK$995起（山景標準和洋式房）

地址：佐賀縣嬉野市嬉野町下宿乙2276-1

交通：嬉野溫泉站車程11分鐘

嬉野温泉 大正屋 椎葉山莊搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

嬉野溫泉酒店推介【7】烏姆拉亞旅館（Ryokan Oomuraya）

烏姆拉亞旅館（Ryokan Oomuraya）於1990年開幕，鄰近嬉野溫泉公園、新湯廣場、温泉食堂等景點。酒店擁有29間客房，設有多種房型，房間均配備私人溫泉，可以享受寧靜的時光。酒店設備十分齊全，包括：溫泉、公共浴池、乒乓球室、夜店、酒吧、免費私人停車場等設施。

烏姆拉亞旅館（Ryokan Oomuraya）

房價：人均HK$442起（標準日式房／私人溫泉）

地址：佐賀縣嬉野市嬉野町大字下宿乙848

交通：嬉野溫泉站車埕6分鐘

烏姆拉亞旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

嬉野溫泉酒店推介【8】嬉野温泉 御宿 紅舍宮（Ureshino Onsen Kujaku）

嬉野温泉 御宿 紅舍宮（Ureshino Onsen Kujaku）位於嬉野溫泉鄉，鄰近温泉食堂、嬉野温泉、豊玉姫神社等景點。酒店配備8間客房，房間分為日式、西式及和洋室房間，每間房都採用不同設計及主題，並配備私人露天或半露天風呂，私隱度極高！酒店房價已包含免費早餐及晚餐，可以在房間裡享用，十分方便！

嬉野温泉 御宿 紅舍宮（Ureshino Onsen Kujaku）

房價：人均HK$903起（日式房；包早餐及晚餐）

地址：佐賀縣嬉野市嬉野町岩屋川內甲310-3

交通：嬉野溫泉站車程7分鐘

嬉野温泉 御宿 紅舍宮搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

嬉野溫泉酒店推介【9】茶心之宿 和樂園（Warakuen）

茶心之宿 和樂園（Warakuen）地理位置優越，附近有嬉野溫泉公園、新湯廣場、元祖忍者村等景點。酒店於2016年曾進行翻新，房內設施乾淨舒適，有多種房型選擇，房間均配備私人浴室，部分房間帶有浴缸，最多可供4人入住。酒店亦配備大眾溫泉、公共浴池及桑拿。

茶心之宿 和樂園（Warakuen）

房價：人均HK$868起（日式房；包早餐及晚餐）

地址：佐賀縣嬉野市嬉野町下野甲33

交通：嬉野溫泉站車程8分鐘

茶心之宿 和樂園搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

嬉野溫泉酒店推介【10】嬉野元湯日式旅館（Ureshino Motoyu）

嬉野元湯日式旅館（Ureshino Motoyu）是已經擁有80多年歷史的日式旅館。酒店位於山上，擁有26間房，環境清幽。房間內均配備私人浴室、暖氣、咖啡機等基本設備，空間亦算寬敞，房間亦有良好採光及景觀。酒店亦附帶溫泉、公共浴池、桑拿、餐廳等設施，並提供免費私人停車場及免費穿梭巴士服務，非常方便！

嬉野元湯日式旅館（Ureshino Motoyu）

房價：人均HK$507起（主樓高級雙床房）

地址：佐賀縣嬉野市嬉野町大字下宿乙2202-8

交通：嬉野溫泉站車程6分鐘

嬉野元湯日式旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略