羅馬酒店10間推介｜近車站／新開幕／泳池／奢華浴缸／人均$500起

意大利羅馬酒店推介2024！羅馬擁有超過2,800多年歷史，至今保存著大量著名特色古蹟建築，絕對值得到訪！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間意大利羅馬酒店，大部分新開幕，且設有戶外泳池、土耳其浴等設施，人均$508起！



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意大利羅馬酒店推介【1】卡多羅馬，傲途格精選（Cardo Roma, Autograph Collection）

卡多羅馬，傲途格精選（Cardo Roma, Autograph Collection）於2024年8月全新開幕，提供324間客房及套房，配備私人浴室及浴缸，房間空間十足亦有良好採光，非常舒適。酒店亦配備戶外泳池、Spa、健身室等設施。

卡多羅馬，傲途格精選（Cardo Roma, Autograph Collection）

房價：人均HK$508起（ARC特大號床間）

地址：Viale Del Pattinaggio, 100 Rome 00144. Rome, Italy

交通：Marconi站步行25分鐘

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意大利羅馬酒店推介【2】AC酒店由萬豪Clodio羅馬（AC Hotel Clodio Roma）

AC酒店由萬豪Clodio羅馬（AC Hotel Clodio Roma）在2024年5月正式開幕，坐落在羅馬市中心，鄰近國立二十一世紀藝術博物館及羅馬奧林匹克體育場。酒店擁有115間客房及套房。房間配有花園景、咖啡機、書桌等，大部分房間位於高樓層且配備露台，景觀朝開揚！酒店亦附設健身室、酒吧、餐廳等設施。

AC酒店由萬豪Clodio羅馬（AC Hotel Clodio Roma）

房價：人均HK$593起（標準大床房）

地址：Via Di Santa Lucia 10 Rome, Italy 00195

交通：屋大維站步行19分鐘

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意大利羅馬酒店推介【3】羅馬六善酒店（Six Senses Rome）

羅馬六善酒店（Six Senses Rome）於2023年2月開幕，羅馬聖依納爵堂、威尼斯宮、威尼斯廣場、羅馬聖馬可教堂等大部分景點均在10分鐘步行距離內，地理位置優越！酒店無論是公共空間還是客房都超級打卡Able！房內配備衣帽間、景觀浴缸、戶外平台等，空間十分寬敞。酒店附設健身室、桑拿、Spa、土耳其浴、足浴、酒吧及餐廳等設施。

羅馬六善酒店（Six Senses Rome）

房價：人均HK$4,087起（高級房）

地址：P.za S. Marcello, 40, Trevi, Rome, Lazio, 00186, Italy

交通：Barberini – Fontana di Trevi站步行15分鐘

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意大利羅馬酒店推介【4】羅馬寶格麗酒店（Bulgari Hotel Roma）

羅馬寶格麗酒店（Bulgari Hotel Roma）於2023年6月開幕，鄰近人民廣場、西班牙廣場、破船噴泉等景點，來往車站僅需步行約10分鐘，地理位置優越。酒店配備110間客房及套房，房間設計奢華有格調，空間十分寬敞，配備大浴缸、特大床、城景窗戶等，部分房間亦配備露台。酒店亦附設室內泳池、健身室、桑拿、Spa、公共浴池、餐廳等設施。

羅馬寶格麗酒店（Bulgari Hotel Roma）

房價：人均HK$5,930起（市景高級特大床間；包早餐）

地址：Piazza Augusto Imperatore, 10, 00186 Roma

交通：Spagna站步行10分鐘

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意大利羅馬酒店推介【5】羅馬艾迪遜酒店（The Rome Edition）

羅馬艾迪遜酒店（The Rome Edition）在2023年7月開業，坐落在威尼託大街，附近有共和國廣場、羅馬歌劇院、西班牙廣場等景點及車站。酒店配備91間房，房間設計間約舒適，配備咖啡機、迷你吧、特大床、大面積景觀窗等，部分房間亦設有浴缸。酒店另設餐廳及酒吧。

羅馬艾迪遜酒店（The Rome Edition）

房價：人均HK$1,703起（城景客房）

地址：Salita di San Nicola da Tolentino 14, Rome, Italy, 00187

交通：Barberini – Fontana di Trevi站步行4分鐘

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意大利羅馬酒店推介【6】羅馬洲際大使宮殿酒店（InterContinental Rome Ambasciatori Palace, an IHG Hotel）

羅馬洲際大使宮殿酒店（InterContinental Rome Ambasciatori Palace, an IHG Hotel）在經過翻新後於2023年3月重開。酒店前身建築用來迎接各國大使，歷史悠久。酒店設有160間客房及套房，採用文藝復興的宮殿風格，大部分房間配備城邊陽台。酒店亦配備健身室、餐廳、酒吧等設施。

羅馬洲際大使宮殿酒店（InterContinental Rome Ambasciatori Palace, an IHG Hotel）

房價：人均HK$1,353起（經典房）

地址：Via Vittorio Veneto 62, 00187, Rome, Italy

交通：Barberini – Fontana di Trevi站步行5分鐘

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意大利羅馬酒店推介【7】希爾頓羅馬艾烏拉拉瑪酒店（Hilton Rome Eur La Lama）

希爾頓羅馬艾烏拉拉瑪酒店（Hilton Rome Eur La Lama）在2022年12月底開幕，提供439間客房及套房，房間擁有特大睡床、寬敞浴室、暖氣等，空間十分大、設備亦齊全。酒店亦配備健身室、餐廳及酒吧等設施。

希爾頓羅馬艾烏拉拉瑪酒店（Hilton Rome Eur La Lama）

房價：人均HK$553起（客房）

地址：Viale Europa 287. Rome, Italy 00144

交通：EUR Fermi站步行5分鐘

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意大利羅馬酒店推介【8】CC皇宮酒店（CC Palace Hotel）

CC皇宮酒店（CC Palace Hotel）在2022年11月開業，鄰近羅馬歌劇院、共和國廣場、羅馬國家博物館、科隆納宮等多個名勝景點，來往車站亦只需步行5分鐘。酒店設有38間客房，設計簡約但設施齊備，配有迷你吧、寬敞浴室、咖啡機等，部分房型亦配備浴缸，最大的房型可容納5人入住。酒店附設餐廳及咖啡室，亦提供額外收費的彈性接送機服務。

CC皇宮酒店（CC Palace Hotel）

房價：人均HK$656起（標準雙人或雙床房；包早餐）

地址：Via delle Quattro Fontane 37, Castro Pretorio, Rome, Lazio 00184, Italy

交通：Repubblica – Teatro dell Opera站步行5分鐘

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意大利羅馬酒店推介【9】羅馬 W 酒店（W Rome）

羅馬 W 酒店（W Rome）開業於2021年，位處拉齊奧大區，鄰近聖三一教堂、西班牙階梯、共和國廣場、博爾蓋賽美術館等景點，地理位置優越。酒店擁有162間房，外部採用富有歷史韻味的宮殿風格設計，內部裝潢精緻豪華，部分房間設有露台或戶外平台。酒店亦附設室外游泳池、健身室、餐廳、酒吧、夜店等設施。

羅馬 W 酒店（W Rome）

房價：人均HK$1,165起（絕妙雙床房）

地址：26/36 Via Liguria, Rome, Italy

交通：Barberini – Fontana di Trevi站步行5分鐘

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意大利羅馬酒店推介【10】芬迪私人套房酒店（Fendi Private Suites - Small Luxury Hotels of the World）

芬迪私人套房酒店（Fendi Private Suites - Small Luxury Hotels of the World）地理位置極佳，附近有破船噴泉、西班牙廣場、聖三一教堂、羅馬聖依納爵堂等景點，步行9分鐘即可抵達車站，交通方便。酒店僅提供7間套房，房間採用宮廷設計，非常奢華配，部分房間亦帶有打卡浴缸及露台。

芬迪私人套房酒店（Fendi Private Suites - Small Luxury Hotels of the World）

房價：人均HK$2,547起（精緻套房；包早餐）

地址：Via Della Fontanella Di Borghese, 48, Rome, Italy

交通：Spagna站步行9分鐘

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