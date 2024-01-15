伯明翰酒店10間推介｜鄰近百年廣場／必打卡紅磚大學／人均$148起

英國伯明翰酒店推介2024！伯明翰（Birmingham）是英國第二大城市，亦是倫敦以外最大的高等教育中心，近年成為港人的熱門旅遊地區。伯明翰擁有伯明翰大教堂、維多利亞廣場、百年廣場、伯明翰大學等具歷史價值的打卡景點！《香港01》「好食玩飛」記者是次整合10間別具特色、交通方便的伯明翰酒店，最平人均只需HK$148！如果同時會在倫敦住宿，可參考倫敦酒店推介。想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的 Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com的優惠碼資訊詳情！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

伯明翰大學是世界頂尖學府、英國第一所「紅磚大學」，不少旅客特意到訪打卡。（圖片來源：小紅書@Kira）

英國伯明翰酒店推介【1】伯明翰市中心假日酒店（Holiday Inn Birmingham City Centre, an IHG Hotel）

伯明翰市中心假日酒店（Holiday Inn Birmingham City Centre, an IHG Hotel）位於Smallbrook Queensway，距離伯明翰新街車站（Birmingham New Street station）僅需6分鐘步程，加上鄰近背對背房屋博物館、伯明翰跑馬場劇院、牛環聖馬丁教堂等著名景點，購物中心亦均可步行到達，地理位置優越。酒店客房時尚簡約、空間寬敞，加入淺木系元素的裝潢亦增添了家的溫馨感，部分客房更設有浴缸及沙發區域，性價比相當高！

伯明翰市中心假日酒店（Holiday Inn Birmingham City Centre, an IHG Hotel）

房價：人均HKD$276起（標準雙床房）

地址：Smallbrook, Birmingham, B5 4EW United Kingdom

交通：伯明翰新街車站步行6分鐘

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英國伯明翰酒店推介【2】伯明翰宿之橋套房酒店（Staybridge Suites Birmingham）

伯明翰宿之橋套房酒店（Staybridge Suites Birmingham）位於Martineau Place，距離伯明翰雪山火車站（Birmingham Snow Hill Railway Station）約4分鐘步程，從酒店出發前往伯明翰大教堂及維多利亞廣場亦在10分鐘內便可抵達，出行觀光都相當方便！酒店客房以居家風格設計，明確劃分了不同生活空間，而且設有小廚房可供煮食。此外，酒店房價亦包含免費早餐，非常貼心！

伯明翰宿之橋套房酒店（Staybridge Suites Birmingham）

房價：人均HKD$332起（特大床一室套房；包早餐）

地址：Martineau Place, Corporation St, Birmingham B2 4UW, UK

交通：伯明翰雪山火車站步行4分鐘

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英國伯明翰酒店推介【3】萊昂納多皇家伯明翰酒店（Leonardo Royal Hotel Birmingham - Formerly Jurys Inn）

萊昂納多皇家伯明翰酒店（Leonardo Royal Hotel Birmingham - Formerly Jurys Inn）位於Broad Street，雖然需要步行15分鐘才能抵達伯明翰新街車站（Birmingham New Street station），但到Brindley Place Tram Stop則僅需1分鐘步程，距離伯明翰中央圖書館、國家海洋生物中心、Birmingham Big Wheel亦均在7分鐘步程內，觀光非常容易！酒店客房方面，設計風格偏商務感，雖然沒有落地大窗戶，但景觀亦相當開揚，採光度十足，客房設備新穎、乾淨，酒店亦設有大型健身室，CP值非常高！

萊昂納多皇家伯明翰酒店（Leonardo Royal Hotel Birmingham - Formerly Jurys Inn）

房價：人均HKD$296起（標準雙人床房）

地址：245 Broad St, Birmingham B1 2HQ, UK

交通：伯明翰新街車站步行15分鐘；Brindley Place Tram Stop步行1分鐘

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英國伯明翰酒店推介【4】伯明翰便捷酒店（EasyHotel Birmingham）

伯明翰便捷酒店（EasyHotel Birmingham）坐落在Theatreland Birmingham，距離伯明翰新街車站（Birmingham New Street station）3分鐘步程，步行10分鐘可到達戰爭紀念禮堂、伯明翰市政廳、伯明翰大學學院等旅遊景點，觀光打卡都非常方便！酒店客房設計簡單，雖然空間不大，但勝在夠便宜、地理位置夠方便，無窗房人均只需HK$148起，有景觀窗的客房亦僅需HK$173起，如果旅行預算有限，這間酒店就非常適合！

伯明翰便捷酒店（EasyHotel Birmingham）

房價：人均HKD$148起（雙人房（無窗））

地址：81-91 John Bright St, Birmingham B1 1BL, UK

交通：伯明翰新街車站步行3分鐘

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英國伯明翰酒店推介【5】The Grand Hotel Birmingham

The Grand Hotel Birmingham位於Colmore Row，步行1分鐘便可抵達伯明翰大教堂，10分鐘便可到達棺材博物館，距離伯明翰雪山火車站（Birmingham Snow Hill Railway Station）亦僅3分鐘步程，地理位置優越！酒店外觀極具英式建築風格，酒店內部設計則採用相對現代簡約的英倫風格，空間非常寬敞。酒店大堂及餐廳亦帶有奢華格調，裡裡外外都是打卡一流的熱點，絕對值得一訪！

The Grand Hotel Birmingham

房價：人均HKD$560起（豪華雙人間）

地址：1 Church St, Birmingham B3 2FE, UK

交通：伯明翰雪山火車站步行3分鐘

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英國伯明翰酒店推介【6】麥克唐納伯靈頓酒店（Macdonald Burlington Hotel）

麥克唐納伯靈頓酒店（Macdonald Burlington Hotel）坐落在Birmingham Shopping District，酒店隔壁就是不同餐飲美食，距離伯明翰新街車站（Birmingham New Street station）2分鐘步程，前往百年廣場、伯明翰中國城、伯明翰中央圖書館等均在10分鐘步行距離內，非常方便！酒店外型採用英倫建築風格，客房則走現代英式格調，極具時尚感，而且空間感十足，部分客房更設有浴缸，可以完全放鬆！

麥克唐納伯靈頓酒店（Macdonald Burlington Hotel）

房價：人均HKD$285起（標準房）

地址：Burlington Arcade, Birmingham B2 4JQ, UK

交通：伯明翰新街車站步行2分鐘

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英國伯明翰酒店推介【7】伯明翰集團酒店（Bloc Hotel Birmingham）

伯明翰集團酒店（Bloc Hotel Birmingham）位於Caroline Street，雖然距離伯明翰市中心有一段距離，前往伯明翰雪山火車站（Birmingham Snow Hill Railway Station）車站亦需步行12分鐘，但鄰近亦有J. W. Evans Silver Factory、Pen Museum、RBSA Gallery、聖保羅教堂等步行可達的熱門旅遊景點。酒店方面，客房走時尚英倫風格，窗戶可以看到伯明翰城市景觀，部分客房更帶有特色紅磚元素，別具特色！

伯明翰集團酒店（Bloc Hotel Birmingham）

房價：人均HKD$236起（睡眠雙人床房（無窗））

地址：Quarter. BLOC Hotel, 77 Caroline St, Birmingham B3 1UG, UK

交通：伯明翰雪山火車站步行12分鐘

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英國伯明翰酒店推介【8】高地聯排別墅酒店（The High Field Town House）

高地聯排別墅酒店（The High Field Town House）坐落在Edgbaston，前往Edgbaston Village僅需7分鐘步程，The Birmingham Botanical Gardens亦只需步行9分鐘，想到有「紅磚大學」之稱的伯明翰大學打卡亦僅需5分鐘車程！酒店附近亦有餐廳、超市、酒吧等，生活機能性極佳！酒店只有12間客房，私隱度高之餘亦可以感受遠離煩囂的寧靜，酒店外牆採用純白色建築，客房則有不同英式風格主題，空間感及採光度同樣十足，如果想放慢腳步享受大自然風情，這家酒店是不錯的選擇！

高地聯排別墅酒店（The High Field Town House）

房價：人均HKD$509起（特大床間）

地址：23 Highfield Rd, Birmingham B15 3DP, UK

交通：伯明翰新街車站10分鐘車程

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英國伯明翰酒店推介【9】貝斯特韋斯特犁耙酒店（Best Western Plough Harrow Hotel）

貝斯特韋斯特犁耙酒店（Best Western Plough Harrow Hotel）位於伯明翰埃德巴斯頓，步行7分鐘便可抵達Edgbaston Village，距離伯明翰新街車站（Birmingham New Street station）需要10分鐘車程。酒店建築以原汁原味的紅磚傳統維多利亞風格構建，擁有大花園、草坪，以及充足的停車位，非常適合打算開車旅遊的人！酒店客房有傳統英式風格及現代簡約風格，客房用色溫暖亦增添了不少居家溫馨感！

貝斯特韋斯特犁耙酒店（Best Western Plough Harrow Hotel）

房價：人均HKD$260起（無煙標準雙人房-2張單人床）

地址：135 Hagley Rd, Birmingham B16 8LS, UK

交通：伯明翰新街車站10分鐘車程

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英國伯明翰酒店推介【10】伯明翰克萊頓酒店（Clayton Hotel Birmingham）

伯明翰克萊頓酒店（Clayton Hotel Birmingham）位於Digbeth，距離伯明翰新街車站（Birmingham New Street station）12分鐘步程，在酒店的10分鐘步行距離內有伯明翰科學博物館、Birmingham Science Garden、牛環聖馬丁教堂等熱門景點，酒店附近亦有購物商場、餐廳、便利店等設施，非常方便！酒店建築及客房均極具時尚感，空間足夠，部分客房亦擁有浴缸及客廳空間，家庭房最多可供4人入住，對於家庭客非常友善！

伯明翰克萊頓酒店（Clayton Hotel Birmingham）

房價：人均HKD$334起（豪華雙人房）

地址：Clayton Hotel, Albert St, Birmingham B5 5JE, UK

交通：伯明翰新街車站步行12分鐘

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