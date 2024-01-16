牛津酒店10間推介｜鄰近嘆息橋／哈利波特取景大學／人均$147起

英國牛津酒店推介2024！牛津（Oxford）位於英國英格蘭東南區域，距離倫敦大約1小時車程，英國最古老大學、世界頂尖學府之一的牛津大學亦坐落於此，牛津大學出版社、牛津城堡、牛津現代藝術博物館等亦是著名旅遊景點。《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家整合10間牛津酒店，不但鄰近觀光景點，最平更只需人均$147！想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的 Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情！（文章內提及之價格以發稿日期為準）

牛津大學基督教堂學院的學生食堂是《哈利波特》電影的著名取景地。（圖片來源：小紅書＠Su逸）

牛津酒店推介【1】牛津東門美居酒店（Mercure Oxford Eastgate Hotel）

牛津東門美居酒店（Mercure Oxford Eastgate Hotel）位於牛津市中心，對面就是歷史悠久、世界頂尖學府—牛津大學，The Story Museum、牛津現代藝術博物館、牛津植物園亦在步行距離10分鐘內可抵達，地理位置極佳！酒店是17世紀的建築，採用傳統英倫風格，客房設計奢華典雅，加入了不少藝術裝飾，增添玩味。客房設有空調及暖氣，而且可以打開窗户邊賞街景邊吹晚風！酒店提供自行車租借服務，即使沒有駕車亦可以輕鬆遊覽這座城市！

牛津東門美居酒店（Mercure Oxford Eastgate Hotel）

房價：人均HKD$452起（經典雙人床房）

地址：73 High St, Oxford OX1 4BE, UK

交通：牛津站（Oxford Station）車程6分鐘或步行20分鐘

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牛津酒店推介【2】牛津便捷酒店（EasyHotel Oxford）

牛津便捷酒店（EasyHotel Oxford）距離市中心要8分鐘車程，前往火車站則需要大約6分鐘。雖然酒店距離市中心及旅遊景點較遠，但在酒店門口便可以乘坐公車前往市區觀光購物，酒店附近亦有超市及食店，酒店亦設有公共廚房可以煮食，生活機能性良好。酒店客房設計簡約，空間尚算寬敞，能夠完全打開2個行李箱，窗戶景觀開揚、採光度十足，而且可以打開通風，設備齊全，CP值非常高！

牛津便捷酒店（EasyHotel Oxford）

房價：人均HKD$147起（雙床房）

地址：280 Banbury Rd, Summertown, Oxford OX2 7DY, UK

交通：牛津站（Oxford Station）車程6分鐘

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牛津酒店推介【3】皇家牛津酒店（Royal Oxford Hotel）

皇家牛津酒店（Royal Oxford Hotel）位於牛津市中心，距離牛津站僅4分鐘步程，牛津城堡、牛津博物館、牛津市政廳、Covered Market均步行10分鐘內可達，吃喝玩樂都非常方便！酒店建築雖然令人感覺古舊，但內部曾經歷翻新，客房設計簡約乾淨，落地玻璃窗可以瞭望城市景觀，部分客房設有浴缸，可以一邊泡澡一邊欣賞城景！酒店設有付費停車場，對於自駕遊的旅客來說非常方便！

皇家牛津酒店（Royal Oxford Hotel）

房價：人均HKD$521起（標準雙人房）

地址：17 Park End St, Oxford OX1 1HR, UK

交通：牛津站（Oxford Station）步行4分鐘

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牛津酒店推介【4】牛津市中心萬怡酒店（Courtyard Oxford City Centre）

牛津市中心萬怡酒店（Courtyard Oxford City Centre）位於市中心地帶，酒店對面便是牛津城堡，步行3分鐘就可抵達大型購物商場Westgate Oxford；步行9分鐘即達阿須摩林藝術與考古博物館、牛津出版社以及牛津站，地理位置優越！酒店設計非常現代時尚，雖然客房面積不大，只有18平方米，但佈局合理、設備齊全，而且傢俱都令人感覺舒適乾淨。酒店更設有露天平台花園，可以鳥瞰整個牛津市中心的景色！

牛津市中心萬怡酒店（Courtyard Oxford City Centre）

房價：人均HKD$536起（特大床房）

地址：15 Paradise St, Oxford OX1 1LD, UK

交通：牛津站（Oxford Station）步行9分鐘

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牛津酒店推介【5】牛津霍克威爾美居酒店（Mercure Oxford Hawkwell House Hotel）

牛津霍克威爾美居酒店（Mercure Oxford Hawkwell House Hotel）是距離牛津市中心6分鐘車程、牛津站10分鐘車程的四星級酒店。酒店鄰近佛羅倫斯公園，附近亦有購物中心。雖然難以步行前往觀光景點，但酒店設有免費私人停車場，非常適合自駕遊的旅客！酒店建築有如大型度假別墅，客房裝潢奢華高雅，配備超大床，部分客房可以瞭望庭園景觀，亦有部分客房設有天窗，天氣好的時候更可以看到星星！

牛津霍克威爾美居酒店（Mercure Oxford Hawkwell House Hotel）

房價：人均HKD$331起（經典雙人房）

地址：Church Way, Iffley, Oxford OX4 4DZ, UK

交通：牛津站（Oxford Station）車程10分鐘

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牛津酒店推介【6】前河酒店（Head of the River）

前河酒店（Head of the River）位於泰晤士河旁邊，距離牛津大學基督教堂學院僅5分鐘步程，貝特樂器典藏館、Folly Bridge、The Story Museum等市中心景點亦皆步行可達，不過距離火車站較遠，需要4分鐘車程或20分鐘步程。酒店外型採用傳統英倫風格，內部客房則有不同主題，有英倫風、北歐風、輕工業風等房型可供選擇，全部客房均有暖氣設備，部分客房景觀可以看到泰晤士河。房價更包含免費早餐，不少旅客都大讚早餐精緻又好吃！

前河酒店（Head of the River）

房價：人均HKD$406起（小型雙人房；包早餐）

地址：Folly Bridge, St Aldate's, Oxford OX1 4LB, UK

交通：牛津站（Oxford Station）車程4分鐘或步行20分鐘

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牛津酒店推介【7】燒烤客房公寓（The Porterhouse Grill & Rooms）

燒烤客房公寓（The Porterhouse Grill & Rooms）位於牛津市中心，距離火車站5分鐘步程，前往牛津城堡及Westgate Oxford分別需要步行12及14分鐘，牛津市政廳則需要17分鐘。酒店除了提供住宿，亦是一家酒吧及餐廳，由於酒店坐落在街巷內，周邊環境相對寧靜。酒店客房設計帶有英倫風格，以藍紅色調搭配木系元素亦增添了時尚感，客房亦有配備暖氣。酒店亦有提供免費早餐，早餐更獲得不少旅客好評！

燒烤客房公寓（The Porterhouse Grill & Rooms）

房價：人均HKD$495起（甄選雙人房；包早餐）

地址：68-69 Mill St, Oxford OX2 0AL, UK

交通：牛津站（Oxford Station）步行5分鐘

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牛津酒店推介【8】馬爾馬遜牛津酒店（Malmaison Oxford）

馬爾馬遜牛津酒店（Malmaison Oxford）位於牛津市中心，距離牛津火車站10分鐘步程，酒店旁邊就是牛津城堡，對面就是Westgate Oxford，卡爾法克斯塔、牛津現代藝術博物館、The Story Museum等著名景點亦近在咫尺。酒店與兩旁的建築有強烈對比，設計時尚型格，客房帶有英倫工業氛圍，設有落地玻璃窗欣賞園景，部分客房為樓中樓設計，別具特色！酒店內設私人付費停車場，對於打算自駕遊的旅客來說非常方便！

馬爾馬遜牛津酒店（Malmaison Oxford）

房價：人均HKD$554起（標準房）

地址：Oxford Castle, 3 New Rd, Oxford OX1 1AY, UK

交通：牛津站（Oxford Station）步行10分鐘

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牛津酒店推介【9】經典英國科茨沃爾德住宿酒店（Cotswold Lodge Hotel）

經典英國科茨沃爾德住宿酒店（Cotswold Lodge Hotel）距離牛津市中心8分鐘車程，鄰近有多家學校，周邊環境寧靜清幽。從酒店出發可以輕易步行到牛津大學自然史博物館、歎息橋及牛津出版社等景點，酒店亦設有免費私人停車場，如果打算自駕遊的話就非常便利出行。酒店極具英格蘭風情，外型建築帶有歷史感，僅提供49間客房，私隱度相當高。酒店客房設計英式典雅，別具特色，浴室設計則相對簡約。雖然客房空間不大，但部分客房亦有提供陽台及浴缸，更配備暖氣及羽絨被，設備齊全！

經典英國科茨沃爾德住宿酒店（Cotswold Lodge Hotel）

房價：人均HKD$620起（庭院雙人房；帶陽台）

地址：66A Banbury Rd, Park Town, Oxford OX2 6JP, UK

交通：牛津站（Oxford Station）車程7分鐘

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牛津酒店推介【10】voco牛津斯派爾斯酒店 - IHG 旗下酒店（Voco Oxford Spires）

voco牛津斯派爾斯酒店 - IHG 旗下酒店（Voco Oxford Spires）距離市中心3分鐘車程或19分鐘步程，雖然距離熱門景點路程較遠，但勝在酒店提供租車服務，亦設有付費私人停車場及充電車位，如果是自駕遊的話亦算方便。酒店遠離市中心，周邊都是民居，環境相對寧靜。加上酒店客房設計帶有居家的溫馨感，坐擁庭園景觀，部分客房亦設有露台，讓人倍感放鬆。此外，酒店亦設有高爾夫球場、健身室、桑拿、室內游泳池等休閒設施，待在酒店亦有大把娛樂！

voco牛津斯派爾斯酒店 - IHG 旗下酒店（Voco Oxford Spires）

房價：人均HKD$492起（標準雙床房）

地址：Abingdon Rd, Oxford OX1 4PS, UK

交通：牛津站（Oxford Station）車程6分鐘

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