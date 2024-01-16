劍橋酒店10間推介｜漫遊劍橋大學城／朝聖牛頓蘋果樹／人均$366起

英國劍橋酒店推介2024！劍橋（Cambridge）位於英格蘭東部，前往倫敦僅需乘坐約1小時火車。劍橋擁有世界頂尖大學–劍橋大學，31個學院分布在市內不同區域，更有牛頓蘋果樹、再別康橋石碑、劍橋市集等景點。《香港01》「好食玩飛」記者是次為大家整合10間劍橋酒店，最平更只需人均$366！如果利用優惠碼訂房，更可以節省旅費！👉 Agoda優惠碼2023 或 Trip.com優惠碼2023

在康河撐篙，沿途可以欣賞大學城的景色。（小紅書＠Monicannn）

劍橋酒店推介【1】圖靈洛克酒店（Turing Locke）

圖靈洛克酒店（Turing Locke）位於劍橋西北部艾丁頓可持續發展街區，雖然距離市區較遠，需要大約15分鐘車程，不過酒店樓下就有公交車站，前往市中心亦算方便，酒店亦有提供付費私人停車場。此外，酒店亦鄰近劍橋大學格頓學院，在開花季節學院的玉蘭樹更會開滿白色花朵，非常浪漫！酒店建築設計前衞，提供180間公寓式客房，客房明確劃分了不同空間，並設有廚房可供煮食，附近亦有超市，非常方便！

圖靈洛克酒店（Turing Locke）

房價：人均HKD$366起（洛克一室房）

地址：47 Eddington Ave, Cambridge CB3 1SE, UK

交通：劍橋站車程15分鐘

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劍橋酒店推介【2】瓦爾斯蒂水療酒店（The Varsity Hotel & Spa）

瓦爾斯蒂水療酒店（The Varsity Hotel & Spa）位於劍橋市中心，酒店距離劍橋大學及牛頓蘋果樹僅6分鐘步程，前往劍橋嘆息橋則需要步行大約15分鐘，更可以體驗在康河撐篙沿途欣賞大學城的景色！酒店只提供44間客房，私隱度高之餘亦相對寧靜，客房設計帶有度假感，部分客房帶有多面景觀窗及露台，城市景觀一覽無遺！此外，酒店設有桑拿、SPA、健身室等休閒娛樂設施，亦提供付費私人停車場服務。

瓦爾斯蒂水療酒店（The Varsity Hotel & Spa）

房價：人均HKD$713起（畢業生雙人房）

地址：Thompsons Ln, Cambridge CB5 8AQ, UK

交通：劍橋站車程8分鐘

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劍橋酒店推介【3】劍橋北諾富特酒店（Novotel Cambridge North）

劍橋北諾富特酒店（Novotel Cambridge North）位於劍橋北，距離劍橋北火車站僅需1分鐘步程，前往劍橋市中心則需要20分鐘車程或者乘坐7分鐘火車到劍橋火車站，亦不算麻煩。酒店附近都是公園及民居，環境寧靜清幽，部分客房亦可以看到綠林景色。酒店客房設計時尚，擁有雙人床之餘亦有沙發，可變成雙人沙發床，雖然酒店鄰近火車站，但客房隔音做的不錯，不會影響睡眠。此外，酒店亦設有恆溫游泳池、酒吧、餐廳、付費公共停車場等設施及服務，貼心照顧旅客需要！

劍橋北諾富特酒店（Novotel Cambridge North）

房價：人均HKD$483起（高級大床房）

地址：2 Cambridge Sq, Cambridge CB4 0AE, UK

交通：劍橋北火車站步行1分鐘

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劍橋酒店推介【4】劍橋研究之家希爾頓格芮精選酒店（The Fellows House Cambridge, Curio Collection by Hilton）

劍橋研究之家希爾頓格芮精選酒店（The Fellows House Cambridge, Curio Collection by Hilton）距離劍橋火車站8分鐘車程，亦可以在酒店樓下搭乘公交前往市中心。牛津博物館、茶壺院、Castle Mound等均步行可達，如果不想走路，亦可以步行12分鐘到Lets Go Punting Cambridge，體驗撐篙遊劍橋。酒店主打公寓式客房，不少旅客都認為房間寬敞、整潔衞生，而且大部分客房都設有廚房可供煮食，方便又貼心。此外，酒店亦設有室內游泳池、私人停車場、充電車位及自行車租借服務，讓你輕鬆漫遊劍橋！

劍橋研究之家希爾頓格芮精選酒店（The Fellows House Cambridge, Curio Collection by Hilton）

房價：人均HKD$704起（客房）

地址：33A Milton Rd, Cambridge CB4 1UZ, UK

交通：劍橋站車程8分鐘

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劍橋酒店推介【5】康橋民宿（Cambridge Bed & Breakfast）

康橋民宿（Cambridge Bed & Breakfast）距離劍橋北站及劍橋站分別10分鐘及12分鐘車程，鄰近有不少餐廳及酒吧，前往Jesus Green公園及Midsummer Common僅需步行12分鐘，周邊的生活配套設施齊全。酒店總共只有5間客房，大型客房最多可住4人。客房有別於一般酒店，設計帶有英倫居家感覺，雖然空間不大但就很有溫馨感。酒店亦有提供早餐，是由房東夫婦精心烹調的英式早餐，更提供機場接送機服務及停車場，非常便利！

康橋民宿（Cambridge Bed & Breakfast）

房價：人均HKD$519起（雙人床房；包早餐）

地址：39 Milton Road, Cambridge CB4 1XA, UK

交通：劍橋北站車程10分鐘；劍橋站車程12分鐘

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劍橋酒店推介【6】劍橋畢業生酒店（Graduate Cambridge）

劍橋畢業生酒店（Graduate Cambridge）坐落在劍橋市中心，距離劍橋站9分鐘車程，前往數學橋、再別康橋石碑、三一學院等景點以及費茲威廉博物館、劍橋大學動物學博物館等6個著名博物館均在10分鐘步程內，地理位置優越！酒店採用英國鄉村風格，設計古樸優雅，客房內的床鋪、裝飾、傢俱等亦以復古為主，部分客房有小陽台欣賞康河美景，客房舒適乾淨以外更非常值得打卡留念！酒店更有室內游泳池、健身室、餐廳、付費私人停車場等設施與服務！

劍橋畢業生酒店（Graduate Cambridge）

房價：人均HKD$657起（劍橋雙人床房）

地址：Granta Pl, Mill Ln, Cambridge CB2 1RT, UK

交通：劍橋站車程9分鐘

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劍橋酒店推介【7】温恩德比斯特劍橋酒店（Hotel du Vin & Bistro Cambridge）

温恩德比斯特劍橋酒店（Hotel du Vin & Bistro Cambridge）位於劍橋市中心，距離劍橋車站9分鐘車程，從酒店出發可以步行抵達劍橋大學內的其中6個博物館，以及劍橋市集廣場、劍橋大學植物園、數學橋等人氣旅遊景點，佔盡地理之宜！酒店客房設計型格，設有浴缸、暖氣、空調等基本設施，部分客房亦有小露台。

温恩德比斯特劍橋酒店（Hotel du Vin & Bistro Cambridge）

房價：人均HKD$578起（經典房）

地址：15-19 Trumpington St, Cambridge CB2 1QA, UK

交通：劍橋站車程9分鐘

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劍橋酒店推介【8】阿姆斯大學酒店，傲途格精選（University Arms Hotel, Autograph Collection）

阿姆斯大學酒店，傲途格精選（University Arms Hotel, Autograph Collection）位於劍橋市中心，距離劍橋站7分鐘車程或20分鐘步程，旁邊就是帕克公園，前往史考特極地研究中心、圓教堂、The Corpus Clock等均在10分鐘內可抵達，地理位置方便！酒店外型如一座19世紀的維多利亞建築，客房設計則帶有渡假氛圍，舒適乾淨。客房亦備有地暖、暖氣、羽絨被等，在冬季前往都不怕冷！浴室有奢華宮廷感，部分浴室更帶有浴缸，可以在典雅的環境下舒適地泡澡！此外，酒店亦提供自行車租借服務，非常方便！

阿姆斯大學酒店，傲途格精選（University Arms Hotel, Autograph Collection）

房價：人均HKD$913起（温馨雙人床房）

地址：52-42 Regent St, Cambridge CB2 1AD, UK

交通：劍橋站車程7分鐘或步行20分鐘

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劍橋酒店推介【9】宜必思劍橋中央火車站酒店（Ibis Cambridge Central Station）

宜必思劍橋中央火車站酒店（Ibis Cambridge Central Station）坐落在劍橋市中心、劍橋火車站旁，步行1分鐘便可抵達車站，前往劍橋大學植物園亦僅需7分鐘步程，要到劍橋大學城的話則需要大約20分鐘步程。酒店客房設計型格又時尚，雖然客房空間不大，最大的房間亦只有17平方米，但部分客房亦帶有浴缸，亦設有暖氣、衣櫃、行李架等設備。此外，酒店亦有室內及室外游泳池、餐廳及酒吧等娛樂設施！

宜必思劍橋中央火車站酒店（Ibis Cambridge Central Station）

房價：人均HKD$363起（雙人房）

地址：2 Station Sq, Cambridge CB1 2GA, UK

交通：劍橋站步行1分鐘

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劍橋酒店推介【10】攝政酒店（The Regent）

攝政酒店（The Regent）坐落在劍橋主要街道–攝政街上，面向帕克公園，距離劍橋火車站15分鐘步程，鄰近有Grand Arcade、劍橋市集廣場、The Grafton等購物中心及商場，劍橋聖母教堂、國王學院禮拜堂以及劍橋大學內的博物館均步行可達，觀光出行都非常方便！酒店僅提供22間客房，私隱度高，公寓式客房附有小廚房及廚具，有多士爐、焗爐等設備，部分客房亦有微波爐。客房設計西式簡約，坐擁城市或帕克公園景觀，部分客房亦有浴缸及露台，更提供羽絨被，非常貼心！

攝政酒店（The Regent）

房價：人均HKD$494起（經典房）

地址：41 Regent Street, Cambridge, CB2 1AB, UK

交通：劍橋站步行15分鐘

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