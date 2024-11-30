旅行心得｜冬天行李易超重被罰錢？前空姐妙招：外套要「這樣放」

自通關後，出國旅遊的人次大增，但隨著冬季來臨，厚重的保暖衣物常導致行李空間塞滿，造成許多人的困擾。



對此，一名英國前空服員就分享了3個整理行李的地雷，只要避免即可有效空出收納空間。

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冬天出國行李總是塞爆！前空姐揭3大NG執喼行為

根據《THE Sun》報導，英國前空服員Saskia Sekhri分享前往寒冷國家旅遊，千萬別犯的3個行李收納地雷：

1. 不放冬靴

Saskia Sekhri表示，在寒冷的地方，冬季靴子是必備品，但它們會佔用大量行李空間，所以建議旅客直接穿在腳上登機，這樣即可節省收納空間。



2. 不放外套

Saskia Sekhri指出，外套是行李中最笨重的物品之一，因此建議旅客帶在身上登機，這樣不僅省空間，還能在機上空調較低時，穿上防寒。



3. 不帶過多衣服

Saskia Sekhri認為，除了穿著厚重衣服外，旅客在飛往寒冷的國家時，還經常攜帶過多衣服，但其實想要節省空間，建議衣服要少、材質薄但也夠暖，例如發熱衣或帽T等，可以節省空間也不影響保暖性。



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此外，Saskia Sekhri還補充幾個打包技巧，包含：

使用壓縮包裝來縮小毛衣和圍巾等大件物品；

攜帶中性色或單色服裝，打造膠囊衣櫃；

詢問入住酒店是否提供熨衣服工具。



即可避免攜帶過多衣服，不再怕多付行李超重費。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冬天出國行李總是塞爆！前空姐揭3大NG打包行為，1招避免行李超重多付錢】